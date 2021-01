POZOR: Začali platiť nové pravidlá zákazu vychádzania

Na Slovensku platia od stredy nové pravidlá zákazu vychádzania. Doklad o negatívnom PCR alebo antigénovom teste na ochorenie COVID-19 je potrebný aj pri ceste do práce či do banky, ako aj na pobyt v prírode. Policajti avizovali, že od stredy budú dodržiavanie pravidiel viac kontrolovať.





Pri vstupe do prevádzok a na pracovisko sa treba preukázať dokladom o negatívnom teste, výnimke alebo čestným vyhlásením o nej, či o očkovaní druhou dávkou vakcíny aspoň pred 14 dňami. "Preukazovanie sa niektorým z dokladov je pre celé územie Slovenska stanovené vyhláškou od 27. januára do uplynutia 2. februára 2021. Dlhšie trvanie bude mať v okresoch s vyššou mierou pozitivity na základe plošného testovania," vysvetlil Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.Dokladom o testovaní môže byť certifikát alebo potvrdenie o vykonaní testu. "Tiež možno akceptovať SMS alebo email z mobilného odberového miesta. Doklady musia obsahovať jasný identifikačný prvok testovanej osoby, ktorý dokáže kontrolný orgán overiť," priblížil ÚVZ.Ozrejmil, že dokladom o výnimke môže byť doklad od lekára o zdravotnom stave, doklad o prekonaní ochorenia nie starší ako tri mesiace, doklad o diagnostikovaní ochorenia od 2. novembra 2020 do 17. januára 2021. Za ten možno podľa ÚVZ SR považovať napríklad SMS správu alebo email o pozitivite."Ak to inak nie je možné, predloženie potvrdenia o výnimke pre váš zdravotný stav možno nahradiť čestným vyhlásením osoby alebo zákonného zástupcu, musí v ňom byť však zároveň uvedené, že osoba si je vedomá právnych následkov v prípade, že by sa jej čestné vyhlásenie ukázalo ako nepravdivé," doplnil ÚVZ SR.Negatívny test je potrebný napríklad do práce, pri sprevádzaní detí do školy aj škôlky, v prípade vycestovania do zahraničia alebo účasti na povolenom hromadnom podujatí. Rovnako bez neho nemožno ísť na poštu, do banky, poisťovne, čistiarne odevov, opravovne obuvi, trafiky, optiky, knižnice, servisu bicyklov či do autoservisu. Potrebný je aj pri návšteve výdajného miesta obchodov, zásielkovní, e-shopov. Test treba aj na pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v okrese, výnimky majú deti do 15 rokov a seniori nad 65 rokov i zdravotne ťažko postihnuté osoby.Negatívny test nie je potrebný na nákup a zaobstaranie nevyhnutných životných potrieb ako potraviny, lieky či krmivo pre zvieratá v najbližšom obchode alebo obdobnom mieste. Absolvovať tiež možno testovanie na COVID-19, výnimku majú aj pohreb, uzavretie manželstva a krst. Bez testu možno zabezpečiť aj starostlivosť o blízku osobu, ktorá je na to odkázaná, ísť so zvieraťom k veterinárovi. Nepotrebujú ho ani deti z materských škôl a z prvého stupňa základnej školy. Výnimka platí aj na súdne pojednávanie či úkony orgánov činných v trestnom konaní.Ministerstvo zdravotníctva pripomína, že negatívny výsledok testu z celoplošného skríningu neznamená, že človek v sebe nemá vírus alebo nebude v najbližších dňoch infekčný. Aj pri negatívnom výsledku antigénového testu je preto potrebné dodržiavať všetky platné protiepidemické opatrenia.