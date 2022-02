Kramer sa po 17 rokoch rozlúčil s kariérou rýchlokorčuliara, Pechsteinová bola najstaršou športovkyňou v Číne

Pechsteinová si odniesla repliky medailí

Najstaršia športovkyňa v Číne

Kramer je na seba mimoriadne hrdý

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.2.2022 (Webnoviny.sk) - Sobotňajšie súťaže v rýchlokorčuľovaní na ZOH 2022 v čínskom Pekingu sa okrem rozdeľovania medailí niesol najmä v znamení dvoch významných rozlúčok. Preteky s hromadným štartom totiž boli pravdepodobne posledné v olympijských kariérach Nemky Claudie Pechsteinovej a Holanďana Svena Kramera.Toto športové odvetvie tak prišlo rýchlo o dvoch športovcov, ktorí nazbierali dovedna 18 olympijských medailí, pričom polovica z nich bola zlatá. Už skôr taký krok potvrdila Holanďanka Ireen Wüstová.Claudia Pechsteinová skončila v sobotu deviata. Už 49-ročná Nemka, ktorá v stredu 22. februára oslávi okrúhlu päťdesiatku, medaily pod piatimi kruhmi zbierala v rokoch 1992 až 2006. Na ZOH už potom štartovala bez medailového úspechu, no napríklad na MS ešte v roku 2017 brala striebro.Ani z Pekingu neodchádza s prázdnymi rukami, po sobotňajších pretekoch dostala s plnou náručou medailí, šlo však o repliky od národnej korčuliarskej federácie. "Poďakovali sa mi za účasť na ôsmich olympiádach a deväť medailí. Bolo to naozaj krásne," prezradila Pechsteinová.Na úvod ZOH v Pekingu bola vlajkonosičkou nemeckej výpravy na otváracom ceremoniáli a v Číne je najstaršou športovkyňou. Žiadna iná žena nemá na svojom konte osem účastí na ZOH, medzi mužmi sa to podarilo len japonskému skokanovi na lyžiach Noriakimu Kasaiovi."Je to neuveriteľné. Sen asi každého športovca je dostať sa na olympiádu. Niektorému sa to nikdy nepodarí a ja som ich absolvovala osem a získala na nich deväť medailí," pokračovala nemecká rýchlokorčuliarka.Tá síce oficiálne nepotvrdila úplný koniec kariéry a plánuje štartovať v prvej polovici marca na pretekoch Svetového pohára v holandskom Heerenveene. "Ešte nie, možno to potvrdím neskôr," opakovala v Pekingu Pechsteinová.Holanďana Kramera v sobotu klasifikovali na poslednej 16. priečke. On medaily zbieral od Turína 2006 až do Pjongčangu 2018, v Pekingu 2022 bol deviaty na obľúbenej päťtisícke a štvrtý v tímovej stíhačke."Som šťastný. Každý má vzostupy aj pády, ja sám som však celkovo spokojný a mimoriadne hrdý na to, čo som dokázal," komentoval 35-ročný holandský rýchlokorčuliar, ktorý sa teší na návrat k svojej partnerke a ich trojročnej dcérke. "Konečne na nich budem mať dostatok času. Bol som na cestách 17 rokov a oddych mi padne vhod," dodal.