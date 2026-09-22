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22. septembra 2026
Kremeľ žiada zrušenie sankcií EÚ voči všetkým ruským občanom a podnikateľom
Moskva označuje zmrazenie majetku a zákaz cestovania za nezákonné, členské štáty sa sporia o predĺžení sankcií. Európska únia (EÚ) by mala zo svojich ...
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22.9.2026 (SITA.sk) - Moskva označuje zmrazenie majetku a zákaz cestovania za nezákonné, členské štáty sa sporia o predĺžení sankcií.
Európska únia (EÚ) by mala zo svojich sankčných zoznamov odstrániť všetkých ruských občanov a podnikateľov, vyhlásil v utorok Kremeľ v čase, keď členské štáty rokujú o prípadnom zrušení sankcií voči podnikateľom Ališerovi Usmanovovi a Michailovi Fridmanovi.
„Sme presvedčení, že tieto sankcie musia byť zrušené nielen voči Usmanovovi a Fridmanovi, ale aj voči všetkým ruským podnikateľom, ako aj všetkým ruským občanom,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov novinárom.
Peskov zopakoval dlhodobé stanovisko Moskvy, podľa ktorého sú zmrazenie majetku a zákazy vstupu na územie EÚ nezákonné.
Dvadsaťsedmička smerovala k možnému zrušeniu sankcií voči Usmanovovi a Fridmanovi po požiadavkách Francúzska, Luxemburska a Slovenska.
Proti takémuto postupu sa však postavilo Lotyšsko, čím sa skomplikovalo obnovenie celého sankčného zoznamu pred blížiacim sa termínom jeho predĺženia.
V hlavnom sankčnom režime EÚ zavedenom v súvislosti s narúšaním územnej celistvosti, suverenity a nezávislosti Ukrajiny je v súčasnosti na zozname takmer 3 000 fyzických a právnických osôb.
Únia vo svojom súhrnnom prehľade neuvádza samostatný presný počet výlučne ruských občanov a právnických osôb; zoznam zahŕňa aj osoby a firmy z ďalších krajín.
Sankcie zahŕňajú zmrazenie majetku a zákaz poskytovania finančných alebo hospodárskych zdrojov osobám a subjektom na zozname. Na fyzické osoby sa vzťahuje aj zákaz vstupu na územie EÚ alebo tranzitu cezeň.
Zdroj: SITA.sk - Kremeľ žiada zrušenie sankcií EÚ voči všetkým ruským občanom a podnikateľom © SITA Všetky práva vyhradené.
Európska únia (EÚ) by mala zo svojich sankčných zoznamov odstrániť všetkých ruských občanov a podnikateľov, vyhlásil v utorok Kremeľ v čase, keď členské štáty rokujú o prípadnom zrušení sankcií voči podnikateľom Ališerovi Usmanovovi a Michailovi Fridmanovi.
„Sme presvedčení, že tieto sankcie musia byť zrušené nielen voči Usmanovovi a Fridmanovi, ale aj voči všetkým ruským podnikateľom, ako aj všetkým ruským občanom,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov novinárom.
Lotyšsko sa vzoprelo
Peskov zopakoval dlhodobé stanovisko Moskvy, podľa ktorého sú zmrazenie majetku a zákazy vstupu na územie EÚ nezákonné.
Dvadsaťsedmička smerovala k možnému zrušeniu sankcií voči Usmanovovi a Fridmanovi po požiadavkách Francúzska, Luxemburska a Slovenska.
Proti takémuto postupu sa však postavilo Lotyšsko, čím sa skomplikovalo obnovenie celého sankčného zoznamu pred blížiacim sa termínom jeho predĺženia.
Tri tisícky subjektov
V hlavnom sankčnom režime EÚ zavedenom v súvislosti s narúšaním územnej celistvosti, suverenity a nezávislosti Ukrajiny je v súčasnosti na zozname takmer 3 000 fyzických a právnických osôb.
Únia vo svojom súhrnnom prehľade neuvádza samostatný presný počet výlučne ruských občanov a právnických osôb; zoznam zahŕňa aj osoby a firmy z ďalších krajín.
Sankcie zahŕňajú zmrazenie majetku a zákaz poskytovania finančných alebo hospodárskych zdrojov osobám a subjektom na zozname. Na fyzické osoby sa vzťahuje aj zákaz vstupu na územie EÚ alebo tranzitu cezeň.
Zdroj: SITA.sk - Kremeľ žiada zrušenie sankcií EÚ voči všetkým ruským občanom a podnikateľom © SITA Všetky práva vyhradené.
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