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01. septembra 2026
Manželka izraelského premiéra Netanjahua verejne šíri konšpiračnú teóriu o opozičnom lídrovi
Sara Netanjahuová tvrdí, že opozičný líder vedel o pripravovanom útoku Hamasu zo 7. októbra 2023 ešte pred jeho začiatkom. Manželka izraelského premiéra Sara ...
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Manželka izraelského premiéra Sara Netanjahuová vyvolala pobúrenie opozície tvrdením, že opozičný politik a bývalý zástupca náčelníka generálneho štábu Jair Golan vedel o pripravovanom útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas zo 7. októbra 2023 ešte pred jeho začiatkom.
Výroky poukázali na hlbokú politickú polarizáciu v Izraeli pred parlamentnými voľbami, ktoré sa uskutočnia 27. októbra.
Odporné a lživé
Netanjahuová v rozhovore odvysielanom v pondelok večer televíziou Channel 14, ktorá má blízko k vláde, zaútočila na Golana, lídra stredoľavicovej strany Demokrati.
Naznačila, že v osudné ráno bol už na úsvite „oblečený a pripravený“, zatiaľ čo „ostatní vrátane premiéra nevedeli nič “.
Demokrati jej vyjadrenia označili za „odporné a lživé“. „Šírenie konšpirácií proti generálmajorovi Jairovi Golanovi a očierňovanie jeho hrdinstva zo 7. októbra je prekročením červenej čiary, ktoré hraničí so šialenstvom,“ uviedla strana.
Šialená konšpirácia
Bývalý náčelník generálneho štábu Gadi Eisenkot, ktorý sa stal hlavným favoritom na vyzvanie premiéra Benjamina Netanjahua, obvinil jeho manželku zo šírenia „šialenej konšpirácie o zrade“.
Podľa neho majú takéto výroky „iba podnecovať nenávisť a udržiavať Netanjahua pri moci“.
Podľa augustového prieskumu pre Channel 13 sa 40 percent Izraelčanov domnieva, že k útoku prispela vnútorná zrada. Medzi voličmi súčasnej pravicovej koalície tomu verí 63 percent opýtaných.
Ničivý útok
Pri útoku Hamasu zahynulo podľa bilancie AFP založenej na oficiálnych izraelských údajoch 1 221 ľudí a militanti odvliekli do Pásma Gazy 251 rukojemníkov.
Následná izraelská ofenzíva si podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva vyžiadala najmenej 73 454 obetí.
Zdroj: SITA.sk - Manželka izraelského premiéra Netanjahua verejne šíri konšpiračnú teóriu o opozičnom lídrovi © SITA Všetky práva vyhradené.
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