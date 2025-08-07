|
Štvrtok 7.8.2025
|Denník - Správy
Seniora z Nemecka vraj pri hraniciach v Česku uniesli a zbili tri ženy
Bavorská polícia vyšetruje napadnutie nemeckého seniora z okresu Tirschenreuth, ktorý sa posledný júlový deň vydal kúpiť benzín na českú čerpaciu stanicu kúsok za hranicami. „Cestou domov ho údajne ešte ...
7.8.2025 (SITA.sk) - Bavorská polícia vyšetruje napadnutie nemeckého seniora z okresu Tirschenreuth, ktorý sa posledný júlový deň vydal kúpiť benzín na českú čerpaciu stanicu kúsok za hranicami. „Cestou domov ho údajne ešte v Českej republike zastavili tri doposiaľ neznáme ženy a podľa mužových slov ho násilím napchali na zadné sedadlo jeho striebornej Toyoty Yaris. Po krátkej jazde so ženami na neznámom mieste vystúpil a došlo k fyzickej potýčke," uviedli bavorskí policajti. Informuje o tom web TN.cz, ktorý cituje denník Augsburger Allgemeine.
Mužovi sa napriek zraneniam podarilo dôjsť späť do Nemecka, kde zastavil na parkovisku v Mitterteichu. Tam jeho stav upútal pozornosť okoloidúcich, ktorí privolali políciu.
Vyšetrovanie si následne prevzali bavorskí kriminalisti, ktorí teraz hľadajú prípadných svedkov celej udalosti. Redakcia TN.cz oslovila aj českú políciu. Tá však o veci nič nevie. „Kolegovia z Bavorska nás v tejto veci zatiaľ nekontaktovali. Je ale je možné, že to urobia neskôr," uviedla hovorkyňa polície Dagmar Mifková.
Zdroj: SITA.sk - Seniora z Nemecka vraj pri hraniciach v Česku uniesli a zbili tri ženy © SITA Všetky práva vyhradené.
