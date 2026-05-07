 24hod.sk    Zo zahraničia

07. mája 2026

Kremeľ oznámil, že od polnoci začne platiť dvojdňové prímerie s Ukrajinou


7.5.2026


Kremeľ vo štvrtok oznámil, že od polnoci začne platiť dvojdňové prímerie s Ukrajinou, ktoré má trvať počas ruskej vojenskej prehliadky pri príležitosti Dňa víťazstva 9. mája. Ukrajinský návrh na prímerie Moskva začiatkom týždňa ignorovala.

Rusko v stredu večer pohrozilo masívnym úderom na Kyjev, ak Ukrajina zaútočí počas osláv Dňa víťazstva. Moskva vyzvala zahraničné ambasády a medzinárodné organizácie v Kyjeve, aby zabezpečili „včasnú evakuáciu“ svojich zamestnancov a občanov v prípade ruského útoku na ukrajinské hlavné mesto.

Áno, hovoríme o 8. a 9. máji,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov na otázku agentúry AFP, či prímerie začne platiť od polnoci.

Na otázku o ponuke Kyjeva na prímerie od 6. mája, keďže požiadavku Ruska na zastavenie bojov počas moskovskej vojenskej prehliadky 9. mája Ukrajina považuje za „úplný cynizmus“, Peskov odpovedal: „Na to nebola žiadna ruská reakcia.“

Hovorca Kremľa tiež uviedol, že výpadky internetu v Moskve, ktoré medzi Rusmi vyvolali určité znepokojenie, sú „nevyhnutné“. „Zavádzajú sa s cieľom zaistiť bezpečnosť občanov, čo je absolútna priorita,“ konštatoval.

Hlavným bodom ruských osláv 9. mája býva vojenská prehliadka na Červenom námestí. Tento rok však Rusko oznámilo, že z bezpečnostných dôvodov žiadnu vojenskú techniku nepredstaví.

Zdroj: SITA.sk

