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oc tehelko prináša Divokú FUTBOX kartu. Za nákup získate 30 minút futbalovej zábavy zadarmo
Tagy: OC Tehelko PR
Predvianočné obdobie býva poriadne divoké. V oc tehelko si ho však môžete spríjemniť inou, oveľa zábavnejšou "divočinou" - futbalom zadarmo. Obchodné centrum neďaleko Národného ...
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29.10.2026 (SITA.sk) - Predvianočné obdobie býva poriadne divoké. V oc tehelko si ho však môžete spríjemniť inou, oveľa zábavnejšou "divočinou" – futbalom zadarmo.
Obchodné centrum neďaleko Národného futbalového štadióna v spolupráci s FootballPARKom prináša Divokú FUTBOX kartu, vďaka ktorej návštevníci za nákup nad 10 eur získajú 30 minút hry vo FUTBOX aréne úplne zadarmo. Akcia potrvá až do 31. decembra 2026, a tak si môžete aj počas predvianočných nákupov či návštev obľúbených prevádzok dopriať aktívny oddych a futbalovú zábavu s rodinou alebo priateľmi.
Na futbalový zážitok v oc tehelko nepotrebujete miesto na tribúne. FUTBOX SmartAréna ponúka návštevníkom modernú podobu pouličného futbalu, pri ktorej si môžu vyskúšať rôzne hry a výzvy, preveriť svoju presnosť, postreh či techniku a zmerať si sily v priateľskom súboji. Vďaka aktuálnej Divokej FUTBOX karte si tento zážitok môžu dopriať aj ako bonus k návšteve centra. Polhodina futbalovej zábavy pritom nie je určená len skúseným hráčom. Na svoje si prídu rodičia s deťmi, súrodenci aj partie kamarátov, ktorí si chcú spoločne užiť aktívny oddych.
Získať Divokú FUTBOX kartu je jednoduché. V rámci akcie, ktorá prebieha od 1. októbra do 31. decembra 2026, stačí nakúpiť aspoň za 10 eur v ktorejkoľvek prevádzke oc tehelko a odložiť si pokladničný bloček s čitateľným QR kódom. Ten zákazník následne naskenuje a zaregistruje online na stránke FootballPARKu, a to do 10 kalendárnych dní vrátane dňa nákupu. Po overení bločka získa Divokú FUTBOX kartu s unikátnym šesťmiestnym PIN-om, ktorá sa automaticky uloží do jeho registrovaného účtu.
Pomocou PIN-u si potom môže rezervovať 30 minút hry vo FUTBOX aréne úplne zadarmo. Rezerváciu je potrebné odoslať do 24 hodín od získania PIN-u, samotnú hru si však možno naplánovať aj na neskorší termín podľa dostupnosti arény. Rezervácia je platná až po potvrdení zo strany FootballPARKu. Bezplatné hranie je dostupné počas školských dní od pondelka do piatka v čase od 12.00 do 16.00 hod., pričom posledný termín sa začína o 15.30 hod. Ponuka neplatí počas víkendov, sviatkov ani školského voľna.
Jedna Divoká FUTBOX karta predstavuje 30 minút bezplatného prenájmu arény, nie vstup len pre jednu osobu. Návštevníci si preto môžu na hru prizvať kamarátov, súrodencov či ďalších členov rodiny, keďže karta počet hráčov neobmedzuje. Za jeden nákupný bloček možno získať jednu kartu, pričom jeden registrovaný účet môže získať maximálne jednu kartu za 24 hodín. Celý proces od overenia bločka až po rezerváciu zabezpečuje FootballPARK online, bez potreby vybavovania poukážok v jednotlivých prevádzkach.
Všetky detaily o Divokej FUTBOX karte a podmienkach jej využitia nájdu záujemcovia TU.
Futbalovú zábavu vo FUTBOX SmartAréne si však návštevníci oc tehelko môžu dopriať aj nad rámec 30 minút bezplatnej hry s Divokou FUTBOX kartou. Aréna ponúka možnosti na individuálne hry a tréningy, ale aj na organizovanie detských narodeninových osláv či skupinových podujatí. Zaujímavou alternatívou je tiež pre firmy, ktoré hľadajú netradičný spôsob, ako spojiť kolegov, podporiť tímového ducha a stráviť spoločný čas mimo kancelárie. Športový program možno navyše doplniť o posedenie v The Blue Champs, ktoré prepája gastronómiu so športovo ladeným konceptom a ponúka veľkorysé priestory na firemné stretnutia, teambuildingy či predvianočné večierky.
Spríjemnite si predvianočné obdobie návštevou oc tehelko a spojte nákupy či stretnutie s priateľmi s aktívnym oddychom. Výhodou je aj pohodlné parkovanie v garážových priestoroch centra, vďaka ktorému si návštevu "Tehelka" môžete naplánovať bez zbytočných starostí.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - oc tehelko prináša Divokú FUTBOX kartu. Za nákup získate 30 minút futbalovej zábavy zadarmo © SITA Všetky práva vyhradené.
Obchodné centrum neďaleko Národného futbalového štadióna v spolupráci s FootballPARKom prináša Divokú FUTBOX kartu, vďaka ktorej návštevníci za nákup nad 10 eur získajú 30 minút hry vo FUTBOX aréne úplne zadarmo. Akcia potrvá až do 31. decembra 2026, a tak si môžete aj počas predvianočných nákupov či návštev obľúbených prevádzok dopriať aktívny oddych a futbalovú zábavu s rodinou alebo priateľmi.
Futbalová zábava pre malých aj veľkých
Na futbalový zážitok v oc tehelko nepotrebujete miesto na tribúne. FUTBOX SmartAréna ponúka návštevníkom modernú podobu pouličného futbalu, pri ktorej si môžu vyskúšať rôzne hry a výzvy, preveriť svoju presnosť, postreh či techniku a zmerať si sily v priateľskom súboji. Vďaka aktuálnej Divokej FUTBOX karte si tento zážitok môžu dopriať aj ako bonus k návšteve centra. Polhodina futbalovej zábavy pritom nie je určená len skúseným hráčom. Na svoje si prídu rodičia s deťmi, súrodenci aj partie kamarátov, ktorí si chcú spoločne užiť aktívny oddych.
Stačí nákup nad 10 eur a hra sa môže začať
Získať Divokú FUTBOX kartu je jednoduché. V rámci akcie, ktorá prebieha od 1. októbra do 31. decembra 2026, stačí nakúpiť aspoň za 10 eur v ktorejkoľvek prevádzke oc tehelko a odložiť si pokladničný bloček s čitateľným QR kódom. Ten zákazník následne naskenuje a zaregistruje online na stránke FootballPARKu, a to do 10 kalendárnych dní vrátane dňa nákupu. Po overení bločka získa Divokú FUTBOX kartu s unikátnym šesťmiestnym PIN-om, ktorá sa automaticky uloží do jeho registrovaného účtu.
Pomocou PIN-u si potom môže rezervovať 30 minút hry vo FUTBOX aréne úplne zadarmo. Rezerváciu je potrebné odoslať do 24 hodín od získania PIN-u, samotnú hru si však možno naplánovať aj na neskorší termín podľa dostupnosti arény. Rezervácia je platná až po potvrdení zo strany FootballPARKu. Bezplatné hranie je dostupné počas školských dní od pondelka do piatka v čase od 12.00 do 16.00 hod., pričom posledný termín sa začína o 15.30 hod. Ponuka neplatí počas víkendov, sviatkov ani školského voľna.
Jedna Divoká FUTBOX karta predstavuje 30 minút bezplatného prenájmu arény, nie vstup len pre jednu osobu. Návštevníci si preto môžu na hru prizvať kamarátov, súrodencov či ďalších členov rodiny, keďže karta počet hráčov neobmedzuje. Za jeden nákupný bloček možno získať jednu kartu, pričom jeden registrovaný účet môže získať maximálne jednu kartu za 24 hodín. Celý proces od overenia bločka až po rezerváciu zabezpečuje FootballPARK online, bez potreby vybavovania poukážok v jednotlivých prevádzkach.
Všetky detaily o Divokej FUTBOX karte a podmienkach jej využitia nájdu záujemcovia TU.
Futbalová zábava aj pri ďalších príležitostiach
Futbalovú zábavu vo FUTBOX SmartAréne si však návštevníci oc tehelko môžu dopriať aj nad rámec 30 minút bezplatnej hry s Divokou FUTBOX kartou. Aréna ponúka možnosti na individuálne hry a tréningy, ale aj na organizovanie detských narodeninových osláv či skupinových podujatí. Zaujímavou alternatívou je tiež pre firmy, ktoré hľadajú netradičný spôsob, ako spojiť kolegov, podporiť tímového ducha a stráviť spoločný čas mimo kancelárie. Športový program možno navyše doplniť o posedenie v The Blue Champs, ktoré prepája gastronómiu so športovo ladeným konceptom a ponúka veľkorysé priestory na firemné stretnutia, teambuildingy či predvianočné večierky.
Spríjemnite si predvianočné obdobie návštevou oc tehelko a spojte nákupy či stretnutie s priateľmi s aktívnym oddychom. Výhodou je aj pohodlné parkovanie v garážových priestoroch centra, vďaka ktorému si návštevu "Tehelka" môžete naplánovať bez zbytočných starostí.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - oc tehelko prináša Divokú FUTBOX kartu. Za nákup získate 30 minút futbalovej zábavy zadarmo © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: OC Tehelko PR
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