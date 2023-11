Krajská prokuratúra reaguje na vyjadrenia obhajcu čurillovcov, ten trvá na zaujatosti vyšetrovateľa

Vyšetrovanie naďalej prebieha

Zaujatý vyšetrovateľ

Rovnaká situácia ako pred dvomi rokmi

8.11.2023 (SITA.sk) - Krajská prokuratúra Bratislava nebude komentovať vyjadrenia obhajcu obvinených „čurillovcov“ Petra Kubinu poskytnuté médiám. Uviedla to hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR „Považujeme za neprípustné, aby dokazovanie v prípravnom konaní, ktoré je neverejné, bolo prenášané do mediálneho prostredia,“ povedala.Zároveň zdôraznila, že v trestnej veci obvinených policajtov naďalej prebieha vyšetrovanie a na všetky návrhy a námietky obhajoby sa procesným spôsobom reaguje.„V tejto chvíli je ale nepochybné, že uznesenie bezprostredne nadriadeného, ktorým vyšetrovateľa Úradu inšpekčnej služby vylúčil z vykonávania úkonov trestného konania, vydal subjekt, ktorý z dôvodu zaujatosti nebol oprávnený konať, pretože v prebiehajúcom trestnom stíhaní má procesné postavenie svedka a ako svedok aj vypovedal,“ uviedla Drobová.Advokát obvinených vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) okolo Jána Čurillu Peter Kubina na sociálnej sieti v utorok uviedol, že dva roky viedol vyšetrovanie zaujatý vyšetrovateľ.Ako napísal, v pondelok im bolo doručené rozhodnutie, ktorým nadriadený vyšetrovateľa Michala Kulicha rozhodol o jeho vylúčení z trestnej veci vyšetrovateľov a operatívcov NAKA pre jeho zaujatosť, a to pre preukázaný priateľský vzťah k poškodenej strane, a naopak, otvorene nepriateľský vzťah k jednému zo spoluobvinených. Rozhodnutie je právoplatné.„Konkrétny nadriadený funkcionár z inšpekcie, ktorý posudzoval zaujatosť vyšetrovateľa Michala Kulicha a následne ho vylúčil, nie je ani sudca, ani prokurátor a ani policajt či asistent, ani iná osoba, ktorú je možné podľa Trestného poriadku vylúčiť z rozhodovania. Zákon nepozná vylúčenie 'svedka' alebo 'nadriadeného' z vykonávania úkonov,“ uviedol v stredu Kubina pre agentúru SITA.Zároveň poukázal na to, že tento nadriadený funkcionár inšpekcie rozhodoval o vylúčení osoby, nie v samotnej trestnej veci, a iba rozhodol o sťažnosti obvineného, ktorý poukazoval na zaujatosť vyšetrovateľa Kulicha.Podľa Kubinu je zaujímavé, že prokurátorovi neprekážala rovnaká situácia pred dvoma rokmi, keď v tejto istej veci vtedajší nadriadený vyšetrovateľa Kulicha Lukáš Vavrinec, ktorý je tiež svedkom v tejto trestnej veci, zamietal sťažnosti obhajoby proti nevylúčeniu toho istého vyšetrovateľa.„Je zarážajúce, ako veľmi je niekto ochotný kriviť zákon iba preto, aby vyšetrovanie mojich klientov mohol viesť práve blízky kamarát poškodenej pani Santusovej,“ tvrdí Kubina.