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29. októbra 2026

Kremeľ: O dátume rokovaní s Ukrajinou rozhodne situácia na fronte. A možno aj výsledok volieb do amerického Kongresu


Tagy: Americké voľby Kremeľ Mierové rokovania o Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Trojstranné stretnutie v Abú Zabí by sa podľa Putinovho poradcu mohlo konať po 4. novembri. V USA sa 3. novembra konajú voľby do Kongresu, v ktorých hrozí Trumpovým republikánom porážka a strata ...



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russia_gas_summit_66698 676x451 29.10.2026 (SITA.sk) - Trojstranné stretnutie v Abú Zabí by sa podľa Putinovho poradcu mohlo konať po 4. novembri. V USA sa 3. novembra konajú voľby do Kongresu, v ktorých hrozí Trumpovým republikánom porážka a strata väčšiny.


Začiatok avizovaných rokovaní medzi Ruskom, Spojenými štátmi a Ukrajinou bude závisieť od vývoja na bojisku, vyhlásil v stredu poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov s tým, že s účasťou európskych predstaviteľom Moskva absolútne nepočíta.

Určite bez Európanov


Moskva už skôr naznačila pripravenosť obnoviť trojstranné rokovania v Abú Zabí, ktoré by sa mali uskutočniť prvýkrát po viac ako ôsmich mesiacoch. Presný termín však zatiaľ nebol stanovený. „Zatiaľ sme nevyslali žiadne signály,“ odpovedal Ušakov podľa ukrajinského denníka The Kyiv Independent ruským novinárom na otázku termínu konzultácií.

Bude to závisieť aj od situácie na bojisku a celkovej situácie,“ uviedol a dodal, že stretnutie by sa mohlo konať „po 4. novembri“. V USA sa 3. novembra konajú voľby do Kongresu, v ktorých hrozí republikánom amerického prezidenta Donalda Trumpa porážka a strata väčšiny.

Zloženie ruskej delegácie zatiaľ nie je podľa Ušakova definitívne schválené, hoci „základná skupina“ je už vytvorená. Zároveň vylúčil účasť európskych krajín na pripravovaných rokovaniach. „O tom sa v tejto chvíli vôbec nehovorí,“ povedal.

Len technikálie


Vzhľadom na prehnané územné požiadavky, z ktorých Kremeľ nemieni ustúpiť, ukrajinskí predstavitelia neočakávajú od rokovaní v Abú Zabí zásadný prelom. Dúfajú však, že pomôžu obnoviť pravidelný dialóg medzi stranami.

Technické rokovania by sa mali sústrediť na možné prímerie v oblasti energetickej infraštruktúry a v námornej doprave, výmenu vojenských a civilných zajatcov či návrat ukrajinských detí odvlečených do Ruska.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine



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Zdroj: SITA.sk - Kremeľ: O dátume rokovaní s Ukrajinou rozhodne situácia na fronte. A možno aj výsledok volieb do amerického Kongresu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americké voľby Kremeľ Mierové rokovania o Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
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