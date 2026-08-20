Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 20.8.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Anabela
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Ekonomika

20. augusta 2026

Nezamestnanosť na Slovensku v júli mierne rástla, prítok absolventov na úrady práce stále pokračuje


Tagy: Absolventi Nezamestnanosť uchádzači o zamestnanie Úrady práce a sociálnych vecí a rodiny Voľné pracovné miesta

Napriek miernemu rastu nezamestnanosti pritom zostáva veľké množstvo voľných pracovných miest. Úrady práce evidovali v júli 135 401 voľných pracovných pozícií. Nezamestnanosť na Slovensku v júli ...



Zdieľať
gettyimages 1329488372 20.8.2026 (SITA.sk) - Napriek miernemu rastu nezamestnanosti pritom zostáva veľké množstvo voľných pracovných miest. Úrady práce evidovali v júli 135 401 voľných pracovných pozícií.


Nezamestnanosť na Slovensku v júli mierne vzrástla. Hlavný ukazovateľ nezamestnanosti, podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku, dosiahol 4,07 percenta. Oproti júnu sa podľa údajov ústredia práce zvýšil o 0,1 percentuálneho bodu. Napriek miernemu zhoršeniu sa však nezamestnanosť naďalej drží na veľmi nízkej úrovni.

Situácia medzi okresmi sa výrazne líši


Na konci júla evidovali úrady práce, sociálnych vecí a rodiny 146 346 disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku. V porovnaní s júnom ich bolo o 3 478 viac. Medziročne zároveň počet disponibilných uchádzačov vzrástol, keď ich bolo v júli minulého roka 139 766.

Celkový počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie dosiahol v júli 171 567 ľudí. V júni ich bolo 167 902 a pred rokom 165 725. Podiel všetkých uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku dosiahol 4,77 percenta. V júni bol na úrovni 4,66 percenta a v júli 2025 predstavoval 4,58 percenta.

Situácia sa medzi jednotlivými okresmi naďalej výrazne líši. Takmer vo všetkých okresoch sa podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v júli udržal pod hranicou 10 percent. Výnimkou bola Rimavská Sobota, kde podiel disponibilných uchádzačov dosiahol 10,41 percenta. Aj tam však oproti júnu mierne klesol, a to o 0,03 percentuálneho bodu.

Na opačnom konci rebríčka boli Piešťany. Okres s najnižšou nezamestnanosťou dosiahol podiel 2,17 percenta. Najmenší medzimesačný rast zaznamenal Žilinský kraj, kde sa ukazovateľ zvýšil o 0,03 percentuálneho bodu. V Prešovskom kraji vzrástol o 0,04 percentuálneho bodu.

Pokračoval prítok absolventov


Na júlovom vývoji sa naďalej podieľal aj tradičný sezónny príchod absolventov škôl do evidencie úradov práce. Počet nových absolventov síce v júli už nerástol takým tempom ako v júni, ich prítok však pokračoval.

V júlových evidenciách bolo 3 946 absolventov stredných škôl a 5 689 absolventov vysokých škôl. V júni sa pritom na úradoch práce evidovalo 4 053 ľudí, ktorí v posledných dvoch rokoch ukončili stredoškolské vzdelanie, a 5 983 ľudí s vysokoškolským diplomom získaným počas posledných 24 mesiacov.

Absolventi môžu pri hľadaní práce využiť služby úradov práce, ktoré okrem sprostredkovania pracovných miest poskytujú aj odborné poradenstvo. V závislosti od konkrétnej situácie môžu pomôcť aj s rozvojom zručností, doplnením vzdelania či získaním pracovnej praxe. Na využitie týchto služieb je potrebné evidovať sa na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie.

Analytici Inštitútu pre sociálnu politiku nepovažujú júlový nárast nezamestnanosti za neštandardný vývoj. „Nezaznamenávame žiadne neštandardné javy na trhu práce, k miernemu zvýšeniu nezamestnanosti mohlo prispieť pokračovanie prítoku absolventov vysokých škôl do evidencie uchádzačov o zamestnanie, lepší boj s fiktívnymi PN-kami, ako aj pokles miery ekonomicky aktívneho obyvateľstva a obyvateľstva v produktívnom veku,“ uviedli analytici Inštitútu pre sociálnu politiku.

Zostáva veľa voľných pracovných miest


Podľa analytikov by sa v auguste mala nezamestnanosť udržať približne na súčasnej úrovni. Výraznejšia sezónna zmena môže prísť opäť v septembri, ktorý býva tradične spojený s nástupom stredoškolských absolventov na trh práce a s tým súvisiacim nárastom počtu evidovaných ľudí bez práce.

Napriek miernemu rastu nezamestnanosti pritom na Slovensku zostáva veľké množstvo voľných pracovných miest. Úrady práce evidovali v júli 135 401 voľných pracovných pozícií. Najviac ich bolo v Bratislavskom kraji, kde ich bolo 61 471. Naopak, najmenej voľných miest evidoval Prešovský kraj, a to 3 052.

Z celkového počtu voľných pracovných miest bolo 52 284 vhodných aj pre absolventov. Na trhu práce sa v júli podarilo umiestniť 10 290 uchádzačov o zamestnanie. V júni ich bolo viac, konkrétne 12 411.


Zdroj: SITA.sk - Nezamestnanosť na Slovensku v júli mierne rástla, prítok absolventov na úrady práce stále pokračuje © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Absolventi Nezamestnanosť uchádzači o zamestnanie Úrady práce a sociálnych vecí a rodiny Voľné pracovné miesta
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Krajskí poslanci zarábajú oveľa viac ako tí mestskí, naopak primátor je na tom lepšie ako predseda kraja
<< predchádzajúci článok
V Trnavskom kraji odhalili nelegálnu výrobňu cigariet, škoda dosiahla viac ako tri milióny eur – FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 