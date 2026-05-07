Štvrtok 7.5.2026
Meniny má Monika
07. mája 2026
Pri izraelskom útoku v Pásme Gazy zomrel syn hlavného vyjednávača Hamasu
Hamas tvrdí, že útok bol súčasťou snahy vyvinúť tlak na vedenie palestínskeho hnutia počas rokovaní o prímerí. Syn hlavného vyjednávača palestínskeho ...
Syn hlavného vyjednávača palestínskeho militantného hnutia Hamas Chalíla al-Hajju zomrel na zranenia utrpené pri izraelskom útoku v meste Gaza. Vo štvrtok o tom informovala nemocnica a predstavitelia Hamasu.
Štvrtý syn
Dvadsaťtriročný Azzám Chalíl al-Hajja utrpel zranenia pri stredajšom útoku na štvrť Daradž v meste Gaza, pri ktorom podľa miestnych zdrojov zahynul najmenej jeden človek a ďalších desať utrpelo zranenia. Izraelská armáda sa k incidentu bezprostredne nevyjadrila.
Podľa zdroja z Hamasu ide už o štvrtého syna Chalíla al-Hajju zabitého pri izraelských útokoch. Samotný al-Hajja žije v exile v Katare a patrí medzi hlavných lídrov Hamasu.
Cielený útok
„Zabitie Azzáma Chalíla al-Hajju je súčasťou pokusov vyvinúť tlak na vedenie odporu a jeho vyjednávaciu delegáciu,“ uviedol Hamas vo vyhlásení.
Prímerie sprostredkované Spojenými štátmi síce výrazne obmedzilo boje v Pásme Gazy, násilie však pokračuje a obe strany sa navzájom obviňujú z jeho porušovania.
Zdroj: SITA.sk - Pri izraelskom útoku v Pásme Gazy zomrel syn hlavného vyjednávača Hamasu
