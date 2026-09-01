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01. septembra 2026
Kremeľ údajne ovplyvňuje rozhodnutia vlády, SaS zverejnila závažné obvinenie
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Premiér Slovenskej republiky Rusko-ukrajinský konflikt Ruský minister zahraničných vecí Ruský prezident ruský vplyv
Slovenský zástupca veľvyslanca v Moskve mal dostať výstražný telefonát od predstaviteľa ruského ministerstva zahraničných vecí. Liberáli prišli so závažnými informáciami o ruskom vplyve na vládu ...
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1.9.2026 (SITA.sk) - Slovenský zástupca veľvyslanca v Moskve mal dostať výstražný telefonát od predstaviteľa ruského ministerstva zahraničných vecí.
Liberáli prišli so závažnými informáciami o ruskom vplyve na vládu Roberta Fica (Smer-SD). Expert SaS na zahraničnú politiku Ivan Novotný informoval, že tieto informácie získali z prostredia slovenskej diplomacie a ich zverejnenie je podľa neho vo verejnom záujme. Ako priblížil, 10. júla 2026 mal dostať slovenský zástupca veľvyslanca v Moskve výstražný telefonát od predstaviteľa ruského ministerstva zahraničných vecí.
„Ruský diplomat informoval slovenského diplomata, že v Moskve si všimli, že Slovensko začalo vyvíjať kroky smerujúce k podpisu dohovoru, ktorým sa zriaďuje komisia pre škody spáchané Ruskom na Ukrajine. Ruský predstaviteľ v tomto telefonáte dôrazne varoval, že ak Slovensko podpíše tento dohovor, Kremeľ to bude vnímať ako nepriateľský krok,“ vysvetlil Novotný.
Expert SaS na zahraničnú politiku kritizuje, že namiesto jasného odmietnutia tejto rétoriky slovenský diplomat informoval svojho nadriadeného veľvyslanca v Moskve Petra Priputena.
„Priputen namiesto sebavedomej reakcie veľvyslanca štátu EÚ či návrhu na predvolanie si ruského veľvyslanca alebo iného vhodného kroku iba poslal túto informáciu do ústredia v Bratislave. Stalo sa tak v ten istý deň 10. júla 2026,“ priblížil Novotný a upozornil, že tieto skutočnosti mali závažnú dohru na stredajšom rokovaní vlády minulý týždeň - Robert Fico materiál na vláde zastavil.
„Z Moskvy prišla jasná požiadavka: ak Slovensko dohovor podpíše, Rusko to bude považovať za nepriateľský krok. Následne Robert Fico materiál na vláde zastavil. Ak mal na to iný dôvod, nech ho zverejní. Inak ide o mimoriadne vážne podozrenie, že Kremeľ dokáže ovplyvňovať rozhodnutia slovenskej vlády,“ povedal expert SaS pre zahraničnú politiku.
V tejto súvislosti zároveň pripomenul, že SR sa za posledný rok z nevysvetlených dôvodov nepripojila k vzniku dvoch dohovorov. Tým jedným sa zriaďuje osobitný tribunál pre zločin agresie voči Ukrajine, a tým druhým komisia pre škody spôsobené Ruskom na Ukrajine. Z celej EÚ sa takto zachovali pritom len dve krajiny, a to SR a Maďarsko ešte za pôsobenia Viktora Orbána.
„Slovenská vláda nemôže fungovať tak, že z Moskvy príde varovanie a premiér následne urobí presne to, čo si Kremeľ želá. Robert Fico je predsedom vlády Slovenskej republiky a musí konať v záujme Slovenska, nie podľa želaní Moskvy,“ dodal Novotný.
„SR sa teda ako jedna z dvoch krajín nepripojila k dohovoru, ktorým sa zriaďuje komisia pre škody spáchané Ruskom na Ukrajine, ktorý je súčasťou aktivít na zriadenie tribunálu, pred ktorým snáď jedného dňa bude v Haagu stáť aj Putin či Lavrov. Keď sa k podpísaniu dohovoru, síce len na oko, v lete Slovensko odhodlalo, 10. júla nám zavolali na ambasádu Rusi a vyhrážali sa nám, že ak budeme pokračovať, bude to nepriateľský krok. Rezort diplomacie napriek tejto vyhrážke, a to treba oceniť, v procese podpisu pokračoval,“ zhrnul Novotný s tým, že keď teda prišiel dohovor na vládu, odstavil ho priamo Fico.
Otázkou tak podľa Novotného je, či sa Fico spojil priamo s Rusmi pred rokovaním vlády a či mu volal pred vládou ruský veľvyslanec Sergej Vadimovič Andrejev alebo Sergej Lavrov. To, kto ho kontaktoval a ako ho kontaktoval, musí podľa Novotného vysvetľovať premiér. S istotou sa však podľa neho dá povedať, že krok Fica bol vyhovením priamej požiadavky Kremľa.
Podľa poslanca Juraja Krúpu (SaS) ide o škandalózne zistenia, ktoré dokazujú, že vedenie štátu koná na žiadosť a pokyn Ruskej federácie priamo z Kremľa. Zdôraznil, že ide o jasný dôkaz toho, že sa tu koná zrada na Slovensku a na bezpečnostných a zahraničnopolitických záujmoch SR.
„Dá sa povedať, že táto koalícia s týmto vedením nás tlačí do ruského kravského podchvostia, kde sa cíti najlepšie. Pretože je odtiaľ živená a zarába na tom, pretože tam urobila rôzne dohody a krúži okolo toho podchvostia, pretože čaká, že z toho niečo bude mať. A určite aj má,“ skonštatoval Krúpa.
Poslanec je presvedčený, že jednou z tém neštandardných stretnutí Fica s Putinom na štyri oči bola spolupráca a nastavenie konkrétnych krokov, ako má SR pôsobiť v rámci EÚ, ako má SR pomáhať Ruskej federácii a ako za to Rusko pomôže Ficovi v nadchádzajúcich voľbách.
Zdroj: SITA.sk - Kremeľ údajne ovplyvňuje rozhodnutia vlády, SaS zverejnila závažné obvinenie © SITA Všetky práva vyhradené.
Liberáli prišli so závažnými informáciami o ruskom vplyve na vládu Roberta Fica (Smer-SD). Expert SaS na zahraničnú politiku Ivan Novotný informoval, že tieto informácie získali z prostredia slovenskej diplomacie a ich zverejnenie je podľa neho vo verejnom záujme. Ako priblížil, 10. júla 2026 mal dostať slovenský zástupca veľvyslanca v Moskve výstražný telefonát od predstaviteľa ruského ministerstva zahraničných vecí.
Nepriateľský krok
„Ruský diplomat informoval slovenského diplomata, že v Moskve si všimli, že Slovensko začalo vyvíjať kroky smerujúce k podpisu dohovoru, ktorým sa zriaďuje komisia pre škody spáchané Ruskom na Ukrajine. Ruský predstaviteľ v tomto telefonáte dôrazne varoval, že ak Slovensko podpíše tento dohovor, Kremeľ to bude vnímať ako nepriateľský krok,“ vysvetlil Novotný.
Expert SaS na zahraničnú politiku kritizuje, že namiesto jasného odmietnutia tejto rétoriky slovenský diplomat informoval svojho nadriadeného veľvyslanca v Moskve Petra Priputena.
„Priputen namiesto sebavedomej reakcie veľvyslanca štátu EÚ či návrhu na predvolanie si ruského veľvyslanca alebo iného vhodného kroku iba poslal túto informáciu do ústredia v Bratislave. Stalo sa tak v ten istý deň 10. júla 2026,“ priblížil Novotný a upozornil, že tieto skutočnosti mali závažnú dohru na stredajšom rokovaní vlády minulý týždeň - Robert Fico materiál na vláde zastavil.
Dva dohovory
„Z Moskvy prišla jasná požiadavka: ak Slovensko dohovor podpíše, Rusko to bude považovať za nepriateľský krok. Následne Robert Fico materiál na vláde zastavil. Ak mal na to iný dôvod, nech ho zverejní. Inak ide o mimoriadne vážne podozrenie, že Kremeľ dokáže ovplyvňovať rozhodnutia slovenskej vlády,“ povedal expert SaS pre zahraničnú politiku.
V tejto súvislosti zároveň pripomenul, že SR sa za posledný rok z nevysvetlených dôvodov nepripojila k vzniku dvoch dohovorov. Tým jedným sa zriaďuje osobitný tribunál pre zločin agresie voči Ukrajine, a tým druhým komisia pre škody spôsobené Ruskom na Ukrajine. Z celej EÚ sa takto zachovali pritom len dve krajiny, a to SR a Maďarsko ešte za pôsobenia Viktora Orbána.
„Slovenská vláda nemôže fungovať tak, že z Moskvy príde varovanie a premiér následne urobí presne to, čo si Kremeľ želá. Robert Fico je predsedom vlády Slovenskej republiky a musí konať v záujme Slovenska, nie podľa želaní Moskvy,“ dodal Novotný.
Priama požiadavka
„SR sa teda ako jedna z dvoch krajín nepripojila k dohovoru, ktorým sa zriaďuje komisia pre škody spáchané Ruskom na Ukrajine, ktorý je súčasťou aktivít na zriadenie tribunálu, pred ktorým snáď jedného dňa bude v Haagu stáť aj Putin či Lavrov. Keď sa k podpísaniu dohovoru, síce len na oko, v lete Slovensko odhodlalo, 10. júla nám zavolali na ambasádu Rusi a vyhrážali sa nám, že ak budeme pokračovať, bude to nepriateľský krok. Rezort diplomacie napriek tejto vyhrážke, a to treba oceniť, v procese podpisu pokračoval,“ zhrnul Novotný s tým, že keď teda prišiel dohovor na vládu, odstavil ho priamo Fico.
Otázkou tak podľa Novotného je, či sa Fico spojil priamo s Rusmi pred rokovaním vlády a či mu volal pred vládou ruský veľvyslanec Sergej Vadimovič Andrejev alebo Sergej Lavrov. To, kto ho kontaktoval a ako ho kontaktoval, musí podľa Novotného vysvetľovať premiér. S istotou sa však podľa neho dá povedať, že krok Fica bol vyhovením priamej požiadavky Kremľa.
Škandalózne zistenia
Podľa poslanca Juraja Krúpu (SaS) ide o škandalózne zistenia, ktoré dokazujú, že vedenie štátu koná na žiadosť a pokyn Ruskej federácie priamo z Kremľa. Zdôraznil, že ide o jasný dôkaz toho, že sa tu koná zrada na Slovensku a na bezpečnostných a zahraničnopolitických záujmoch SR.
„Dá sa povedať, že táto koalícia s týmto vedením nás tlačí do ruského kravského podchvostia, kde sa cíti najlepšie. Pretože je odtiaľ živená a zarába na tom, pretože tam urobila rôzne dohody a krúži okolo toho podchvostia, pretože čaká, že z toho niečo bude mať. A určite aj má,“ skonštatoval Krúpa.
Poslanec je presvedčený, že jednou z tém neštandardných stretnutí Fica s Putinom na štyri oči bola spolupráca a nastavenie konkrétnych krokov, ako má SR pôsobiť v rámci EÚ, ako má SR pomáhať Ruskej federácii a ako za to Rusko pomôže Ficovi v nadchádzajúcich voľbách.
Zdroj: SITA.sk - Kremeľ údajne ovplyvňuje rozhodnutia vlády, SaS zverejnila závažné obvinenie © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Premiér Slovenskej republiky Rusko-ukrajinský konflikt Ruský minister zahraničných vecí Ruský prezident ruský vplyv
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