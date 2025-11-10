Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 10.11.2025
 24hod.sk    Z domova

10. novembra 2025

Polícia rieši neohlásené zhromaždenie pred ministerstvom životného prostredia, na mieste je aj antikonfliktný tím


Polícia dnes krátko pred 7:30 prijala oznámenie o zhromaždení viacerých osôb pred Ministerstvom životného prostredia SR v Bratislave. Ako ...



65bcf0c1deb87579624727 676x451 10.11.2025 (SITA.sk) - Polícia dnes krátko pred 7:30 prijala oznámenie o zhromaždení viacerých osôb pred Ministerstvom životného prostredia SR v Bratislave. Ako informuje bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff, ide o neohlásené verejné zhromaždenie členov známej enviromentálnej organizácie. "Na mieste sa nachádzajú aj policajti antikonfliktného tímu, ktorí s členmi organizácie aktívne komunikujú," uviedol hovorca.


Podľa polície sa na miesto dostavil aj zástupca obce, ktorý vyhodnotil zákonnosť zhromaždenia, pričom zatiaľ nezistili dôvody na jeho rozpustenie. "Uvedené neohlásené zhromaždenie policajti aj naďalej monitorujú, pričom možnosť prístupu do budovy ministerstva životného prostredia – pred ktorou zhromaždenie prebieha, je zabezpečená," dodal hovorca. Protiprávnosť spočívajúca v neoznámení zhromaždenia bude predmetom ďalšieho konania.


Zdroj: SITA.sk - Polícia rieši neohlásené zhromaždenie pred ministerstvom životného prostredia, na mieste je aj antikonfliktný tím © SITA Všetky práva vyhradené.

