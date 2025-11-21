Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 21.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Elvíra
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

21. novembra 2025

ÚBOK spustil policajnú akciu s krycím názvom „Dallas“, zásah vykonáva v troch krajoch


Tagy: Policajná akcia

Protizločinecká jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite



Zdieľať
21.11.2025 (SITA.sk) - Protizločinecká jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru v súčinnosti s odborom bratislavskej krajskej kriminálnej polície vykonáva od štvrtka večera rozsiahly policajný zásah v rámci akcie s krycím názvom „Dallas" na území Trnavského, Nitrianskeho a Prešovského kraja. Aktuálne sú na miestach vykonávané všetky potrebné procesné úkony. Informovalo o tom Prezídium Policajného zboru.

Napojenie na infraštruktúru


Ako informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek, akcia je zameraná na preverovanie podozrení zo závažnej majetkovej trestnej činnosti, ktorej sa mali dopúšťať cudzinci, najmä občania Poľskej republiky a Lotyšska. Podľa doterajších zistení polície sa osoby podozrivé z tejto činnosti mali na viacerých miestach sofistikovaným spôsobom napojiť na produktovody určené na prepravu nafty a benzínu, ktoré sú súčasťou kritickej infraštruktúry Slovenskej republiky.

V dôsledku tohto konania došlo podľa polície k odčerpaniu minimálne 330-tisíc litrov nafty, ktorá mala byť prečerpávaná do nelegálnych prečerpávacích staníc a následne prepravovaná do zahraničia alebo na ďalšie miesta. Poškodením potrubia mala vzniknúť aj ďalšia škoda na majetku.

Zadržané osoby


Zadržaných päť osôb, a to traja občania Lotyšska a dvaja občania Poľska. Policajti vykonali dve domové prehliadky, tri prehliadky iných priestorov a päť prehliadok motorových vozidiel. Zaistili štyri osobné autá a jeden kamión, ktorý mal podľa doterajších informácií slúžiť na prepravu pohonných látok. Polícia zaistila aj technické zariadenia, ktoré mohli byť využité pri nelegálnom odčerpávaní pohonných látok – vysokotlakové čerpadlá, hadice, expanzné vaky, elektronické zariadenia, dátové nosiče a ďalšie predmety.

Na zásahu sa podieľali desiatky policajtov vrátane kriminalistických technikov, príslušníkov Pohotovostného policajného útvaru Bratislava a ďalších špecializovaných zložiek. Vzhľadom na technickú povahu prípadu spolupracujú aj pracovníci Kriminálneho úradu finančnej správy a colnej správy.


Zdroj: SITA.sk - ÚBOK spustil policajnú akciu s krycím názvom „Dallas“, zásah vykonáva v troch krajoch © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Policajná akcia
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Kremeľ na margo Trumpovho mierového plánu prehovoril vyhrážkami o obsadení ďalších území
<< predchádzajúci článok
Začala operácia zaujatosť Žilinku, vyhlásil podpredseda demokratov Šeliga – VIDEO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 