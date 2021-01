Holý nebol jediný politik s výnimkou. Mali ju aj Matovič, Čaputová, Sulík a ďalší

Výnimku dostali aj Mičovský a Korčok

Individuálne výnimky vo "vyhláške k hraniciam"

11.1.2021 (Webnoviny.sk) - Od apríla do decembra minulého roka udelil Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR 8 886 individuálnych výnimiek pre občanov. Od septembra do decembra 2020 malo na žiadostiach o individuálne výnimky najväčšie zastúpenie Ministerstvo hospodárstva SR , podiel tohto rezortu je takmer 58 %.Pre Ministerstvo vnútra SR tvorili výnimky skoro 16 %, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 7 %.Pre ostatné rezorty je podiel nižší ako 5 %. Pre podpredsedu vlády pre legislatívu a strategické plánovanie aj Úrad vlády je to zhodne, po 0,2 %. Podiel žiadostí rezortu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky je nulový.Ako ďalej informovala hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková , o individuálnu výnimku pre seba požiadali najmä z pracovných dôvodov členovia vlády Ján Budaj Richard Sulík . Výnimku dostali aj prezidentka Zuzana Čaputová a premiér Igor Matovič z dôvodu služobných ciest. V týchto prípadoch sa vzťahovala aj na členov delegácie vrátane viacerých novinárov.Pre podpredsedu vlády Holého úrad eviduje výnimky udelené v dátumoch 20. novembra, 27. novembra, 4. decembra, 11. decembra, 18. decembra a 8. januára, pričom žiadosť o poslednú výnimku bola stiahnutá. "ÚVZ SR nemá vedomosť, či boli udelené výnimky aj reálne využité," dodala jeho hovorkyňa.Individuálne výnimky vo "vyhláške k hraniciam" sú možné od apríla 2020 na základe záverov Ústredného krízového štábu SR, vždy na základe žiadosti člena vlády.Jedna výnimka pritom mohla zahŕňať aj viac ľudí. Dôvody boli pracovné aj súkromné. Rodinné dôvody boli odhadom v dvetisíc prípadoch. Starostlivosť o maloleté dieťa a príbuzných bola ako dôvod uvedená minimálne v 300 prípadoch.