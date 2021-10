Krajniak navrhuje infekčný príplatok 405 eur, chce takto oceniť ľudí v prvej línii v boji s COVID-19

Koľko zamestnancov dostane príspevok

Ocenenie pre prvú líniu v boji proti COVID-19

13.10.2021 (Webnoviny.sk) - Zamestnanci zariadení sociálnych služieb a centier pre deti a rodiny by mali dostať tzv. infekčný príplatok v sume 405 eur.Pôjde o dotáciu na zamestnanca v pracovnom pomere, ktorý v čase krízovej situácie pracoval v zariadení počas nariadených karanténnych opatrení a bol v bezprostrednom kontakte s klientmi s ochorením COVID-19 v izolácii.Vyplýva to z návrhu nariadenia, ktoré by mal na štvrtkové rokovanie vlády predložiť minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak Sme rodina ). Ministerstvo práce a sociálnych vecí odhaduje, že v tomto roku dostane infekčný príplatok 1 850 osôb a v budúcom roku 3,7 tisíca zamestnancov zariadení sociálnych služieb a centier pre deti a rodiny.Vyplatenie príplatku by si tak v tomto roku vyžiadalo 750-tisíc eur a v budúcom roku 1,5 milióna eur.„Cieľom poskytnutia infekčného príplatku je, okrem odmeny za prácu v infekčnom prostredí, aj zvýšenie motivácie v tomto prostredí pracovať, aby bola zabezpečená dostatočná starostlivosť o týchto klientov s primeraným personálnym zabezpečením," zdôvodňuje rezort práce a sociálnych vecí.Podľa rezortu ide o ocenenie ľudí v prvej línii v boji s pandémiou v pobytových zariadeniach sociálnych služieb a v centrách pre deti a rodiny.Infekčný príplatok navrhuje ministerstvo práce a sociálnych vecí poskytnúť vo forme dotácie na podporu humanitárnej činnosti. Pôjde o dotáciu pre zamestnanca nad rámec jeho mzdy alebo platu za kvalitné vykonávanie pracovných činností alebo za vykonanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich z dohodnutého druhu práce.