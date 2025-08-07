Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

07. augusta 2025

Seniora z Nemecka vraj pri hraniciach v Česku uniesli a zbili tri ženy



Bavorská polícia vyšetruje napadnutie nemeckého seniora z okresu Tirschenreuth, ktorý sa posledný júlový deň vydal kúpiť benzín na českú čerpaciu stanicu kúsok za hranicami. „Cestou domov ho údajne ešte ...



gettyimages 1136572656 1 676x451 7.8.2025 (SITA.sk) - Bavorská polícia vyšetruje napadnutie nemeckého seniora z okresu Tirschenreuth, ktorý sa posledný júlový deň vydal kúpiť benzín na českú čerpaciu stanicu kúsok za hranicami. „Cestou domov ho údajne ešte v Českej republike zastavili tri doposiaľ neznáme ženy a podľa mužových slov ho násilím napchali na zadné sedadlo jeho striebornej Toyoty Yaris. Po krátkej jazde so ženami na neznámom mieste vystúpil a došlo k fyzickej potýčke," uviedli bavorskí policajti. Informuje o tom web TN.cz, ktorý cituje denník Augsburger Allgemeine.


Mužovi sa napriek zraneniam podarilo dôjsť späť do Nemecka, kde zastavil na parkovisku v Mitterteichu. Tam jeho stav upútal pozornosť okoloidúcich, ktorí privolali políciu.

Vyšetrovanie si následne prevzali bavorskí kriminalisti, ktorí teraz hľadajú prípadných svedkov celej udalosti. Redakcia TN.cz oslovila aj českú políciu. Tá však o veci nič nevie. „Kolegovia z Bavorska nás v tejto veci zatiaľ nekontaktovali. Je ale je možné, že to urobia neskôr," uviedla hovorkyňa polície Dagmar Mifková.



Zdroj: SITA.sk - Seniora z Nemecka vraj pri hraniciach v Česku uniesli a zbili tri ženy © SITA Všetky práva vyhradené.

