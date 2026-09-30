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30. septembra 2026

Krajský súd potvrdil odmietnutie obžaloby na „čurillovcov“. O právoplatnom rozhodnutí informoval Kubina


Tagy: Čurillovci Obžaloba Odmietnutie Súdny proces Súdy Trestné stíhanie

Mestský súd Bratislava I ešte vo februári tohto roku odmietol obžalobu na policajtov okolo Jána Čurillu a prípad vrátil prokuratúre. Krajský súd v ...



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6467afdf7e244451854662 676x450 30.9.2026 (SITA.sk) - Mestský súd Bratislava I ešte vo februári tohto roku odmietol obžalobu na policajtov okolo Jána Čurillu a prípad vrátil prokuratúre.


Krajský súd v Bratislave v stredu potvrdil uznesenie prvostupňového súdu o odmietnutí obžaloby na policajtov z tímu okolo Jána Čurillu. Na sociálnej sieti o tom informoval právny zástupca „čurillovcov" Peter Kubina.

Obžaloba okolo Jána Čurillu


Doplnil, že rozhodnutie je právoplatné, detaily odôvodnenia rozhodnutia však budú známe až po jeho doručení procesným stranám. Mestský súd Bratislava I ešte vo februári tohto roku odmietol obžalobu na policajtov okolo Jána Čurillu a prípad vrátil prokuratúre.

„Vo vyšetrovaní došlo k takým závažným procesným chybám, pre ktoré je nutné obžalobu odmietnuť a vec vrátiť do prípravného konania,“ konštatoval podľa medializovaných informácii sudca Tomáš Hajduk.

Zločin zneužívania právomocí


Prokuratúra vtedy proti rozhodnutiu podala sťažnosť. Prokurátor Krajskej prokuratúry Trnava podal ešte v lete 2024 na „čurillovcov“ na Mestský súd Bratislava I obžalobu.

V prípade Jána Čurillu, Pavla Ďurku, Štefana Mašina, Milana Sabotu, Branislava Dunčka, Róberta Magulu a bývalého šéfa policajnej inšpekcie Petra Scholtza sa týka zločinu zneužívania právomocí verejného činiteľa. Ďurka je navyše stíhaný aj pre marenie úlohy verejným činiteľom.


Zdroj: SITA.sk - Krajský súd potvrdil odmietnutie obžaloby na „čurillovcov“. O právoplatnom rozhodnutí informoval Kubina © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Čurillovci Obžaloba Odmietnutie Súdny proces Súdy Trestné stíhanie
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