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27. júla 2026
Pogačar a jeho tím UAE Emirates-XRG s veľkým náskokom vyhrali aj súťaž zárobkov
Arabský supertím doslova zdemoloval konkurenciu na Tour de France. Trojtýždňová cyklistická tortúra na Tour de France si vyžiadala aj náležité finančné ohodnotenie pre najlepších. Aj ...
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27.7.2026 (SITA.sk) - Arabský supertím doslova zdemoloval konkurenciu na Tour de France.
Trojtýždňová cyklistická tortúra na Tour de France si vyžiadala aj náležité finančné ohodnotenie pre najlepších.
Aj keď cyklistika sa vo všeobecnosti považuje za menej atraktívne zárobkové športy, víťaz Tour de France Tadej Pogačar získal polmiliónovú prémiu v eurách.
Najmä vďaka 27-ročnému Slovincovi vyhral jeho tím UAE Emirates-XRG tzv. súťaž zárobkov so sumou 832 750 eur.
Pripomíname, že do celkových odmien sa okrem prvých dvadsiatich priečok v konečnom poradí rátajú víťazstvá v jednotlivých etapách, prvých osem miest v súťažiach o cenné dresy ako aj dni strávené v žltom drese lídra pretekov, resp. ďalších cenných dresoch lídra bodovacej, vrchárskej aj súťaže mladých jazdcov do 25 rokov.
"Tím UAE Emirates-XRG získal 832 750 eur, čo predstavuje viac ako 36 percent z celkových odmien na Tour de France vo výške 2,3 milióna eur. Red Bull-Bora-Hansgrohe s Remcom Evenepoelom skončil s veľkým odstupom na druhom mieste s 288 160 eurami, zatiaľ čo Lidl-Trek uzatvoril takzvané pódium s 204 870 eurami najmä vďaka etapovým víťazstvám a zelenom drese Madsa Pedersena. Žiaden iný tím nedosiahol ani 200 000 eur," informoval web cyclinguptodate.com.
Uvedené čísla naznačujú, že supertím Spojených arabských emirátov na čele s Pogačarom doslova zdemoloval konkurenciu na španielskych a francúzskych cestách.
Jeho jazdci vyhrali šesť etáp, získali dva cenné dresy (žltý a biely do 25 rokov) a do prvej trojky celkového poradia po poslednej etape v Paríži sa dostali až dvaja jeho jazdci - okrem fenomenálneho víťaza Pogačara aj tretí v celkovom poradí Mexičan Isaac del Toro.
"Dominancia UAE Emirates-XRG na tohtoročnej Tour de France sa dá dokumentovať aj na fakte, že jeho jazdci získali viac odmien ako 19 iných tímov dohromady. Úplne na konci zoznamu príjmov figuruje trio tímov Picnic PostNL s 12 770 eurami a s voľnou kartou jazdiacu Caja Rural-Seguros RGA (13 570 eur) a Groupama-FDJ United (14 700 eur)," doplnil web CyclingUpToDate.
Zdroj: SITA.sk - Pogačar a jeho tím UAE Emirates-XRG s veľkým náskokom vyhrali aj súťaž zárobkov © SITA Všetky práva vyhradené.
Trojtýždňová cyklistická tortúra na Tour de France si vyžiadala aj náležité finančné ohodnotenie pre najlepších.
Aj keď cyklistika sa vo všeobecnosti považuje za menej atraktívne zárobkové športy, víťaz Tour de France Tadej Pogačar získal polmiliónovú prémiu v eurách.
Odmena 832 750 eur
Najmä vďaka 27-ročnému Slovincovi vyhral jeho tím UAE Emirates-XRG tzv. súťaž zárobkov so sumou 832 750 eur.
Pripomíname, že do celkových odmien sa okrem prvých dvadsiatich priečok v konečnom poradí rátajú víťazstvá v jednotlivých etapách, prvých osem miest v súťažiach o cenné dresy ako aj dni strávené v žltom drese lídra pretekov, resp. ďalších cenných dresoch lídra bodovacej, vrchárskej aj súťaže mladých jazdcov do 25 rokov.
Viac ako 36 percent
"Tím UAE Emirates-XRG získal 832 750 eur, čo predstavuje viac ako 36 percent z celkových odmien na Tour de France vo výške 2,3 milióna eur. Red Bull-Bora-Hansgrohe s Remcom Evenepoelom skončil s veľkým odstupom na druhom mieste s 288 160 eurami, zatiaľ čo Lidl-Trek uzatvoril takzvané pódium s 204 870 eurami najmä vďaka etapovým víťazstvám a zelenom drese Madsa Pedersena. Žiaden iný tím nedosiahol ani 200 000 eur," informoval web cyclinguptodate.com.
Uvedené čísla naznačujú, že supertím Spojených arabských emirátov na čele s Pogačarom doslova zdemoloval konkurenciu na španielskych a francúzskych cestách.
Dva dresy a veľa úspechov
Jeho jazdci vyhrali šesť etáp, získali dva cenné dresy (žltý a biely do 25 rokov) a do prvej trojky celkového poradia po poslednej etape v Paríži sa dostali až dvaja jeho jazdci - okrem fenomenálneho víťaza Pogačara aj tretí v celkovom poradí Mexičan Isaac del Toro.
"Dominancia UAE Emirates-XRG na tohtoročnej Tour de France sa dá dokumentovať aj na fakte, že jeho jazdci získali viac odmien ako 19 iných tímov dohromady. Úplne na konci zoznamu príjmov figuruje trio tímov Picnic PostNL s 12 770 eurami a s voľnou kartou jazdiacu Caja Rural-Seguros RGA (13 570 eur) a Groupama-FDJ United (14 700 eur)," doplnil web CyclingUpToDate.
Zdroj: SITA.sk - Pogačar a jeho tím UAE Emirates-XRG s veľkým náskokom vyhrali aj súťaž zárobkov © SITA Všetky práva vyhradené.
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