Piatok 21.11.2025
Denník - Správy
21. novembra 2025
Kremeľ na margo Trumpovho mierového plánu prehovoril vyhrážkami o obsadení ďalších území
Kremeľ v piatok vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby začal rokovania „teraz“ inak stratí ďalšie územie. Hovorca Kremľa
21.11.2025 (SITA.sk) - Kremeľ v piatok vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby začal rokovania „teraz“ inak stratí ďalšie územie. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov sa takto vyjadril po tom, ako USA poslali Kyjevu návrh mierového plánu, ktorý vyhovuje mnohým požiadavkám Moskvy.
„Efektívna práca ruských ozbrojených síl by mala Zelenského presvedčiť, že je lepšie rokovať a robiť to teraz, ako neskôr,“ povedal Peskov.
„Priestor pre slobodu rozhodovania sa mu zmenšuje, keďže stráca územia počas útočných akcií ruskej armády,“ dodal. Povedal však, že Moskva americký plán oficiálne nedostala.
Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v piatok vyhlásil, že 28-bodový návrh USA na zastavenie vojny na Ukrajine „nie je skutočným plánom“ a pracovať na ňom ešte musí Kyjev. „Z môjho pohľadu to nie je skutočný plán, ale len zoznam tém,“ povedal Johann Wadephul novinárom v Bruseli. „Chceme zabezpečiť, aby Ukrajina mohla o týchto bodoch diskutovať zo silnej rokovacej pozície,“ dodal.
