Libanon nutne potrebuje reformy a ukončenie krízy, Borrell vyzýva na urýchlené zostavenie novej vlády

19.6.2021 (Webnoviny.sk) - Šéf európskej diplomacie Josep Borrell v sobotu vyzval libanonských predstaviteľov na zrýchlenie rokovaní o vytvorení novej vlády. Politikom, ktorí sú zodpovední za patovú situáciu, pohrozil sankciami. Libanon naliehavo potrebuje novú vládu, ktorá presadí reformy a krajinu vyvedie z politickej a finančnej krízy, uviedol podpredseda Európskej komisie (EK) po tom, čo sa v Bejrúte stretol s libanonským prezidentom Michelom Aounom.Pred Borrellovou návštevou libanonské média informovali, že EÚ zvažuje sankcie, ktoré by pre viacerých libanonských predstaviteľov znamenali zákaz vstupu na územie európskej dvadsaťsedmičky a zmrazenie účtov. Hlavný diplomat EÚ potvrdil, že takéto úvahy zaznievajú, hoci to nie je cesta, ktorú by Brusel preferoval.Libanon od konca roka 2019 trpí ťažkou hospodárskou krízou, ktorá sa v posledných mesiacoch vystupňovala. Podľa Svetovej banky sa miestna ekonomika vlani prepadla o vyše 20 percent a v aktuálnom roku ju pravdepodobne čaká pokles o ďalších takmer desať percent.K prehĺbeniu krízy prispela ničivá explózia v bejrútskom prístave, ktorá minulý rok v auguste usmrtila a zranila tisícky ľudí. Výbuch takmer tritisíc ton dusičnanu amónneho pocítili až na Cypre vzdialenom 150 kilometrov.