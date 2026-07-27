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27. júla 2026
Tréner Martina Dúbravku žiada v novej sezóne od Tottenhamu Hotspur dušu a vášeň
Tagy: Premier League
Taliansky kouč Roberto De Zerbi apeluje na hráčov "kohútov", aby po ťažkom uplynulom ročníku ukázali vášeň. Tréner anglického futbalového klubu Tottenham Hotspur vyzval svoj tím, aby v ...
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27.7.2026 (SITA.sk) - Taliansky kouč Roberto De Zerbi apeluje na hráčov "kohútov", aby po ťažkom uplynulom ročníku ukázali vášeň.
Tréner anglického futbalového klubu Tottenham Hotspur vyzval svoj tím, aby v nasledujúcej nadchádzajúcej sezóne Premier League hral s "dušou a vášňou". Talian Roberto De Zerbi je na lavičke "kohútov" od konca marca, keď na tomto poste nahradil Chorváta Igora Tudora.
Londýnčania sa v ostatnom ročníku len tesne vyhli zostupu a počas tohtoročného leta prešli významnou prestavbou kádra. Vedenie klubu investovalo do viacerých posíl, aby tím zlepšil výsledky po tom, čo skončil na 17. mieste a zostupu sa vyhol až v úplnom závere.
Výraznými posilami sú stredopoliari Mateus Fernandes z West Hamu United a Sandro Tonali z Newcastlu United. De Zerbi tiež priviedol zo svojho bývalého klubu Brightonu stopéra Jana Paula van Heckeho. Ďalšími novými tvárami v tíme sú krajný obranca Andy Robertson, stopér Marcos Senesi a slovenský brankár Martin Dúbravka, všetci prišli na voľný prestup.
De Zerbi, ktorý je momentálne so svojím tímom na predsezónnom turné v Austrálii a na Novom Zélande, zdôraznil dôležitosť "budovania nového tímu s veľkými hráčmi, ale aj s dušou, vášňou a hodnotami, ktoré klub zdieľa". Dodal, že súčasný futbal nie je len o hre na trávniku, ale aj o každodennom myslení a snahe byť tou najlepšou verziou seba samého nielen v hre, ale aj v živote.
Tottenham v príprave absolvoval už dve stretnutia. Najprv v domácom prostredí zdolal Milton Keynes 1:0, druhý polčas odchytal Dúbravka. Turné začali Londýnčania víťazstvom 2:0 nad novozélandským šampiónom FC Auckland. Pred návratom domov ešte Tottenham absolvuje duel proti FC Sydney a aj londýnske derby proti FC Chelsea.
V súboji proti Aucklandu nastúpilo viacero mladších hráčov, pričom v záverečnej polhodine sa ukázali aj opory ako Fernandes, Richarlison, Conor Gallagher a Ben Davies. De Zerbi zdôraznil, že tím neinkasoval a nevznikli žiadne zranenia, čo je kľúčové pred začiatkom sezóny.
Okrem toho taliansky kouč naznačil možnosť ďalších posíl pred uzávierkou prestupového obdobia. "Myslím si, že budeme na konci trhu spokojnejší, pretože som veľa rozprával s majiteľom a vedením a všetci chceme vybudovať naozaj silný tím pre túto sezónu, aby budúcnosť klubu bola opäť skvelá," dodal De Zerbi.
Zdroj: SITA.sk - Tréner Martina Dúbravku žiada v novej sezóne od Tottenhamu Hotspur dušu a vášeň © SITA Všetky práva vyhradené.
Tréner anglického futbalového klubu Tottenham Hotspur vyzval svoj tím, aby v nasledujúcej nadchádzajúcej sezóne Premier League hral s "dušou a vášňou". Talian Roberto De Zerbi je na lavičke "kohútov" od konca marca, keď na tomto poste nahradil Chorváta Igora Tudora.
Londýnčania sa v ostatnom ročníku len tesne vyhli zostupu a počas tohtoročného leta prešli významnou prestavbou kádra. Vedenie klubu investovalo do viacerých posíl, aby tím zlepšil výsledky po tom, čo skončil na 17. mieste a zostupu sa vyhol až v úplnom závere.
Výraznými posilami sú stredopoliari Mateus Fernandes z West Hamu United a Sandro Tonali z Newcastlu United. De Zerbi tiež priviedol zo svojho bývalého klubu Brightonu stopéra Jana Paula van Heckeho. Ďalšími novými tvárami v tíme sú krajný obranca Andy Robertson, stopér Marcos Senesi a slovenský brankár Martin Dúbravka, všetci prišli na voľný prestup.
De Zerbi, ktorý je momentálne so svojím tímom na predsezónnom turné v Austrálii a na Novom Zélande, zdôraznil dôležitosť "budovania nového tímu s veľkými hráčmi, ale aj s dušou, vášňou a hodnotami, ktoré klub zdieľa". Dodal, že súčasný futbal nie je len o hre na trávniku, ale aj o každodennom myslení a snahe byť tou najlepšou verziou seba samého nielen v hre, ale aj v živote.
Tottenham v príprave absolvoval už dve stretnutia. Najprv v domácom prostredí zdolal Milton Keynes 1:0, druhý polčas odchytal Dúbravka. Turné začali Londýnčania víťazstvom 2:0 nad novozélandským šampiónom FC Auckland. Pred návratom domov ešte Tottenham absolvuje duel proti FC Sydney a aj londýnske derby proti FC Chelsea.
V súboji proti Aucklandu nastúpilo viacero mladších hráčov, pričom v záverečnej polhodine sa ukázali aj opory ako Fernandes, Richarlison, Conor Gallagher a Ben Davies. De Zerbi zdôraznil, že tím neinkasoval a nevznikli žiadne zranenia, čo je kľúčové pred začiatkom sezóny.
Okrem toho taliansky kouč naznačil možnosť ďalších posíl pred uzávierkou prestupového obdobia. "Myslím si, že budeme na konci trhu spokojnejší, pretože som veľa rozprával s majiteľom a vedením a všetci chceme vybudovať naozaj silný tím pre túto sezónu, aby budúcnosť klubu bola opäť skvelá," dodal De Zerbi.
Zdroj: SITA.sk - Tréner Martina Dúbravku žiada v novej sezóne od Tottenhamu Hotspur dušu a vášeň © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Premier League
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