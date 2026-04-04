|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 6.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Irena
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
04. apríla 2026
Krasliciam sa v minulosti pripisovala tajomná moc
Tagy: Veľkonočné tradície
Maľované vajíčka ľudia volali kraslicami už v 14. storočí.
Zdieľať
Kraslice patria k najstarším a esteticky najpôsobivejším prejavom ľudového umenia. V minulosti sa im pripisovala tajomná a ochranná moc, symbolizovali obnovenie a kontinuitu života a boli tiež obetným prostriedkom. 24hod.sk o tom informovala PR manažérka Stredoslovenského múzea (SSM) Dana Kurtíková.
Maľované vajíčka ľudia volali kraslicami už v 14. storočí. Názov údajne vznikol zo slovanského slova „krasnyi“, čo znamená červený. Pomenovanie má poukazovať na červenú farbu, ktorou sa vajíčka pôvodne ozdobovali.
„Symbolika vajca v spojitosti s nekonečnosťou, zachovaním kontinuity, celistvosťou, symbolikou zachovania súdržnosti rodiny, či širšieho spoločenstva, plodnosťou, ktorú nachádzame v jeho podstate ako základu zrodenia nového života, sa vyvinula do ďalšej formy ako daru z lásky, čo rovnako súvisí s výtvarným prejavom ako odrazom výtvarného a estetického cítenia tvorcu,“ priblížila etnologička SSM Jana Koltonová.
K starodávnym zvykom u Slovanom patrilo nielen maľovanie, ale aj spoločné jedenie vajíčok, pri veľkonočnom obede bolo preto prvým chodom. Vajíčko malo symbolizovať súdržnosť rodiny a zabezpečenie zdravia a ochrany proti zlým silám. Kraslice následne ženy a dievčatá pripravovali na Veľkonočný pondelok pre svojich šibačov a oblievačov.
Tradičné umenie zdobenia veľkonočných vajíčok SSM každoročne približuje prostredníctvom výstavy a celoslovenskej súťažnej prehliadky kraslíc s názvom To vajíčko maľovanô. Kraslice od autorov z celého Slovenska môžu návštevníci obdivovať v priestoroch Thurzovho domu na banskobystrickom námestí do 19. apríla.
