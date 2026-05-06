Streda 6.5.2026
Meniny má Hermína
06. mája 2026
Kremeľ sa obáva prevratu a zrejme na to má dôvod, koniec režimu by však podľa experta nebol dôvodom na oslavu
Podľa informácií z Putinovho okolia výrazne vzrástli obavy o život ruského vodcu. Kremeľ na čele s Vladimirom Putinom sa obáva ...
Kremeľ na čele s Vladimirom Putinom sa obáva prevratu a zrejme na to má dôvod. Podľa expertov by však prípadný puč nepriniesol mier ani pokoj, skôr naopak. Expert na Rusko a bývalý vysokopostavený dôstojník americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) Glenn Corn tvrdí, že Západ by sa mal pripraviť na možnosť, že Putinov režim v blízkej budúcnosti padne. Ako referuje web TN.cz, uviedol to Corn pre britsky denník the Sun.
Zdôraznil pritom, že koniec režimu by podľa neho nebol dôvodom na oslavu. Pravdepodobne by ho totiž sprevádzalo krviprelievanie a chaos. Ani vojna na Ukrajine sa pravdepodobne neskončí, aspoň nie hneď.
Boje na Ukrajine budú pokračovať
„Jeho nástupcovia, či už politickí, alebo vojenskí, budú v jeho politike pokračovať. Mali by sme očakávať pokračovanie bojov na Ukrajine, ako aj kroky namierené proti NATO,“ varuje profesor politológie z Buckinghamskej univerzity Anthony Glees.
Podľa informácií z Putinovho okolia výrazne vzrástli obavy o život ruského vodcu. Ľudia z jeho okolia sú údajne pod prísnym dohľadom. Každý, kto prichádza do kontaktu s Putinom, údajne vrátane bežného personálu, nesmie používať hromadnú dopravu ani smartfóny. Sám Putin mal výrazne obmedziť cestovanie.
Nespokojnosť aj medzi Rusmi
Nespokojnosť so šéfom Kremľa vraj rastie nielen medzi elitou, ale aj medzi bežnými Rusmi. Jedným z dôvodov má byť strata dôvery v Putinovu schopnosť ochrániť Rusko.
Terčom ukrajinských útokov sa totiž opakovane stáva veľká časť krajiny vrátane Moskvy. „Táto realita je pre mnohých Rusov ponižujúca, a to aj pre bezpečnostné zložky,“ tvrdí Corn.
