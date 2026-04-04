04. apríla 2026
Výstavy kraslíc na Zemplíne končia už o pár dní, návštevníci uvidia stovky diel aj unikátne techniky – FOTO
Už len posledné dni ostávajú záujemcom na návštevu dvoch výstav kraslíc na Zemplíne. Dve výstavy sú prístupné v Michalovciach a v Trebišove. Ako uvádza
4.4.2026 (SITA.sk) - Už len posledné dni ostávajú záujemcom na návštevu dvoch výstav kraslíc na Zemplíne. Dve výstavy sú prístupné v Michalovciach a v Trebišove. Ako uvádza Košický samosprávny kraj (KSK), prepájajú tradíciu s modernými technikami a prezentujú stovky diel od desiatok slovenských i zahraničných tvorcov.
Výstavy pripravili Zemplínske múzeum v Michalovciach a Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, približujú krásu a rozmanitosť kraslíc, ako jedného z najstarších prejavov ľudového výtvarného umenia. Obe výstavy si možno pozrieť do 12. apríla, počas otváracích hodín múzeí.
„Veľkonočné tradície, akou je aj zdobenie kraslíc, sú dôležitou súčasťou našej identity. Uchovávajú hodnoty, zručnosti a príbehy našich predkov, ktoré treba chrániť a odovzdávať ďalším generáciám,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Program a podrobnosti sú dostupné na webe a sociálnych sieťach kultúrnych organizácií KSK.
„Výstava Krása veľkonočnej škrupinky v Michalovciach predstavuje viac ako 700 kraslíc od vyše 50 výrobcov. Návštevníci majú možnosť vidieť tradičné techniky ako voskovanie, batikovanie či vyškrabávanie, ale aj novšie prístupy vrátane madeiry, prelamovania či zdobenia čipkou. Súčasťou podujatia sú aj interaktívne stretnutia s tvorcami, ktorí sa podelia o svoje skúsenosti a zručnosti,“ uvádza KSK na svojom webe.
V Trebišove je zas prístupná výstava Trebišovski pisanki…tradičné s noblesou, ktorá prezentuje viac ako 600 kraslíc od 41 vystavovateľov. Aktuálny ročník prepája históriu a etnológiu. Jedinečným lákadlom sú podľa košickej župy kraslice s podobizňami historických osobností, ktoré sú spojené s regiónom.
Výstava tiež približuje ukážky tradičných aj netradičných techník, počnúc prírodným farbením až po perforovanie či zdobenie semienkami. „Obe výstavy zdôrazňujú nielen estetickú hodnotu kraslíc, ale aj ich význam ako nositeľov kultúrneho dedičstva, ktoré sa prenáša z generácie na generáciu,” uzatvára KSK.
Zdroj: SITA.sk - Výstavy kraslíc na Zemplíne končia už o pár dní, návštevníci uvidia stovky diel aj unikátne techniky – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tradície ako súčasť identity
Trebišov láka na historické motívy
nasledujúci článok >>
Krasliciam sa v minulosti pripisovala tajomná moc
Krasliciam sa v minulosti pripisovala tajomná moc
<< predchádzajúci článok
Unikát v bratislavskej ZOO, narodilo sa mláďa takina zlatého, jedného z najvzácnejších druhov – VIDEO, FOTO
Unikát v bratislavskej ZOO, narodilo sa mláďa takina zlatého, jedného z najvzácnejších druhov – VIDEO, FOTO