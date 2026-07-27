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 24hod.sk    Šport

27. júla 2026

Tréner Martina Dúbravku žiada v novej sezóne od Tottenhamu Hotspur dušu a vášeň


Tagy: Premier League

Taliansky kouč Roberto De Zerbi apeluje na hráčov "kohútov", aby po ťažkom uplynulom ročníku ukázali vášeň. Tréner anglického futbalového klubu Tottenham Hotspur vyzval svoj tím, aby v ...



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britain_premier_league_soccer_2_715 676x451 27.7.2026 (SITA.sk) - Taliansky kouč Roberto De Zerbi apeluje na hráčov "kohútov", aby po ťažkom uplynulom ročníku ukázali vášeň.


Tréner anglického futbalového klubu Tottenham Hotspur vyzval svoj tím, aby v nasledujúcej nadchádzajúcej sezóne Premier League hral s "dušou a vášňou". Talian Roberto De Zerbi je na lavičke "kohútov" od konca marca, keď na tomto poste nahradil Chorváta Igora Tudora.

Londýnčania sa v ostatnom ročníku len tesne vyhli zostupu a počas tohtoročného leta prešli významnou prestavbou kádra. Vedenie klubu investovalo do viacerých posíl, aby tím zlepšil výsledky po tom, čo skončil na 17. mieste a zostupu sa vyhol až v úplnom závere.

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Výraznými posilami sú stredopoliari Mateus Fernandes z West Hamu United a Sandro Tonali z Newcastlu United. De Zerbi tiež priviedol zo svojho bývalého klubu Brightonu stopéra Jana Paula van Heckeho. Ďalšími novými tvárami v tíme sú krajný obranca Andy Robertson, stopér Marcos Senesi a slovenský brankár Martin Dúbravka, všetci prišli na voľný prestup.

De Zerbi, ktorý je momentálne so svojím tímom na predsezónnom turné v Austrálii a na Novom Zélande, zdôraznil dôležitosť "budovania nového tímu s veľkými hráčmi, ale aj s dušou, vášňou a hodnotami, ktoré klub zdieľa". Dodal, že súčasný futbal nie je len o hre na trávniku, ale aj o každodennom myslení a snahe byť tou najlepšou verziou seba samého nielen v hre, ale aj v živote.

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Tottenham v príprave absolvoval už dve stretnutia. Najprv v domácom prostredí zdolal Milton Keynes 1:0, druhý polčas odchytal Dúbravka. Turné začali Londýnčania víťazstvom 2:0 nad novozélandským šampiónom FC Auckland. Pred návratom domov ešte Tottenham absolvuje duel proti FC Sydney a aj londýnske derby proti FC Chelsea.

V súboji proti Aucklandu nastúpilo viacero mladších hráčov, pričom v záverečnej polhodine sa ukázali aj opory ako Fernandes, Richarlison, Conor Gallagher a Ben Davies. De Zerbi zdôraznil, že tím neinkasoval a nevznikli žiadne zranenia, čo je kľúčové pred začiatkom sezóny.

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Okrem toho taliansky kouč naznačil možnosť ďalších posíl pred uzávierkou prestupového obdobia. "Myslím si, že budeme na konci trhu spokojnejší, pretože som veľa rozprával s majiteľom a vedením a všetci chceme vybudovať naozaj silný tím pre túto sezónu, aby budúcnosť klubu bola opäť skvelá," dodal De Zerbi.


Zdroj: SITA.sk - Tréner Martina Dúbravku žiada v novej sezóne od Tottenhamu Hotspur dušu a vášeň © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Premier League
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