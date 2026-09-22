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22. septembra 2026

Kremeľ žiada zrušenie sankcií EÚ voči všetkým ruským občanom a podnikateľom


Tagy: protiruské sankcie Sankcie EÚ Vojna na Ukrajine

Moskva označuje zmrazenie majetku a zákaz cestovania za nezákonné, členské štáty sa sporia o predĺžení sankcií. Európska únia (EÚ) by mala zo svojich ...



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india_brics_18423 2 676x451 22.9.2026 (SITA.sk) - Moskva označuje zmrazenie majetku a zákaz cestovania za nezákonné, členské štáty sa sporia o predĺžení sankcií.


Európska únia (EÚ) by mala zo svojich sankčných zoznamov odstrániť všetkých ruských občanov a podnikateľov, vyhlásil v utorok Kremeľ v čase, keď členské štáty rokujú o prípadnom zrušení sankcií voči podnikateľom Ališerovi Usmanovovi a Michailovi Fridmanovi.

„Sme presvedčení, že tieto sankcie musia byť zrušené nielen voči Usmanovovi a Fridmanovi, ale aj voči všetkým ruským podnikateľom, ako aj všetkým ruským občanom,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov novinárom.

Lotyšsko sa vzoprelo


Peskov zopakoval dlhodobé stanovisko Moskvy, podľa ktorého sú zmrazenie majetku a zákazy vstupu na územie EÚ nezákonné.

Dvadsaťsedmička smerovala k možnému zrušeniu sankcií voči Usmanovovi a Fridmanovi po požiadavkách Francúzska, Luxemburska a Slovenska.

Proti takémuto postupu sa však postavilo Lotyšsko, čím sa skomplikovalo obnovenie celého sankčného zoznamu pred blížiacim sa termínom jeho predĺženia.

Tri tisícky subjektov


V hlavnom sankčnom režime EÚ zavedenom v súvislosti s narúšaním územnej celistvosti, suverenity a nezávislosti Ukrajiny je v súčasnosti na zozname takmer 3 000 fyzických a právnických osôb.

Únia vo svojom súhrnnom prehľade neuvádza samostatný presný počet výlučne ruských občanov a právnických osôb; zoznam zahŕňa aj osoby a firmy z ďalších krajín.

Sankcie zahŕňajú zmrazenie majetku a zákaz poskytovania finančných alebo hospodárskych zdrojov osobám a subjektom na zozname. Na fyzické osoby sa vzťahuje aj zákaz vstupu na územie EÚ alebo tranzitu cezeň.


Zdroj: SITA.sk - Kremeľ žiada zrušenie sankcií EÚ voči všetkým ruským občanom a podnikateľom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: protiruské sankcie Sankcie EÚ Vojna na Ukrajine
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