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26. októbra 2026
Kremeľ súhlasí s miestnymi „humanitárnymi“ prímeriami, bojové operácie však nezmierni
Tagy: dočasné prímerie Hovorca Kremľa Mierové rokovania o Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
Ďalšie kolo rokovaní medzi Ruskom, Ukrajinou a USA je naplánované na budúci mesiac v Spojených arabských emirátoch. Rusko napriek avizovanému obnoveniu
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26.10.2026 (SITA.sk) - Ďalšie kolo rokovaní medzi Ruskom, Ukrajinou a USA je naplánované na budúci mesiac v Spojených arabských emirátoch.
Rusko napriek avizovanému obnoveniu mierových rokovaní sprostredkovaných USA neobmedzí svoje bojové operácie na Ukrajine, je však pripravené súhlasiť s lokálnymi humanitárnymi prímeriami, vyhlásil v pondelok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
Vyjadrenia prišli deň pred začiatkom prímeria v Rusmi okupovanom meste Olešky na juhu Ukrajiny, ktoré podľa dostupných informácií sprostredkovala americká prvá dáma Melania Trumpová. Cieľom má byť zmiernenie humanitárnej krízy v oblasti, kde miestni obyvatelia čelia nedostatku potravín, vody a liekov.
Na otázku, či by Rusko mohlo pristúpiť aj na ďalšie lokálne prímeria, Peskov odpovedal: „Na humanitárne účely určite áno.“
Zároveň však zdôraznil, že obnovenie rokovaní o podmienkach ukončenia vojny neovplyvní bojové operácie ruských ozbrojených síl. „Rozhodnutie obnoviť trojstranné rokovania neznamená žiadne obmedzenia bojových operácií. Naše ozbrojené sily pokračujú v rozsiahlych úderoch proti ukrajinskému vojensko-priemyselnému komplexu,“ povedal.
Rusko v posledných týždňoch zintenzívnilo raketové a dronové útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Kyjev tvrdí, že cieľom je pripraviť krajinu počas zimy o dodávky elektriny a tepla. Podobné útoky vlani spôsobili rozsiahle výpadky energií pre milióny ľudí.
Ďalšie kolo rokovaní medzi Ruskom, Ukrajinou a USA je naplánované na budúci mesiac v Spojených arabských emirátoch. Predchádzajúce kolá však nepriniesli výraznejší posun k dohode. Moskva naďalej požaduje ďalšie územné ústupky zo strany Kyjeva a rozsiahle vojenské a politické obmedzenia pre Ukrajinu. Kyjev a jeho spojenci tieto požiadavky označujú za faktickú kapituláciu.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Kremeľ súhlasí s miestnymi „humanitárnymi“ prímeriami, bojové operácie však nezmierni © SITA Všetky práva vyhradené.
Rusko napriek avizovanému obnoveniu mierových rokovaní sprostredkovaných USA neobmedzí svoje bojové operácie na Ukrajine, je však pripravené súhlasiť s lokálnymi humanitárnymi prímeriami, vyhlásil v pondelok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
Vojna ide ďalej
Vyjadrenia prišli deň pred začiatkom prímeria v Rusmi okupovanom meste Olešky na juhu Ukrajiny, ktoré podľa dostupných informácií sprostredkovala americká prvá dáma Melania Trumpová. Cieľom má byť zmiernenie humanitárnej krízy v oblasti, kde miestni obyvatelia čelia nedostatku potravín, vody a liekov.
Na otázku, či by Rusko mohlo pristúpiť aj na ďalšie lokálne prímeria, Peskov odpovedal: „Na humanitárne účely určite áno.“
Zároveň však zdôraznil, že obnovenie rokovaní o podmienkach ukončenia vojny neovplyvní bojové operácie ruských ozbrojených síl. „Rozhodnutie obnoviť trojstranné rokovania neznamená žiadne obmedzenia bojových operácií. Naše ozbrojené sily pokračujú v rozsiahlych úderoch proti ukrajinskému vojensko-priemyselnému komplexu,“ povedal.
Moskva neberie nič iné než kapituláciu
Rusko v posledných týždňoch zintenzívnilo raketové a dronové útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Kyjev tvrdí, že cieľom je pripraviť krajinu počas zimy o dodávky elektriny a tepla. Podobné útoky vlani spôsobili rozsiahle výpadky energií pre milióny ľudí.
Ďalšie kolo rokovaní medzi Ruskom, Ukrajinou a USA je naplánované na budúci mesiac v Spojených arabských emirátoch. Predchádzajúce kolá však nepriniesli výraznejší posun k dohode. Moskva naďalej požaduje ďalšie územné ústupky zo strany Kyjeva a rozsiahle vojenské a politické obmedzenia pre Ukrajinu. Kyjev a jeho spojenci tieto požiadavky označujú za faktickú kapituláciu.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Kremeľ súhlasí s miestnymi „humanitárnymi“ prímeriami, bojové operácie však nezmierni © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: dočasné prímerie Hovorca Kremľa Mierové rokovania o Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
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