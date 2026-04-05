05. apríla 2026

V Leopoldove chystajú otvorenie nového kultúrneho centra, ktoré vzniklo prestavbou starého kina


Tagy: Kultúra

V Leopoldove chystajú otvorenie kultúrneho centra, ktoré dostalo na základe výsledkov ankety pomenovanie Osveta. Vzniklo prestavbou budovy bývalého kina z tridsiatych rokov minulého storočia, ktoré sa volalo ...



5.4.2026 (SITA.sk) - V Leopoldove chystajú otvorenie kultúrneho centra, ktoré dostalo na základe výsledkov ankety pomenovanie Osveta. Vzniklo prestavbou budovy bývalého kina z tridsiatych rokov minulého storočia, ktoré sa volalo rovnako.


Mesto Leopoldov investovalo do nového kultúrneho centra viac ako 2,5 milióna eur, do exteriéru so sadovými úpravami, vsakovacou jamou na zadržiavanie dažďovej vody a lavičkami ďalších 355 tisíc eur. Malé mesto v okrese Hlohovec získalo na prestavbu peniaze z plánu obnovy, konkrétne z mechanizmu na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov.

Kultúrne centrum Osveta bude pre verejnosť prvýkrát otvorené počas víkendu 18. a 19. apríla. Vždy od 10:00 do 12:00 si ľudia môžu pozrieť nové priestory, popoludní bude pripravený kultúrny program. Súčasťou otváracieho víkendu bude premietanie krátkeho filmu o rekonštrukcii kultúrneho centra a histórii kina. V priestoroch centra si návštevníci môžu pozrieť výstavu starých fotografií kina a fotografií z jeho rekonštrukcie.

Prestavbou starého a nevyužívaného kina na multifunkčné kultúrne centrum získa mesto vhodné priestory na organizovanie kultúrnych podujatí, ktoré mestu momentálne chýbajú. Tie sa v súčasnosti konajú zväčša pod holým nebom na Námestí sv. Ignáca a sú závislé od počasia.

Mesto Leopoldov získalo najlepšie riešenie na prestavbu kina v architektonickej súťaži, v ktorej zvíťazil návrh spoločnosti architektov A.B.K.P.Š. z Bratislavy.


Zdroj: SITA.sk - V Leopoldove chystajú otvorenie nového kultúrneho centra, ktoré vzniklo prestavbou starého kina © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kultúra
