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 24hod.sk    Šport

27. júla 2026

Kráľ Kazu skóroval po veľmi dlhom čase, aktuálne má už 59 rokov



Veterán Kazujoši Miura skóroval vo futbalovom zápase cisárskeho pohára za tím Fukušima United. Už 59-ročný japonský futbalový útočník Kazujoši Miura, ktorý je známy aj pod prezývkou "Kráľ ...



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soccer_kazu_turns_58_54489 676x451 27.7.2026 (SITA.sk) - Veterán Kazujoši Miura skóroval vo futbalovom zápase cisárskeho pohára za tím Fukušima United.


Už 59-ročný japonský futbalový útočník Kazujoši Miura, ktorý je známy aj pod prezývkou "Kráľ Kazu", dosiahol svoj prvý súťažný gól po takmer štyroch rokoch. Jeho tíme Fukušima United počas víkendu zvíťazil pohodlne 7:0 v kvalifikácii Cisárskeho pohára proti tímu FC Iwaki Furukawa.

Vo svojej 41. profesionálnej sezóne Miura premenil v 52. minúte center od spoluhráča Takatoru Einagu a uspel v súboji medzi dvojicou obrancov. Bol to jeho prvý gól od novembra 2022.

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"Bolo to trochu neprehľadné, ale dôležité je, že sme boli na správnych miestach, dobre sme sa pohybovali," povedal Miura.

Vyjadril tiež radosť, že napriek vysokému náskoku mohli spolu s hráčmi, realizačným tímom a fanúšikmi osláviť gól s veľkou radosťou.

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Miura absolvoval profesionálny debut ešte v roku 1986 v brazílskom klube FC Santos a počas svojej kariéry pôsobil v tímoch v Taliansku, Chorvátsku, Austrálii aj Portugalsku.

Pomohol etablovať futbal v Japonsku pri založení profesionálnej ligy J-League v roku 1993. V národnom tíme Japonska debutoval v roku 1990, no nebol zaradený do tímu pre svetový šampionát v roku 1998, aj keď za reprezentáciu strelil 55 gólov v 89 zápasoch.

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V januári 2026 sa Miura na hosťovanie pripojil k Fukušima United s cieľom splatiť tímu dôveru gólmi a asistenciami. V minulej sezóne hrával za Atletico Suzuka v štvrtej najvyššej súťaži, kde vo ôsmich zápasoch neskóroval a tím zostúpil do regionálnej ligy.



Zdroj: SITA.sk - Kráľ Kazu skóroval po veľmi dlhom čase, aktuálne má už 59 rokov © SITA Všetky práva vyhradené.

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