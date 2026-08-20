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20. augusta 2026
Nezamestnanosť na Slovensku v júli mierne rástla, prítok absolventov na úrady práce stále pokračuje
Tagy: Absolventi Nezamestnanosť uchádzači o zamestnanie Úrady práce a sociálnych vecí a rodiny Voľné pracovné miesta
Napriek miernemu rastu nezamestnanosti pritom zostáva veľké množstvo voľných pracovných miest. Úrady práce evidovali v júli 135 401 voľných pracovných pozícií. Nezamestnanosť na Slovensku v júli ...
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20.8.2026 (SITA.sk) - Napriek miernemu rastu nezamestnanosti pritom zostáva veľké množstvo voľných pracovných miest. Úrady práce evidovali v júli 135 401 voľných pracovných pozícií.
Nezamestnanosť na Slovensku v júli mierne vzrástla. Hlavný ukazovateľ nezamestnanosti, podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku, dosiahol 4,07 percenta. Oproti júnu sa podľa údajov ústredia práce zvýšil o 0,1 percentuálneho bodu. Napriek miernemu zhoršeniu sa však nezamestnanosť naďalej drží na veľmi nízkej úrovni.
Na konci júla evidovali úrady práce, sociálnych vecí a rodiny 146 346 disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku. V porovnaní s júnom ich bolo o 3 478 viac. Medziročne zároveň počet disponibilných uchádzačov vzrástol, keď ich bolo v júli minulého roka 139 766.
Celkový počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie dosiahol v júli 171 567 ľudí. V júni ich bolo 167 902 a pred rokom 165 725. Podiel všetkých uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku dosiahol 4,77 percenta. V júni bol na úrovni 4,66 percenta a v júli 2025 predstavoval 4,58 percenta.
Situácia sa medzi jednotlivými okresmi naďalej výrazne líši. Takmer vo všetkých okresoch sa podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v júli udržal pod hranicou 10 percent. Výnimkou bola Rimavská Sobota, kde podiel disponibilných uchádzačov dosiahol 10,41 percenta. Aj tam však oproti júnu mierne klesol, a to o 0,03 percentuálneho bodu.
Na opačnom konci rebríčka boli Piešťany. Okres s najnižšou nezamestnanosťou dosiahol podiel 2,17 percenta. Najmenší medzimesačný rast zaznamenal Žilinský kraj, kde sa ukazovateľ zvýšil o 0,03 percentuálneho bodu. V Prešovskom kraji vzrástol o 0,04 percentuálneho bodu.
Na júlovom vývoji sa naďalej podieľal aj tradičný sezónny príchod absolventov škôl do evidencie úradov práce. Počet nových absolventov síce v júli už nerástol takým tempom ako v júni, ich prítok však pokračoval.
V júlových evidenciách bolo 3 946 absolventov stredných škôl a 5 689 absolventov vysokých škôl. V júni sa pritom na úradoch práce evidovalo 4 053 ľudí, ktorí v posledných dvoch rokoch ukončili stredoškolské vzdelanie, a 5 983 ľudí s vysokoškolským diplomom získaným počas posledných 24 mesiacov.
Absolventi môžu pri hľadaní práce využiť služby úradov práce, ktoré okrem sprostredkovania pracovných miest poskytujú aj odborné poradenstvo. V závislosti od konkrétnej situácie môžu pomôcť aj s rozvojom zručností, doplnením vzdelania či získaním pracovnej praxe. Na využitie týchto služieb je potrebné evidovať sa na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie.
Analytici Inštitútu pre sociálnu politiku nepovažujú júlový nárast nezamestnanosti za neštandardný vývoj. „Nezaznamenávame žiadne neštandardné javy na trhu práce, k miernemu zvýšeniu nezamestnanosti mohlo prispieť pokračovanie prítoku absolventov vysokých škôl do evidencie uchádzačov o zamestnanie, lepší boj s fiktívnymi PN-kami, ako aj pokles miery ekonomicky aktívneho obyvateľstva a obyvateľstva v produktívnom veku,“ uviedli analytici Inštitútu pre sociálnu politiku.
Podľa analytikov by sa v auguste mala nezamestnanosť udržať približne na súčasnej úrovni. Výraznejšia sezónna zmena môže prísť opäť v septembri, ktorý býva tradične spojený s nástupom stredoškolských absolventov na trh práce a s tým súvisiacim nárastom počtu evidovaných ľudí bez práce.
Napriek miernemu rastu nezamestnanosti pritom na Slovensku zostáva veľké množstvo voľných pracovných miest. Úrady práce evidovali v júli 135 401 voľných pracovných pozícií. Najviac ich bolo v Bratislavskom kraji, kde ich bolo 61 471. Naopak, najmenej voľných miest evidoval Prešovský kraj, a to 3 052.
Z celkového počtu voľných pracovných miest bolo 52 284 vhodných aj pre absolventov. Na trhu práce sa v júli podarilo umiestniť 10 290 uchádzačov o zamestnanie. V júni ich bolo viac, konkrétne 12 411.
Zdroj: SITA.sk - Nezamestnanosť na Slovensku v júli mierne rástla, prítok absolventov na úrady práce stále pokračuje © SITA Všetky práva vyhradené.
Nezamestnanosť na Slovensku v júli mierne vzrástla. Hlavný ukazovateľ nezamestnanosti, podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku, dosiahol 4,07 percenta. Oproti júnu sa podľa údajov ústredia práce zvýšil o 0,1 percentuálneho bodu. Napriek miernemu zhoršeniu sa však nezamestnanosť naďalej drží na veľmi nízkej úrovni.
Situácia medzi okresmi sa výrazne líši
Na konci júla evidovali úrady práce, sociálnych vecí a rodiny 146 346 disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku. V porovnaní s júnom ich bolo o 3 478 viac. Medziročne zároveň počet disponibilných uchádzačov vzrástol, keď ich bolo v júli minulého roka 139 766.
Celkový počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie dosiahol v júli 171 567 ľudí. V júni ich bolo 167 902 a pred rokom 165 725. Podiel všetkých uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku dosiahol 4,77 percenta. V júni bol na úrovni 4,66 percenta a v júli 2025 predstavoval 4,58 percenta.
Situácia sa medzi jednotlivými okresmi naďalej výrazne líši. Takmer vo všetkých okresoch sa podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v júli udržal pod hranicou 10 percent. Výnimkou bola Rimavská Sobota, kde podiel disponibilných uchádzačov dosiahol 10,41 percenta. Aj tam však oproti júnu mierne klesol, a to o 0,03 percentuálneho bodu.
Na opačnom konci rebríčka boli Piešťany. Okres s najnižšou nezamestnanosťou dosiahol podiel 2,17 percenta. Najmenší medzimesačný rast zaznamenal Žilinský kraj, kde sa ukazovateľ zvýšil o 0,03 percentuálneho bodu. V Prešovskom kraji vzrástol o 0,04 percentuálneho bodu.
Pokračoval prítok absolventov
Na júlovom vývoji sa naďalej podieľal aj tradičný sezónny príchod absolventov škôl do evidencie úradov práce. Počet nových absolventov síce v júli už nerástol takým tempom ako v júni, ich prítok však pokračoval.
V júlových evidenciách bolo 3 946 absolventov stredných škôl a 5 689 absolventov vysokých škôl. V júni sa pritom na úradoch práce evidovalo 4 053 ľudí, ktorí v posledných dvoch rokoch ukončili stredoškolské vzdelanie, a 5 983 ľudí s vysokoškolským diplomom získaným počas posledných 24 mesiacov.
Absolventi môžu pri hľadaní práce využiť služby úradov práce, ktoré okrem sprostredkovania pracovných miest poskytujú aj odborné poradenstvo. V závislosti od konkrétnej situácie môžu pomôcť aj s rozvojom zručností, doplnením vzdelania či získaním pracovnej praxe. Na využitie týchto služieb je potrebné evidovať sa na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie.
Analytici Inštitútu pre sociálnu politiku nepovažujú júlový nárast nezamestnanosti za neštandardný vývoj. „Nezaznamenávame žiadne neštandardné javy na trhu práce, k miernemu zvýšeniu nezamestnanosti mohlo prispieť pokračovanie prítoku absolventov vysokých škôl do evidencie uchádzačov o zamestnanie, lepší boj s fiktívnymi PN-kami, ako aj pokles miery ekonomicky aktívneho obyvateľstva a obyvateľstva v produktívnom veku,“ uviedli analytici Inštitútu pre sociálnu politiku.
Zostáva veľa voľných pracovných miest
Podľa analytikov by sa v auguste mala nezamestnanosť udržať približne na súčasnej úrovni. Výraznejšia sezónna zmena môže prísť opäť v septembri, ktorý býva tradične spojený s nástupom stredoškolských absolventov na trh práce a s tým súvisiacim nárastom počtu evidovaných ľudí bez práce.
Napriek miernemu rastu nezamestnanosti pritom na Slovensku zostáva veľké množstvo voľných pracovných miest. Úrady práce evidovali v júli 135 401 voľných pracovných pozícií. Najviac ich bolo v Bratislavskom kraji, kde ich bolo 61 471. Naopak, najmenej voľných miest evidoval Prešovský kraj, a to 3 052.
Z celkového počtu voľných pracovných miest bolo 52 284 vhodných aj pre absolventov. Na trhu práce sa v júli podarilo umiestniť 10 290 uchádzačov o zamestnanie. V júni ich bolo viac, konkrétne 12 411.
Zdroj: SITA.sk - Nezamestnanosť na Slovensku v júli mierne rástla, prítok absolventov na úrady práce stále pokračuje © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Absolventi Nezamestnanosť uchádzači o zamestnanie Úrady práce a sociálnych vecí a rodiny Voľné pracovné miesta
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