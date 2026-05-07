|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 7.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Monika
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
07. mája 2026
Kremeľ oznámil, že od polnoci začne platiť dvojdňové prímerie s Ukrajinou
Ukrajinský návrh na prímerie Moskva začiatkom týždňa ignorovala. Kremeľ vo štvrtok oznámil, že od polnoci začne platiť dvojdňové prímerie s Ukrajinou, ktoré má trvať počas ruskej vojenskej ...
Zdieľať
7.5.2026 (SITA.sk) - Ukrajinský návrh na prímerie Moskva začiatkom týždňa ignorovala.
Kremeľ vo štvrtok oznámil, že od polnoci začne platiť dvojdňové prímerie s Ukrajinou, ktoré má trvať počas ruskej vojenskej prehliadky pri príležitosti Dňa víťazstva 9. mája. Ukrajinský návrh na prímerie Moskva začiatkom týždňa ignorovala.
Rusko v stredu večer pohrozilo masívnym úderom na Kyjev, ak Ukrajina zaútočí počas osláv Dňa víťazstva. Moskva vyzvala zahraničné ambasády a medzinárodné organizácie v Kyjeve, aby zabezpečili „včasnú evakuáciu“ svojich zamestnancov a občanov v prípade ruského útoku na ukrajinské hlavné mesto.
„Áno, hovoríme o 8. a 9. máji,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov na otázku agentúry AFP, či prímerie začne platiť od polnoci.
Na otázku o ponuke Kyjeva na prímerie od 6. mája, keďže požiadavku Ruska na zastavenie bojov počas moskovskej vojenskej prehliadky 9. mája Ukrajina považuje za „úplný cynizmus“, Peskov odpovedal: „Na to nebola žiadna ruská reakcia.“
Hovorca Kremľa tiež uviedol, že výpadky internetu v Moskve, ktoré medzi Rusmi vyvolali určité znepokojenie, sú „nevyhnutné“. „Zavádzajú sa s cieľom zaistiť bezpečnosť občanov, čo je absolútna priorita,“ konštatoval.
Hlavným bodom ruských osláv 9. mája býva vojenská prehliadka na Červenom námestí. Tento rok však Rusko oznámilo, že z bezpečnostných dôvodov žiadnu vojenskú techniku nepredstaví.
Zdroj: SITA.sk - Kremeľ oznámil, že od polnoci začne platiť dvojdňové prímerie s Ukrajinou © SITA Všetky práva vyhradené.
Kremeľ vo štvrtok oznámil, že od polnoci začne platiť dvojdňové prímerie s Ukrajinou, ktoré má trvať počas ruskej vojenskej prehliadky pri príležitosti Dňa víťazstva 9. mája. Ukrajinský návrh na prímerie Moskva začiatkom týždňa ignorovala.
Rusko v stredu večer pohrozilo masívnym úderom na Kyjev, ak Ukrajina zaútočí počas osláv Dňa víťazstva. Moskva vyzvala zahraničné ambasády a medzinárodné organizácie v Kyjeve, aby zabezpečili „včasnú evakuáciu“ svojich zamestnancov a občanov v prípade ruského útoku na ukrajinské hlavné mesto.
„Áno, hovoríme o 8. a 9. máji,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov na otázku agentúry AFP, či prímerie začne platiť od polnoci.
Na otázku o ponuke Kyjeva na prímerie od 6. mája, keďže požiadavku Ruska na zastavenie bojov počas moskovskej vojenskej prehliadky 9. mája Ukrajina považuje za „úplný cynizmus“, Peskov odpovedal: „Na to nebola žiadna ruská reakcia.“
Hovorca Kremľa tiež uviedol, že výpadky internetu v Moskve, ktoré medzi Rusmi vyvolali určité znepokojenie, sú „nevyhnutné“. „Zavádzajú sa s cieľom zaistiť bezpečnosť občanov, čo je absolútna priorita,“ konštatoval.
Hlavným bodom ruských osláv 9. mája býva vojenská prehliadka na Červenom námestí. Tento rok však Rusko oznámilo, že z bezpečnostných dôvodov žiadnu vojenskú techniku nepredstaví.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-maji-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v máji 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Kremeľ oznámil, že od polnoci začne platiť dvojdňové prímerie s Ukrajinou © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Kým koalícia ľuďom ukradla voľno, sebe si ho nadelila. Matovič hovorí o „mimoriadnom svinstve“
Kým koalícia ľuďom ukradla voľno, sebe si ho nadelila. Matovič hovorí o „mimoriadnom svinstve“
<< predchádzajúci článok
Pri izraelskom útoku v Pásme Gazy zomrel syn hlavného vyjednávača Hamasu
Pri izraelskom útoku v Pásme Gazy zomrel syn hlavného vyjednávača Hamasu