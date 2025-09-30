Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Tlačové správy

Schneider Electric prináša nové riešenia pre AI klastre


Tagy: AI PR Schneider Electric

Spoločnosť Schneider Electric, líder digitálnej transformácie energetického manažmentu a automatizácie, predstavila nové riešenia pre budovanie architektúry AI klastrov. Do portfólia EcoStruxure™ Data Center ...



pod and rack infrastructure for ai and accelerated compute png 676x375 30.9.2025 (SITA.sk) - Spoločnosť Schneider Electric, líder digitálnej transformácie energetického manažmentu a automatizácie, predstavila nové riešenia pre budovanie architektúry AI klastrov. Do portfólia EcoStruxure™ Data Center Solutions pribúdajú EcoStruxure Pod Data Center a EcoStruxure Rack Solutions. Novinky spájajú kľúčové prvky infraštruktúry: kvapalinové chladenie, vysokovýkonné napájanie a vysokohustotné racky. Vďaka tomu je možné rýchlejšie a efektívnejšie nasadzovať výpočtové klastre pre umelú inteligenciu a vysokovýkonné výpočty (HPC). Rackové riešenia zároveň prinášajú pripravené konfigurácie a rámce, ktoré urýchľujú budovanie moderných dátových centier.


Firmy dnes budujú stále výkonnejšie AI klastre a musia pritom zvládať extrémne nároky na energiu. Výkon rackov môže v niektorých prípadoch presahovať až 1 MW. Nové riešenia Schneider Electric prinášajú zákazníkom integrovanú a ľahko škálovateľnú infraštruktúru, ktorá je overená v praxi a rieši všetky aspekty návrhu rackov a podov, spolu s riadením energie aj chladenia.

Základné charakteristiky riešení



  • EcoStruxure Pod Data Center: Prefabrikovaná, škálovateľná architektúra podov umožňuje nasadzovať racky s vysokou hustotou, ktoré podporujú pody s výkonom až 1 MW. Nová infraštruktúra podov ponúka flexibilitu a podporuje kvapalinové chladenie, napájacie zbernice, komplexnú kabeláž, ako aj architektúru chladenia. Technologické celky sú vopred navrhnuté a zmontované so všetkými komponentmi.

  • EcoStruxure Rack Solutions: Spoľahlivé rackové systémy s vysokou hustotou sú prispôsobené modulárnym konštrukčným štandardom EIA, ORV3 a NVIDIA MGX. Konfigurácie vyhovujú širokej škále schém distribúcie energie a chladenia a využívajú systém chladenie Motivair, ako aj ďalšie produkty pre racky a riadenie energie


Nové riešenia a sada navrhnutých referenčných návrhov dátových centier poskytujú prevádzkovateľom dátových centier a partnerov Schneider Electric infraštruktúru a informácie potrebné na rýchlejšie a spoľahlivejšie nasadenie výkonných klastrov umelej inteligencie, pričom riešia bežné prekážky pri ich implementácii

Tieto vylepšené ponuky EcoStruxure dopĺňajú robustnú líniu plne integrovaných, komplexných riešení infraštruktúry umelej inteligencie spoločnosti Schneider Electric, ktorá zahŕňa pokročilý hardvér, inteligentný softvér, služby ako EcoCare™ a EcoConsult pre dátové centrá a strategické partnerstvá v odvetví s kľúčovými hráčmi v oblasti IT. Schneider Electric je preferovaným partnerom pre budovanie efektívnych, odolných, škálovateľných a umelou inteligenciou optimalizovaných dátových centier.

Zdroj: SITA.sk - Schneider Electric prináša nové riešenia pre AI klastre © SITA Všetky práva vyhradené.

