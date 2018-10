R. Rúhání: USA podporili Saudskú Arábiu pri vražde novinára

Na archívnej snímke iránsky prezident Hasan Rúhání. Foto: TASR/AP Na archívnej snímke iránsky prezident Hasan Rúhání. Foto: TASR/AP

Teherán/Canberra/Madrid/Kodaň 24. októbra (TASR) - Iránsky prezident Hasan Rúhání vyhlásil, že Saudská Arábia by sa neodvážila dať zabiť novinára Džamála Chášukdžího v priestoroch svojho konzulátu v tureckom Istanbule bez určitej podpory Spojených štátov. V stredu o tom informovala tlačová agentúra AP.Rúhání sa tak vyjadril po ubezpečení Turecka, že novinára zavraždilo 15-členné komando saudskoarabských zabijakov, medzi ktorými sa nachádzal aj člen sprievodu korunného princa Muhammada bin Salmána na zahraničných cestách.Výrok prezidenta priniesla v stredu v správe iránska štátna tlačová agentúra IRNA. "Nemyslím si, že bez získania podpory Spojených štátov by sa krajina odvážila spáchať takýto zločin," citovala Rúháního IRNA.Rúhání neposkytol žiaden dôkaz pre svoje tvrdenia.Prezident tiež označil saudskoarabský systém vládnutia za "kmeňovú vládu", keď si určití jednotlivci užívajú ochranu a podporu tých, čo sú pri moci. Takáto ochrana znamená, že žiaden súd nezačne robiť žiadne kroky proti spomínaným jednotlivcom.Austrália medzitým oznámila, že zvažuje zákaz predaja zbraní Saudskej Arábii ako jednu z možností reakcie na vraždu novinára na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule.Austrálski predstavitelia uviedli, že zbrojárska dohoda so Saudskou Arábiou už nie je prioritou.Austrálska ministerka zahraničných vecí Marise Payneová dostala totiž v stredu v parlamente otázku, či bude Austrália nasledovať iné krajiny a pozastaví predaj zbraní Rijádu. Odpovedala, že "na stole sú všetky možnosti". Dodala: "Absolútne uznávame, že ide o mimoriadne vážnu situáciu toho najvyššieho rangu."Austrália už na vraždu Chášukdžího zareagovala bojkotovaním konferencie o investíciách, ktorá práve prebieha v Rijáde a ktorú zorganizoval korunný princ Muhammad.Španielsky premiér Pedro Sánchez naopak povedal, že jeho vláda dodrží v minulosti dohodnuté zmluvy na predaj zbraní Saudskej Arábii aj napriek "zdeseniu" nad "príšernou vraždou" novinára Chášukdžího.Sánchez v stredu zákonodarcom povedal, že ochrana pracovných miest v južnom Španielsku bola zásadná pre jeho minulomesačné rozhodnutie zrealizovať spornú dodávku bômb Saudskej Arábii.Španielsko vysvetlilo, že saudskoarabský nákup piatich vojnových lodí za 2,1 miliardy dolárov by bol ohrozený, keby vláda v Madride zvažovala zrušenie dodávky 400 presne navádzaných bômb, kúpených Rijádom v roku 2015.Premiér Sánchez neobjasnil, či plánuje v budúcnosti ďalej predávať zbrane dlhodobému obchodnému spojencovi Saudskej Arábii.Saudskoarabka Manál Šarífová, ktorá sa vzoprela úradom v kráľovstve a ako žena šoférovala auto aj napriek zákazu ešte pred jeho augustovým zrušením, v stredu v Dánsku vyhlásila, že jej priateľ Chášukdží "bol v skutočnosti zavraždený preto, lebo sa otvorene vyjadroval".Šarífová dodala: "Toto je nový stupeň, ktorý saudskoarabská vláda dosiahla." Uviedla, že ľudia v kráľovstve "sa boja nahlas hovoriť svoje názory".Saudskoarabka je na návšteve Dánska, kde propaguje svoju knihu Daring to Drive: A Saudi Woman's Awakening (Odvaha šoférovať: Prebúdzanie saudskoarabskej ženy).Autorka pre dánsku televíznu stanicu TV2 uviedla, že Chášukdží podporoval jej zápas za právo saudskoarabských žien na šoférovanie. Keď si ona sama sadla za volant, zatkli ju a uväznili. V súčasnosti žije "v dobrovoľnom exile" v Austrálii.