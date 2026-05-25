Pondelok 25.5.2026
Meniny má Urban
Orange Podcast roka 2026: Hlasujúci môžu vyhrať dva Google Pixely, dvoje Apple Watch a ďalšie ceny
Verejné hlasovanie v štvrtom ročníku súťaže Orange Podcast roka 2026 vrcholí. Poslucháči slovenských podcastov môžu do 31. mája 2026 hlasovať za svojich favoritov na
Poslucháči slovenských podcastov môžu do 31. mája 2026 hlasovať za svojich favoritov na podcastroka.sk a zaradiť sa do žrebovania o ceny od partnerov súťaže.
Verejné hlasovanie, v rámci ktorého poslucháči rozhodujú o najobľúbenejšom podcaste roka (kategória Miláčik) a najlepšom video podcaste (kategória Klapka), spustili organizátori 1. mája 2026 a uzatvorí sa 31. mája 2026.
Hlasovať môže ktokoľvek na webe podcastroka.sk prostredníctvom jednotného hlasovacieho formulára. Každý hlasujúci môže odovzdať hlas len raz.
Za odovzdaný hlas sa všetci hlasujúci automaticky zaraďujú do žrebovania o sedem cien od partnerov súťaže:
- 2× Google Pixel 10 Pro od Orange Slovensko
- 2× Apple Watch Series 10 od Traco Computers, Apple Business Partner
- 5× dvojica lístkov do kina Cinemax
- 3× ročné predplatné ESET HOME Security
- 1× pitný režim od Magnesia PLUS
- 1× merch balíček FUN rádia
"Verejné hlasovanie je každý rok najživšia časť celej súťaže. Práve hlasy poslucháčov rozhodujú o tom, kto si odnesie Miláčika, cenu pre najobľúbenejší slovenský podcast roka. Tento rok sme spolu s partnermi pripravili ceny, ktoré stojí za to vyhrať," hovorí Matej Ohrablo, hlavný projektový koordinátor súťaže.
Výsledky štvrtého ročníka Orange Podcast roka vyhlásia organizátori v stredu 3. júna 2026 o 18:00 na Pontone v Bratislave.
Večerom prevedie hostí herec a moderátor Dušan Ambróš. Odovzdávanie cien nie je verejne prístupné, podujatie však bude možné sledovať bezplatne prostredníctvom živého prenosu na platforme JOJ Play.
Výhercov zo zoznamu hlasujúcich vyžrebujú organizátori po uzávierke hlasovania a kontaktujú ich e-mailom.
O súťaži
Súťaž Podcast roka je jediným oceňovaním najlepších podcastov na Slovensku.
Hlavným partnerom a garantom súťaže je Orange Slovensko. Súťaž ďalej podporujú ESET, FUN rádio, Nehnuteľnosti.sk, Cinemax, Magnesia a Magnesia Plus, SITA, Startitup, JOJ Play, HeroHero, projekt Čerešne, Invelity, Vidadu, Ponton, Traco Computers, Apple Business Partner a blazeIT.
Mediálnymi partnermi sú Aktuality, Aleph, IAB Slovakia, BigMedia, Forbes Slovensko, TouchIT a Denník N.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Orange Podcast roka 2026: Hlasujúci môžu vyhrať dva Google Pixely, dvoje Apple Watch a ďalšie ceny © SITA Všetky práva vyhradené.
