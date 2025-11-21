Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 21.11.2025
 Meniny má Elvíra
 Z domova

21. novembra 2025

Winkler predstavil prvých kandidátov do komunálnych volieb, priblížil aj hlavné priority strany Dunaj – VIDEO, FOTO


Tagy: Bratislava Kandidát na primátora Komunálne voľby Nová politická strana

Nová politická strana Dunaj, ktorej zakladateľom je komunálny politik a mestský poslanec Martin Winkler, bola oficiálne zaregistrovaná 17. novembra, v Deň boja za slobodu a ...



583060335_1583932499447124_1305115869396135455_n 676x451 21.11.2025 (SITA.sk) - Nová politická strana Dunaj, ktorej zakladateľom je komunálny politik a mestský poslanec Martin Winkler, bola oficiálne zaregistrovaná 17. novembra, v Deň boja za slobodu a demokraciu. Vznikla ako komunálna formácia s ambíciou zasiahnuť do komunálnych volieb v roku 2026 a získať dôveru Bratislavčanov naprieč mestskými časťami.


Ambíciou strany Dunaj je podľa Martina Winklera priniesť do slovenskej komunálnej politiky dôraz na odbornosť a riešenia, ktoré vychádzajú z reálnych potrieb ľudí, nie z politického marketingu. Ide podľa neho o odborný projekt, ktorý má ambíciu zmeniť spôsob, akým sa v hlavnom meste robí politika, od magistrátu až po miestne zastupiteľstvá.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Prví verejne predstavení kandidáti


V komunálnych voľbách v roku 2026 postaví strana Dunaj vlastných kandidátov na starostov mestských častí aj poslancov mestského a miestnych zastupiteľstiev. Podľa Martina Winklera bude ich predstavovanie prebiehať postupne, ako sa budú blížiť voľby. Základ tímu majú tvoriť odborníci, skúsení manažéri a komunálni lídri, ktorí sú v každodennom kontakte s problémami Bratislavčanov.

Prvými verejne predstavenými kandidátmi sú Sven Šovčík pre mestskú časť Staré Mesto a Ladislav Méry pre Podunajské Biskupice. Méry je krízový manažér s dlhoročnými skúsenosťami z verejného sektora, Šovčík má bohatú prax s riadením Starého Mesta a detailne pozná jeho špecifiká aj výzvy.

Bratislavský mestský a župný poslanec Martin Winkler oznámil svoju kandidatúru na post primátora Bratislavy v budúcich komunálnych voľbách už pred niekoľkými mesiacmi.

Hlavné programové priority


Na tlačovej konferencii Winkler spolu s ďalšími členmi predstavil aj hlavné programové priority, ktorými chce Dunaj osloviť Bratislavčanov. Zamerané sú na ekonomiku mesta, zefektívnenie chodu magistrátu a zníženie počtu úradníkov, ďalej na zvýšenie bezpečnosti v meste a posilnenie mestskej polície, ako aj na plynulú dopravu. Zmenou podľa predstaviteľov strany prejde aj systém parkovacej politiky PAAS tak, "aby Bratislavčania neboli rukojemníkmi vo vlastnom meste."

"Bratislava potrebuje nový impulz. Stranu Dunaj sme vytvorili preto, aby sme túto zmenu začali zdola, v uliciach, v školách, v miestnych komunitách. Naším cieľom nie sú funkcie, ale funkčné mesto," uzavrel Martin Winkler.


Zdroj: SITA.sk - Winkler predstavil prvých kandidátov do komunálnych volieb, priblížil aj hlavné priority strany Dunaj – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

