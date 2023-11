Pellegrini vysiela signál naplnenia predvolebného sľubu, vládna koalícia bude partnerom pre mestá a obce (video)

Nedostatok financií v mestách a obciach

8.11.2023 (SITA.sk) - Postavenie miest a obcí sa musí vrátiť tam, kam patrí. Uviedol to predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas-SD) po stretnutí s predstaviteľmi Združenia obcí a miest Slovenska (ZMOS) Ako Pellegrini uviedol, vysiela združeniu signál, že napĺňajú predvolebný sľub, že vládna koalícia bude pre obce a mestá partnerom.Predseda parlamentu vyhlásil, že sa obnoví plnohodnotne fungovanie dialógu a tripartity, kde ZMOS bude zase zásadným spôsobom môcť hovoriť do tvorby legislatívy a zákonov.Ako dodal, bez diskusie s mestami a obcami nebude prijaté žiadne rozhodnutie, ktoré sa ich týka a žiadne kompetencie nebude štát presúvať na mestá, obce a regióny bez toho, aby k nim nepribalil potrebný balík finančných prostriedkov.„Za najpálčivejší problém považujem nedostatok finančných prostriedkov, ktoré naše mestá a obce stále výrazne pociťujú. Preto bude pri tvorbe rozpočtu na budúci rok potrebné nájsť taký kompromis, ktorý bude garantovať v čo najväčšej miere prefinancovanie výpadku dane z príjmov fyzických osôb, ktorým naše obce a mestá čelia, a ktorý im znemožňuje naplniť zákon o rozpočtových pravidlách, ktorý prikazuje samosprávam prijímať vyrovnané rozpočty, čo za daných okolností bez zvýšeného financovania nebude možné naplniť,“ informoval Pellegrini.Pokračuje tým, že mestá a obce nedisponujú tak vysokými rezervnými sumami, aby tieto výpadky dokázali vykryť aj na ďalší rok.Predseda parlamentu to bude brať do úvahy počas rokovaní o rozpočte na rok 2024, aby mohli obce a mestá poskytovať občanom plnohodnotné služby.Ako ďalej informoval, minister investícií Richard Raši (Hlas-SD) pripraví projekt veľkej eurofondovej revolúcie, ktorá maximálne zjednoduší prístup k získavaniu prostriedkov z EÚ a avizoval aj zmenu zákona o verejnom obstarávaní.Predseda ZMOS Jozef Božik potvrdil, že kardinálnym problémom je aktuálne nedostatok financií. Ako ďalšie dôležité problémy vníma stavebnú legislatívu, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu, školstvo, financovanie predprimárneho vzdelávania a veľkou témou sú podľa neho aj sociálne služby a poplatky za ne, ako aj téma eurofondov.Ako Božik pripomenul, 75 percent všetkých činností, ktoré občan potrebuje od narodenia až po smrť, vykonávajú práve mestá a obce.Spomenul tiež, že predseda parlamentu prisľúbil, že pomôže aj v zápase za záchranu gynekologických, pôrodníckych a detských oddelení v nemociach, kde bolo jedine Združenie miest a obcí Slovenska to, ktoré bojovalo za to, aby bola zachovaná dostupnosť zdravotníckych služieb.