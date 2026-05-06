06. mája 2026

Meloniová sa vysmiala zo svojich erotických fotiek vytvorených umelou inteligenciou


Talianska premiérka upozornila na rastúce riziká umelej inteligencie a online manipulácie.



cyprus_eu_summit_542_2 1 676x449 6.5.2026 (SITA.sk) - Talianska premiérka upozornila na rastúce riziká umelej inteligencie a online manipulácie.

Talianska premiérka Giorgia Meloniová ostro kritizovala šírenie falošných obrázkov vytvorených umelou inteligenciou, ktoré ju zobrazujú v erotickom oblečení. Zároveň však reagovala aj s dávkou irónie.


„Musím priznať, že ten, kto ich vytvoril, ma aspoň v tomto prípade urobil oveľa krajšou,“ napísala Meloniová na sociálnych sieťach k jednej z upravených fotografií, ktorá sa v posledných dňoch šírila internetom.



Nebezpečný nástroj


Premiérka zároveň označila deepfake technológie za „nebezpečný nástroj“, ktorý môže klamať, manipulovať a cielene útočiť na ľudí. „Ja sa brániť viem. Mnohí iní však nie,“ upozornila. Zároveň vyzvala verejnosť, aby si overovala informácie pred ich zdieľaním.



Meloniová vo svojom príspevku zverejnila aj reakciu používateľa sociálnych sietí, ktorý uveril pravosti fotografie a označil ju za „hanebnú a nehodnú premiérskej funkcie“.



Podobné snímky sa objavili už vlani


Podobné upravené sexuálne ladené snímky talianskej premiérky sa objavili už vlani na pornografických stránkach. Talianska vláda následne prijala zákon kriminalizujúci deepfake materiály spôsobujúce „nemajetkovú ujmu“ zobrazenej osobe.


Meloniová už v minulosti zažalovala dvoch mužov za zverejnenie falošných videí na americkej pornografickej stránke a žiada odškodné 100-tisíc eur.


Ženy v politike sa podľa expertov čoraz častejšie stávajú terčom deepfake pornografie a sexuálne manipulovaných obrazov vytvorených umelou inteligenciou.




Zdroj: SITA.sk - Meloniová sa vysmiala zo svojich erotických fotiek vytvorených umelou inteligenciou © SITA Všetky práva vyhradené.

