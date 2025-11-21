|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 21.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Elvíra
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
21. novembra 2025
ÚBOK spustil policajnú akciu s krycím názvom „Dallas“, zásah vykonáva v troch krajoch
Tagy: Policajná akcia
Protizločinecká jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite
Zdieľať
21.11.2025 (SITA.sk) - Protizločinecká jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru v súčinnosti s odborom bratislavskej krajskej kriminálnej polície vykonáva od štvrtka večera rozsiahly policajný zásah v rámci akcie s krycím názvom „Dallas" na území Trnavského, Nitrianskeho a Prešovského kraja. Aktuálne sú na miestach vykonávané všetky potrebné procesné úkony. Informovalo o tom Prezídium Policajného zboru.
Ako informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek, akcia je zameraná na preverovanie podozrení zo závažnej majetkovej trestnej činnosti, ktorej sa mali dopúšťať cudzinci, najmä občania Poľskej republiky a Lotyšska. Podľa doterajších zistení polície sa osoby podozrivé z tejto činnosti mali na viacerých miestach sofistikovaným spôsobom napojiť na produktovody určené na prepravu nafty a benzínu, ktoré sú súčasťou kritickej infraštruktúry Slovenskej republiky.
V dôsledku tohto konania došlo podľa polície k odčerpaniu minimálne 330-tisíc litrov nafty, ktorá mala byť prečerpávaná do nelegálnych prečerpávacích staníc a následne prepravovaná do zahraničia alebo na ďalšie miesta. Poškodením potrubia mala vzniknúť aj ďalšia škoda na majetku.
Zadržaných päť osôb, a to traja občania Lotyšska a dvaja občania Poľska. Policajti vykonali dve domové prehliadky, tri prehliadky iných priestorov a päť prehliadok motorových vozidiel. Zaistili štyri osobné autá a jeden kamión, ktorý mal podľa doterajších informácií slúžiť na prepravu pohonných látok. Polícia zaistila aj technické zariadenia, ktoré mohli byť využité pri nelegálnom odčerpávaní pohonných látok – vysokotlakové čerpadlá, hadice, expanzné vaky, elektronické zariadenia, dátové nosiče a ďalšie predmety.
Na zásahu sa podieľali desiatky policajtov vrátane kriminalistických technikov, príslušníkov Pohotovostného policajného útvaru Bratislava a ďalších špecializovaných zložiek. Vzhľadom na technickú povahu prípadu spolupracujú aj pracovníci Kriminálneho úradu finančnej správy a colnej správy.
Zdroj: SITA.sk - ÚBOK spustil policajnú akciu s krycím názvom „Dallas“, zásah vykonáva v troch krajoch © SITA Všetky práva vyhradené.
Napojenie na infraštruktúru
Ako informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek, akcia je zameraná na preverovanie podozrení zo závažnej majetkovej trestnej činnosti, ktorej sa mali dopúšťať cudzinci, najmä občania Poľskej republiky a Lotyšska. Podľa doterajších zistení polície sa osoby podozrivé z tejto činnosti mali na viacerých miestach sofistikovaným spôsobom napojiť na produktovody určené na prepravu nafty a benzínu, ktoré sú súčasťou kritickej infraštruktúry Slovenskej republiky.
V dôsledku tohto konania došlo podľa polície k odčerpaniu minimálne 330-tisíc litrov nafty, ktorá mala byť prečerpávaná do nelegálnych prečerpávacích staníc a následne prepravovaná do zahraničia alebo na ďalšie miesta. Poškodením potrubia mala vzniknúť aj ďalšia škoda na majetku.
Zadržané osoby
Zadržaných päť osôb, a to traja občania Lotyšska a dvaja občania Poľska. Policajti vykonali dve domové prehliadky, tri prehliadky iných priestorov a päť prehliadok motorových vozidiel. Zaistili štyri osobné autá a jeden kamión, ktorý mal podľa doterajších informácií slúžiť na prepravu pohonných látok. Polícia zaistila aj technické zariadenia, ktoré mohli byť využité pri nelegálnom odčerpávaní pohonných látok – vysokotlakové čerpadlá, hadice, expanzné vaky, elektronické zariadenia, dátové nosiče a ďalšie predmety.
Na zásahu sa podieľali desiatky policajtov vrátane kriminalistických technikov, príslušníkov Pohotovostného policajného útvaru Bratislava a ďalších špecializovaných zložiek. Vzhľadom na technickú povahu prípadu spolupracujú aj pracovníci Kriminálneho úradu finančnej správy a colnej správy.
Zdroj: SITA.sk - ÚBOK spustil policajnú akciu s krycím názvom „Dallas“, zásah vykonáva v troch krajoch © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Policajná akcia
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Kremeľ na margo Trumpovho mierového plánu prehovoril vyhrážkami o obsadení ďalších území
Kremeľ na margo Trumpovho mierového plánu prehovoril vyhrážkami o obsadení ďalších území
<< predchádzajúci článok
Začala operácia zaujatosť Žilinku, vyhlásil podpredseda demokratov Šeliga – VIDEO
Začala operácia zaujatosť Žilinku, vyhlásil podpredseda demokratov Šeliga – VIDEO