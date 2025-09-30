|
Utorok 30.9.2025
Úvodná strana
|
Schneider Electric prináša nové riešenia pre AI klastre
Spoločnosť Schneider Electric, líder digitálnej transformácie energetického manažmentu a automatizácie, predstavila nové riešenia pre budovanie architektúry AI klastrov. Do portfólia EcoStruxure™ Data Center ...
30.9.2025 (SITA.sk) - Spoločnosť Schneider Electric, líder digitálnej transformácie energetického manažmentu a automatizácie, predstavila nové riešenia pre budovanie architektúry AI klastrov. Do portfólia EcoStruxure™ Data Center Solutions pribúdajú EcoStruxure Pod Data Center a EcoStruxure Rack Solutions. Novinky spájajú kľúčové prvky infraštruktúry: kvapalinové chladenie, vysokovýkonné napájanie a vysokohustotné racky. Vďaka tomu je možné rýchlejšie a efektívnejšie nasadzovať výpočtové klastre pre umelú inteligenciu a vysokovýkonné výpočty (HPC). Rackové riešenia zároveň prinášajú pripravené konfigurácie a rámce, ktoré urýchľujú budovanie moderných dátových centier.
Firmy dnes budujú stále výkonnejšie AI klastre a musia pritom zvládať extrémne nároky na energiu. Výkon rackov môže v niektorých prípadoch presahovať až 1 MW. Nové riešenia Schneider Electric prinášajú zákazníkom integrovanú a ľahko škálovateľnú infraštruktúru, ktorá je overená v praxi a rieši všetky aspekty návrhu rackov a podov, spolu s riadením energie aj chladenia.
Nové riešenia a sada navrhnutých referenčných návrhov dátových centier poskytujú prevádzkovateľom dátových centier a partnerov Schneider Electric infraštruktúru a informácie potrebné na rýchlejšie a spoľahlivejšie nasadenie výkonných klastrov umelej inteligencie, pričom riešia bežné prekážky pri ich implementácii
Tieto vylepšené ponuky EcoStruxure dopĺňajú robustnú líniu plne integrovaných, komplexných riešení infraštruktúry umelej inteligencie spoločnosti Schneider Electric, ktorá zahŕňa pokročilý hardvér, inteligentný softvér, služby ako EcoCare™ a EcoConsult pre dátové centrá a strategické partnerstvá v odvetví s kľúčovými hráčmi v oblasti IT. Schneider Electric je preferovaným partnerom pre budovanie efektívnych, odolných, škálovateľných a umelou inteligenciou optimalizovaných dátových centier.
