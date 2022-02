ZOH 2022 hokej: Slovensko získalo bronzovú medailu. Porazili Švédsko 4:0

Slovenskí hokejisti získali historicky prvú medailu na ZOH. V sobotnom dueli o tretie miesto na olympijskom turnaji v Pekingu zvíťazili nad Švédskom 4:0 a vybojovali bronzové kovy. Dosiaľ bola slovenským maximom v ére samostatnosti štvrtá priečka na ZOH 2010 vo Vancouveri. Je to druhá slovenská medaila na ZOH 2022 po zlate Petry Vlhovej v slalome.



Slováci vstúpili do zápasu vydareným úvodom, keď úspešne čelili viacerým nebezpečným šanciam Švédov. V druhej časti otvorili skóre, keď sa šiestym gólom na turnaji presadil 17-ročný útočník Juraj Slafkovský, ktorý sa zároveň osamostatnil na prvom mieste v poradí strelcov ZOH v Pekingu. V 33. minúte na neho nadviazal Samuel Takáč, ktorý využil presilovku. Slováci v tretej tretine čelili švédskej snahe o vyrovnanie, ale brankár Patrik Rybár neinkasoval. Bolo to pre neho druhé čisté konto na olympijskom turnaji v Pekingu. V závere víťazstvo poistili gólmi do prázdnej bránky Slafkovský a Pavol Regenda.

Slováci odplatili Švédom prehru 1:4 zo základnej C-skupiny. Na ZOH 2022 dokopy odohrali sedem zápasov, v ktorých vybojovali štyri víťazstvá a pripísal si tri prehry.

Bronz z Pekingu je celkovo piata slovenská medaila z vrcholných podujatí. Slováci získali na MS jednu zlatú (2002), dve strieborné (2000, 2012) a jednu bronzovú medailu (2003).

hlasy po zápase /zdroj: RTVS/:



Marek Hrivík, kapitán SR: "Zatiaľ si uvedomujem asi len na 30 percent, čo sme dokázali. Ešte to celé len príde. Dúfam, že sú na nás doma všetci hrdí a užívajú si to. Hrali sme jeden pre druhého počas celého turnaja, všetci sme bojovali za tím. Dnešný zápas bol náročný, nebolo to med lízať, každý z nás si siahol na dno síl. Dokázali sme však všetkým, že Slovensko vie hrať hokej a má dobrých hráčov. Dúfam, že sme inšpirovali aj mladšie generácie. Niečo podobné sa udialo v roku 2002, keď sme získali zlato z MS. Verím, že tento úspech pomôže ďalším generáciám."

Juraj Slafkovský, útočník:

„Pomaličky to spracovávam, ale najviac som hrdý na úspech celého tímu, že sa nám prvýkrát podarilo získať medailu, že sme to ubránili tímovým výkonom, pomohli brankárovi, klobúk dole pred celým tímom.

Hrali sme spolu, zomkli sme sa po úvodných dvoch prehrách, a aj keď semifinále nevyšlo, za výkony sme si to zaslúžili a som hrdý na každého, kto bol na ľade aspoň sekundu a dal do toho všetko.

Môj prvý gól bol trošku z bufetu, ale keď máte šťastie, padá to odvšadiaľ a som neskutočne rád, že sa to podarilo aj Takimu (Samuelovi Takáčovi – pozn. red.) a Palimu Regendovi, ktorí si to tiež zaslúžili, možno aj viac.

Teraz je to o tom, aby čo najviac ľudí išlo hrať hokej, aby sme mali dobrú základňu. Kto to teraz pozerá, nech si kúpi korčule a ide korčuľovať, aby sme mali čo najviac hokejistov.“

Pavol Regenda, útočník:

„Každý spravil za tie tri týždne nesmiernu robotu, bolo to náročné psychicky aj fyzicky, je to bronz, chceli sme zlato, ale aj toto je krásny kov a sme zaň radi.

Keby mi niekto pred olympiádou povedal, že môžeme získať bronz, hneď by som ho bral. Veril som, že na to máme a aj sme to dokázali.

Dúfam, že všetci videli drinu, ktorú sme do toho dali, je to veľký úspech pre Slovensko a dúfam, že ďalšie roky budeme pokračovať v takýchto úspechoch.

Bolo to pre mňa niečo nesmierne, som rád, že som tu mohol byť a že som pomohol tímu.“

ZOH 2022 v Pekingu – hokej zápas o bronzové medaily Švédsko – Slovensko 0:4 (0:0, 0:2, 0:2) National Indoor Stadium Góly:

23:17 – 0:1 J. Slafkovský (P. Čerešňák)

32:47 – 0:2 S. Takáč (P. Regenda) / presilová hra

58:26 – 0:3 J. Slafkovský (P. Cehlárik) / gól do prázdnej bránky

58:46 – 0:4 P. Regenda Vylúčenia:

4:48 P. Rybár – 2 min. (podrazenie)

28:45 A. Lander – 2 min. (hákovanie)

30:54 D. Everberg – 2 min. (úder do hlavy a krku)

33:41 P. Cehlárik – 2 min. (zovretie puku)

42:21 D. Brodin – 2 min. (hrubosť) strely na bránu: 25:37, vylúčenia: 3:2 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, rozhodcovia: O. Gouin (Kan.), J. Romasko (Rus.) – G. Lazarev (Rus.), N. Šalagin (Rus.) Zostavy:

Švédsko: Lars Johansson – L. Bengtsson, Fantenberg, Folin, P. Holm, Pudas, Tömmernes, Lennström – C. Klingberg, Lander, Bromé – Everberg, Wallmark, Holmberg – D. Brodin, Linus Johansson, Rydahl – Friberg, J. de La Rose, Nordström – F. Olofsson

Slovensko: Rybár – Čajkovský, Čerešňák, Marinčin, Rosandič, Kňažko, Gernát, Nemec – Slafkovský, Hrivík, Cehlárik – Regenda, M. Roman, Takáč – M. Daňo, L. Hudáček, Pospíšil – Zuzin, Krištof, Kelemen – Jurčo

Švédi pôsobili v úvode zápasu svižnejším dojmom a častejšie držali hru v útočnom pásme. V 5. minúte sa dostali k prvej presilovke, keď brankár Rybár nešťastne podrazil Wallmarka. Práve švédsky útočník ho následne dvakrát ohrozil nebezpečnými strelami, ale slovenský brankár podržal svoj tím. Slováci postupne vyrovnali hru a čoraz častejšie ohrozovali brankára Johanssona. V 8. minúte mal sľubnú šancu Slafkovský, ale tiesnený nedorazil strelu Gernáta. V 12. minúte sa k strele bez prípravy dostal kapitán Hrivík a po jeho pokuse zazvonila konštrukcia švédskej bránky. Slováci pokračovali v aktívnej hre, no streleckú prevahu (14:8) v prvej tretine nepremenili na gól.

V úvode druhej časti sa slovenskému tímu darilo držať Švédov mimo výhodných streleckých pozícií a sami hrozili brejkami. Prvý im vyšiel v 24. minúte, keď Slafkovský v úniku jeden proti jednému skúsil strelu z väčšej vzdialenosti, ktorú obranca Folin jemne tečoval a puk zapadol za brankára Johanssona - 0:1. Švédi boli v útočnom pásme dôrazní, tlačili sa pred Rybára, ktorý v 27. minúte zmaril nebezpečnú dorážku Nordströma. V 29. minúte švédsky kapitán Lander hákoval Čerešňáka a Slováci sa dostali k prvej presilovke. V nej sa strelami prezentovali Cehlárik aj Hudáček, ale neboli úspešní. Krátko po návrate Landera fauloval Everberg a slovenský tím v presilovke zvýšil náskok. Regenda vyhral súboj s dvomi Švédmi, spoza bránky posunul puk Takáčovi, ktorý pohotovo prestrelil Johanssona - 0:2. K presilovke sa ešte v 2. tretine dostali aj Švédi, ale slovenský tím bez väčších problémov zvládol vylúčenie Cehlárika. Pomer striel v prostrednej časti bol rovnaký ako v prvej - 8:14.

Slovenskí hokejisti vstúpili do tretej tretiny koncentrovane a Švédov, snažiacich sa o kontaktný gól, vyviedlo z tempa oslabenie v 43. minúte. Počas neho sa k dvom strelám dostal Hudáček, ale neskóroval rovnako ako v protiútoku Lennström. Naďalej sa hralo v rýchlom tempe, Švédi sa snažili o ofenzívne akcie, ale Slováci hrali v obrane jednoducho a rýchlo posúvali puky to stredného aj útočného pásma. V 51. minúte sa dostal do šance Cehlárik, ale po krátkom úniku neprekonal Johanssona. Tretia tretina priniesla viacero úsekov, v ktorých sa dlhšie neprerušila hra, čo vyhovovalo Slovákom. V 54. minúte nepoistil ich náskok Hudáček, krátko na to zvládol brankár Rybár strelu De La Roseho, ktorú ešte švédsky hráč stečoval. Švédi sa v závere odhodlali k hre bez brankára, ale v nej nielenže neskórovali, ale dvakrát inkasovali. Najskôr Slafkovský dokorčuľoval puk po chybe švédskeho obrancu a krátko na to spečatil výsledok štvrtým gólom Regenda.

Správu budeme aktualizovať



