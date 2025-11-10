|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 10.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Tibor
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
10. novembra 2025
Polícia rieši neohlásené zhromaždenie pred ministerstvom životného prostredia, na mieste je aj antikonfliktný tím
Polícia dnes krátko pred 7:30 prijala oznámenie o zhromaždení viacerých osôb pred Ministerstvom životného prostredia SR v Bratislave. Ako ...
Zdieľať
10.11.2025 (SITA.sk) - Polícia dnes krátko pred 7:30 prijala oznámenie o zhromaždení viacerých osôb pred Ministerstvom životného prostredia SR v Bratislave. Ako informuje bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff, ide o neohlásené verejné zhromaždenie členov známej enviromentálnej organizácie. "Na mieste sa nachádzajú aj policajti antikonfliktného tímu, ktorí s členmi organizácie aktívne komunikujú," uviedol hovorca.
Podľa polície sa na miesto dostavil aj zástupca obce, ktorý vyhodnotil zákonnosť zhromaždenia, pričom zatiaľ nezistili dôvody na jeho rozpustenie. "Uvedené neohlásené zhromaždenie policajti aj naďalej monitorujú, pričom možnosť prístupu do budovy ministerstva životného prostredia – pred ktorou zhromaždenie prebieha, je zabezpečená," dodal hovorca. Protiprávnosť spočívajúca v neoznámení zhromaždenia bude predmetom ďalšieho konania.
Zdroj: SITA.sk - Polícia rieši neohlásené zhromaždenie pred ministerstvom životného prostredia, na mieste je aj antikonfliktný tím © SITA Všetky práva vyhradené.
Podľa polície sa na miesto dostavil aj zástupca obce, ktorý vyhodnotil zákonnosť zhromaždenia, pričom zatiaľ nezistili dôvody na jeho rozpustenie. "Uvedené neohlásené zhromaždenie policajti aj naďalej monitorujú, pričom možnosť prístupu do budovy ministerstva životného prostredia – pred ktorou zhromaždenie prebieha, je zabezpečená," dodal hovorca. Protiprávnosť spočívajúca v neoznámení zhromaždenia bude predmetom ďalšieho konania.
Zdroj: SITA.sk - Polícia rieši neohlásené zhromaždenie pred ministerstvom životného prostredia, na mieste je aj antikonfliktný tím © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Kremeľ popiera, že Lavrov upadol do Putinovej nemilosti
Kremeľ popiera, že Lavrov upadol do Putinovej nemilosti
<< predchádzajúci článok
Otec týraného bábätka z Galanty je na slobode, matka skončila v nemocnici
Otec týraného bábätka z Galanty je na slobode, matka skončila v nemocnici