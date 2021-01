Krajčí: Situácia sa v SR zlepšuje výraznejšie ako v okolitých štátoch

Epidemická situácia sa v SR zlepšuje, v porovnaní s okolitými krajinami je trend výraznejší. Na piatkovej tlačovej konferencii hodnotiacej aktuálnu situáciu to uviedol minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽANO).



Napriek znižujúcej sa pozitivite PCR i antigénových testov sa nedarí znižovať počet hospitalizovaných v nemocniciach, naopak, stúpol z 3285 na 3511. V priebehu siedmich dní sa zvýšil aj priemerný počet denných úmrtí z 94 na 107. Na piatkovej tlačovej konferencii to oznámil minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽANO).

Marek Krajčí predpokladá, že od 8. februára zavedie vláda ďalší zákaz vychádzania.

Z horšej polovice okresov pri celoplošnom testovaní vypadol okres Dolný Kubín a Liptovský Mikuláš. Marek Krajčí dodal, že ľudia v týchto okresoch sa tak nemusia znovu testovať.

Marek Krajčí požiada o zmenu uznesenia vlády tak, že ľudia v Nitre a Bratislave nebudú musieť mať od 3. februára pri sebe negatívny test. Pri kontrole finálnych výsledkov sa v Bratislave zistila vyššia pozitivita, a to na úrovni 1,3 %, podobne aj v Nitre. Oba okresy sú tak v horšej polovici okresov. Keďže štát zverejnil tieto informácie až dnes, nemusia cez víkend masívne testovať.

Minister však vyzýva, aby sa aj tak v týchto mestách ľudia pretestovali.

Po aktualizovaní finálnych výsledkov plošného testovania pribudli počty vykonaných testov aj pozitívnych. Celkovo sa urobili 2 974 323 testov, pozitívnych bolo 36 978, oznámil Marek Krajčí.

Marek Krajčí predpokladá, že aj po spustení covidového automatu 8. februára bude Slovensko naďalej v čiernej fáze. Aktuálne je v nemocniciach 3285 pacientov s potvrdeným covidom-19. Na to, aby sme prešli do bordovej fázy, by počet pacientov v nemocniciach musel klesnúť pod 2500.

Na budúci týždeň pribudnú na Slovensku nové vakcinačné centrá, dokopy ich tak zatiaľ bude 52, hovorí Marek Krajčí. Minister zdravotníctva dodal, že funguje aj 17 mobilných očkovacích tímov.

Tí, ktorí sa dajú zaočkovať, budú mať protilátky aj na mutácie koronavírusu, ktoré sú na území Slovenska, hovorí Marek Krajčí. Najviac zaočkovaných ľudí je zatiaľ v Bratislavskom kraji, Košickom a Žilinskom kraji.

V Bratislavskom kraji rastú počty pacientov, ktorí vyžadujú kyslíkovú liečbu. Výrazne sa zapĺňajú aj počty lôžok na pľúcnej ventilácii, hovorí štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Peter Stachura.

Momentálne je na Slovensku zaočkovaných 123 999 ľudí, časť z nich dostala už aj druhú dávku vakcíny. Podľa Mareka Krajčího je tak zaočkovaných 2,28 percenta krajiny.

Napriek opatreniam stúpa počet hospitalizovaných, aktuálne je v nemocniciach s covidom či podozrením naň 3511 pacientov, z toho 308 ľudí je na pľúcnej ventilácii. Na koronavírus priemerne denne umiera 107 ľudí.

Mobilita na Slovensku mierne rastie, nie však cestovanie hromadnou dopravou, ktorú Marek Krajčí považuje za riskantnú. Opätovne hovorí, že ľudia by v MHD nemali spolu komunikovať či telefonovať. Ľudia musia byť podľa ministra veľmi trpezliví, aby sme videli výsledok opatrení.