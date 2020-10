Krajčí: Počty infikovaných porastú, môžu prekročiť až 1 500 za deň

Situácia ohľadne pandémie nového koronavírusu nie je na Slovensku podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO) vôbec stabilizovaná. Očakáva, že počty infikovaných budú dramaticky rásť a počas budúceho týždňa sa prekoná hranica 1500 nových prípadov za deň. Avizoval to na piatkovom brífingu k zhodnoteniu epidemiologickej situácie.



"Slovensko sa v tomto období s pandémiou borí nie úplne dobre," skonštatoval. Poukázal na to, že počty infikovaných rastú v SR rýchlejšie ako v Maďarsku a Rakúsku. Česko má podľa jeho slov najhoršiu situáciu v celej Európe, zhoršuje sa aj situácia v Poľsku. Reprodukčné číslo sa na Slovensku zvýšilo na 1,43. Priemer infikovaných na deň je 756 ľudí, pred týždňom to bolo 510.



Počet hospitalizovaných stúpol zo 191 na 324 pacientov. Najviac pacientov majú nemocnice v Žilinskom, Trenčianskom a Košickom kraji. Pacienti sú najmä v 11 nemocniciach, ktoré majú infekčné kliniky. V Ružomberku a Martine je obsadených už 75 percent lôžok. "Žilinský kraj je momentálne jeden z najviac zasiahnutých krajov vzhľadom na región hornej Oravy," zhodnotil Krajčí.

Zvýšil sa aj počet prípadov v najrizikovejšej skupine nad 65 rokov. V tejto vekovej skupine sa k 7. októbru evidovalo 879 nakazených. Najviac ich je naďalej v Prešovskom kraji. Krajčího mrzí, že sa nedarí ochrániť najviac ohrozených seniorov, z ktorých väčšina skončí v nemocniciach.



Slovensko má za sebou aj rekordy v testovaní na ochorenie COVID-19. Denný priemer stúpol na 7646 testov. Podiel pozitívnych predstavuje za sedem dní 9,9 percenta, čo podľa Krajčího znamená, že situácia nie je pod kontrolou. Upozornil, že v niektorých regiónoch je podiel 30 až 50 percent.



"Veľmi zle sú na tom regióny Veľký Krtíš, Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín, Prievidza, Partizánske, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Bardejov, Svidník, Stropkov, Humenné, Snina, Medzilaborce a Trebišov," ozrejmil. Predpokladá, že nakazených tam bude ďalej pribúdať. Poukázal tiež na to, že vysoký podiel testovaných v niektorých regiónoch môže súvisieť napríklad so zachytením nakazených zo svadieb.



V takzvanej červenej fáze je aktuálne 62 okresov, ako skonštatoval minister, takmer celé Slovensko je červené. V takzvanej oranžovej fáze je 11 okresov, šesť je zaradených v zelenej zóne - Bytča, Kysucké Nové Mesto, Levoča, Poltár, Revúca, Turčianske Teplice.

Minister zdravotníctva opätovne vyzval na dodržiavanie opatrení. Pripomenul potrebu dodržiavania odstupov, nosenia rúšok a umývania rúk. Je presvedčený, že ak by opatrenia ľudia dodržiavali, nárast počtu nakazených by sa podarilo zastaviť. "Ak vôľa ľudí nebude, tak trend, ktorý vôbec nie je radostný, bude aj v ďalších dňoch pokračovať," upozornil. Za veľmi rizikové považuje rodinné oslavy či svadby.



Zároveň sa poďakoval Bratislavčanom aj regionálnym hygienikom, že sa podarilo stabilizovať situáciu v hlavnom meste. "Pred dvoma týždňami situácia eskalovala, báli sme sa, že sa to vymkne spod kontrol, opak je pravdou," skonštatoval s tým, že sa v meste znížila socializácia a prenos infekcie sa podarilo zastaviť.