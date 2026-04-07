07. apríla 2026

NASA zverejnila fotografiu západu Zeme z obežnej dráhy Mesiaca



Členovia misie Artemis 2 zachytili tento záber počas rekordného preletu kozmickej lode Orion okolo Mesiaca.



NASA zverejnila fotografiu západu Zeme z obežnej dráhy Mesiaca

Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) v utorok zverejnil historický záber Zeme zapadajúcej za horizont Mesiaca. 


Členovia misie Artemis 2 zachytili tento záber počas rekordného preletu kozmickej lode Orion okolo Mesiaca. Stalo sa to viac ako 57 rokov po vzniku ikonického záberu „východ Zeme“ amerického astronauta Billa Andersa počas misie Apollo 8. Astronauti vtedy 25. decembra 1968 nečakali, že sa im po oblete Mesiaca odrazu nad pustým mesačným povrchom objaví v diaľke vychádzajúca farebná Zem.

Ikonický záber ukázal ľuďom, aká je naša planéta malá a krehká. Pomohol tiež naštartovať environmentálne hnutie a zmenil vnímanie našej planéty.

Najnovší záber, ako sa Zem „ponára“ pod horizont Mesiaca, vznikol podobne ako „východ Zeme“, len pri opačnom pohybe vesmírnej lode.


