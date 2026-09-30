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30. septembra 2026

Rumunský parlament odmietol ďalšieho kandidáta na premiéra, politická kríza sa prehlbuje


Tagy: rumunský prezident

Siegfried Murešan získal iba 182 z potrebných 233 hlasov, prezident Nicušor Dan však varuje pred predčasnými voľbami. Rumunský parlament v stredu odmietol proeurópskeho ...



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romania_politics_2_969 676x451 30.9.2026 (SITA.sk) - Siegfried Murešan získal iba 182 z potrebných 233 hlasov, prezident Nicušor Dan však varuje pred predčasnými voľbami.


Rumunský parlament v stredu odmietol proeurópskeho liberála Siegfrieda Murešana vo funkcii premiéra, čím sa ďalej prehĺbila politická kríza a priblížila možnosť predčasných volieb. Murešan získal 182 hlasov, na schválenie vlády ich potreboval 233.



Nie reformám


Murešan bol už tretím kandidátom prezidenta Nicušora Dana, ktorému sa od májového pádu proeurópskej koalície nepodarilo zostaviť vládu.

„Je to voľba medzi Rumunskom, ktoré napreduje, a Rumunskom, ktoré stojí na mieste, medzi reformami a zachovaním súčasného stavu,“ povedal Murešan pred hlasovaním. Sľuboval proeurópsku vládu s ambicióznym reformným programom.

Jeho šance však znižovalo odmietnutie Sociálnodemokratickej strany (PSD), najsilnejšieho zoskupenia v parlamente, ktoré požaduje post premiéra pre seba. Proti hlasovala aj krajne pravicová Aliancia za zjednotenie Rumunov (AUR).

„Napriek všetkým hrozbám nebudeme hlasovať za túto bábkovú vládu,“ vyhlásil líder AUR George Simion.

Politické kalkulácie


AUR má približne tretinu parlamentných kresiel a v dvoch nedávnych prieskumoch získala podporu 36 až takmer 40 percent voličov.

Prezident Dan obvinil politické strany, že venujú viac pozornosti volebným kalkuláciám než záujmom krajiny.

Politológ Cristian Pirvulescu očakáva, že prezident sa ešte môže pokúsiť nominovať technokratického kandidáta. „Predčasné voľby znamenajú, že od ich vyhlásenia by trvalo štyri mesiace, kým by mohla vzniknúť nová vláda,“ upozornil.

Rumunsko pritom zápasí s najvyšším rozpočtovým deficitom a infláciou v Európskej únii (EÚ).

Ratingové agentúry už v auguste varovali, že pokračujúca politická neistota môže brzdiť reformy potrebné na ozdravenie verejných financií.

 


Zdroj: SITA.sk - Rumunský parlament odmietol ďalšieho kandidáta na premiéra, politická kríza sa prehlbuje © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: rumunský prezident
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