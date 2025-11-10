|
Pondelok 10.11.2025
Meniny má Tibor
Denník - Správy
10. novembra 2025
Kremeľ popiera, že Lavrov upadol do Putinovej nemilosti
Kremeľ v pondelok poprel správy o tom, že dlhoročný ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov stratil priazeň ruského vodcu
10.11.2025 (SITA.sk) - Kremeľ v pondelok poprel správy o tom, že dlhoročný ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov stratil priazeň ruského vodcu Vladimira Putina. Túto otázku vyvolala dlhotrvajúca neprítomnosť šéfa ruskej diplomacie na verejnosti.
Špekulácie o Lavrovovej budúcnosti sa objavili po jeho telefonáte s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom, ktorý viedol k zrušeniu plánovaného summitu medzi Putinom a americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Budapešti.
Lavrov sa minulý týždeň nezúčastnil televízneho stretnutia šéfa Kremľa s najvyššími predstaviteľmi o jadrových testoch a nebol ani vymenovaný za ruského predstaviteľa na summite G20, ktorý bude koncom novembra v Južnej Afrike. „Všetky tieto správy sú absolútne nepravdivé,“ povedal novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v odpovedi na otázku agentúry AFP a dodal, že Lavrov pokračuje v práci.
Sedemdesiatpäťročný Lavrov je vo funkcii šéfa ruskej diplomacie 21 rokov a je najdlhšie slúžiacim členom Putinovej vlády. Lavrov je známy svojim sarkastickým humorom a niekedy aj obscénnymi poznámkami. Putina sprevádzal aj na jeho augustovom samite s Trumpom na Aljaške, kam prišiel v tričku s nápisom „ZSSR“.
Zdroj: SITA.sk - Kremeľ popiera, že Lavrov upadol do Putinovej nemilosti © SITA Všetky práva vyhradené.
