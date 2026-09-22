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22. septembra 2026
Ministerstvá vnútra a životného prostredia spájajú sily pri pomoci obciam po mimoriadnych udalostiach
Tagy: Minister vnútra SR
Pomoc štátu má byť podľa Jaroslava Kmeťa praktická a má prísť vtedy, keď ju ľudia potrebujú. Ministerstvo vnútra a
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22.9.2026 (SITA.sk) - Pomoc štátu má byť podľa Jaroslava Kmeťa praktická a má prísť vtedy, keď ju ľudia potrebujú.
Ministerstvo vnútra a ministerstvo životného prostredia spolupracujú pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí a hľadaní riešení tam, kde už možnosti miest a obcí nestačia.
Konkrétnym príkladom je pomoc obciam na východe Slovenska, ktoré koncom júla zasiahla ničivá búrka a krupobitie. „Práve tu sa ukázalo, že spolupráca medzi rezortmi má zmysel," hovorí Jaroslav Kmeť, generálny riaditeľ sekcie krízového riadenia ministerstva vnútra.
Silná búrka z 27. júla poškodila v okresoch Michalovce a Sobrance množstvo rodinných domov a ďalších objektov. V niektorých obciach bola vyhlásená mimoriadna situácia. Profesionálni a dobrovoľní hasiči spolu s ďalšími zložkami pomáhali obyvateľom, zabezpečovali poškodené objekty a odstraňovali bezprostredné následky kalamity.
Po prvotnom zásahu však zostal ďalší problém, keďže z poškodených striech vzniklo veľké množstvo azbestocementovej krytiny, ktorá patrí medzi nebezpečný odpad. Materiál bol zhromaždený a uložený do určených veľkoobjemových obalov, jeho odborný odvoz a zneškodnenie však predstavuje náklady, ktoré najmä menšie obce nedokážu znášať zo svojich rozpočtov.
Ministerstvo vnútra preto situáciu riešilo aj v spolupráci s ministerstvom životného prostredia. Prostredníctvom Slovenskej agentúry životného prostredia sa podarilo zabezpečiť odborný odvoz a zákonné zneškodnenie azbestocementového odpadu zo šiestich postihnutých obcí – Lekárovce, Palín, Pinkovce, Senné, Vysoká nad Uhom a Zemplínska Široká.
„Mimoriadna situácia sa pre štát nekončí v momente, keď hasiči odídu z obce. Ľudia aj starostovia potom zostávajú s konkrétnymi problémami a často aj s nákladmi, ktoré obec jednoducho nedokáže zaplatiť. Ak ide navyše o nebezpečný odpad, ktorý môže zneškodniť iba odborne spôsobilý subjekt, musíme nájsť riešenie spoločne. Som rád, že sme ho s rezortom životného prostredia našli," uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
Kolegom z ministerstva životného prostredia, Slovenskej agentúry životného prostredia, starostom dotknutých obcí aj všetkým, ktorí pomáhajú riešiť následky silného krupobitia na východe Slovenska poďakoval aj Kmeť, podľa ktorého to nie je o tom, kto si pripíše zásluhu, či o tom, kto má čo napísané v kompetencii, ale o tom či sa problém podarí vyriešiť.
Podľa ministra je práve spolupráca medzi jednotlivými rezortmi dôležitá pri zvládaní následkov mimoriadnych udalostí.
„Starosta nemá obiehať ministerstvá a zisťovať, pod koho ktorý problém patrí. Keď príde povodeň, požiar, veterná smršť alebo iná mimoriadna udalosť, úlohou štátu je spojiť svoje možnosti a pomôcť. Ministerstvo vnútra má svoje kompetencie v oblasti krízového riadenia a civilnej ochrany, rezort životného prostredia má odborné nástroje na riešenie environmentálnych následkov. Keď ich spojíme, výsledok pocíti priamo obec a jej obyvatelia," povedal šéf rezortu vnútra.
Slovenská agentúra životného prostredia uzatvorila 11. septembra zmluvy na zabezpečenie prevzatia, naloženia, prepravy a zákonného zneškodnenia azbestocementového odpadu. Obce tak túto finančne aj odborne náročnú úlohu nemusia zabezpečovať samostatne.
Ministerstvo vnútra chce aj pri ďalších mimoriadnych udalostiach pokračovať v úzkej spolupráci s ostatnými rezortmi a samosprávami tak, aby pomoc nekončila iba zvládnutím bezprostredného ohrozenia. Ako doplnil Kmeť, pomoc štátu má byť praktická a má prísť vtedy, keď ju ľudia potrebujú. „Má byť cítiť priamo v obci, nie iba na papieri, takto má podľa mňa fungovať štát, keď vznikne problém, nemáme sa hádať, komu patrí," uzavrel.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvá vnútra a životného prostredia spájajú sily pri pomoci obciam po mimoriadnych udalostiach © SITA Všetky práva vyhradené.
Ministerstvo vnútra a ministerstvo životného prostredia spolupracujú pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí a hľadaní riešení tam, kde už možnosti miest a obcí nestačia.
Konkrétnym príkladom je pomoc obciam na východe Slovenska, ktoré koncom júla zasiahla ničivá búrka a krupobitie. „Práve tu sa ukázalo, že spolupráca medzi rezortmi má zmysel," hovorí Jaroslav Kmeť, generálny riaditeľ sekcie krízového riadenia ministerstva vnútra.
Silná búrka z 27. júla poškodila v okresoch Michalovce a Sobrance množstvo rodinných domov a ďalších objektov. V niektorých obciach bola vyhlásená mimoriadna situácia. Profesionálni a dobrovoľní hasiči spolu s ďalšími zložkami pomáhali obyvateľom, zabezpečovali poškodené objekty a odstraňovali bezprostredné následky kalamity.
Nebezpečný odpad
Po prvotnom zásahu však zostal ďalší problém, keďže z poškodených striech vzniklo veľké množstvo azbestocementovej krytiny, ktorá patrí medzi nebezpečný odpad. Materiál bol zhromaždený a uložený do určených veľkoobjemových obalov, jeho odborný odvoz a zneškodnenie však predstavuje náklady, ktoré najmä menšie obce nedokážu znášať zo svojich rozpočtov.
Ministerstvo vnútra preto situáciu riešilo aj v spolupráci s ministerstvom životného prostredia. Prostredníctvom Slovenskej agentúry životného prostredia sa podarilo zabezpečiť odborný odvoz a zákonné zneškodnenie azbestocementového odpadu zo šiestich postihnutých obcí – Lekárovce, Palín, Pinkovce, Senné, Vysoká nad Uhom a Zemplínska Široká.
„Mimoriadna situácia sa pre štát nekončí v momente, keď hasiči odídu z obce. Ľudia aj starostovia potom zostávajú s konkrétnymi problémami a často aj s nákladmi, ktoré obec jednoducho nedokáže zaplatiť. Ak ide navyše o nebezpečný odpad, ktorý môže zneškodniť iba odborne spôsobilý subjekt, musíme nájsť riešenie spoločne. Som rád, že sme ho s rezortom životného prostredia našli," uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
Mestá a obce v prvej línii
Kolegom z ministerstva životného prostredia, Slovenskej agentúry životného prostredia, starostom dotknutých obcí aj všetkým, ktorí pomáhajú riešiť následky silného krupobitia na východe Slovenska poďakoval aj Kmeť, podľa ktorého to nie je o tom, kto si pripíše zásluhu, či o tom, kto má čo napísané v kompetencii, ale o tom či sa problém podarí vyriešiť.
„A aj toto je dôležité povedať, nie vždy je pomocou iba zásah hasičov, niekedy je to technika, niekedy odborníci a niekedy je pomocou práve to, že nájdeme spôsob, ako obci ušetriť náklady, ktoré by sama jednoducho nezvládla. Mestá a obce sú pri mimoriadnych udalostiach v prvej línii. Starostovia poznajú svojich ľudí, poznajú svoje obce a veľmi často sú to práve oni, ktorí riešia prvé telefonáty, prvé škody aj prvý strach obyvateľov. Štát ich v tom nemôže nechať samých. Mimoriadna situácia sa pre nás nemôže skončiť v momente, keď hasiči odídu z obce a technika sa vráti na základňu. Následky zostávajú a našou úlohou je pomáhať aj potom," hovorí Kmeť.
Pomoc štátu musí byť praktická
Podľa ministra je práve spolupráca medzi jednotlivými rezortmi dôležitá pri zvládaní následkov mimoriadnych udalostí.
„Starosta nemá obiehať ministerstvá a zisťovať, pod koho ktorý problém patrí. Keď príde povodeň, požiar, veterná smršť alebo iná mimoriadna udalosť, úlohou štátu je spojiť svoje možnosti a pomôcť. Ministerstvo vnútra má svoje kompetencie v oblasti krízového riadenia a civilnej ochrany, rezort životného prostredia má odborné nástroje na riešenie environmentálnych následkov. Keď ich spojíme, výsledok pocíti priamo obec a jej obyvatelia," povedal šéf rezortu vnútra.
Slovenská agentúra životného prostredia uzatvorila 11. septembra zmluvy na zabezpečenie prevzatia, naloženia, prepravy a zákonného zneškodnenia azbestocementového odpadu. Obce tak túto finančne aj odborne náročnú úlohu nemusia zabezpečovať samostatne.
Ministerstvo vnútra chce aj pri ďalších mimoriadnych udalostiach pokračovať v úzkej spolupráci s ostatnými rezortmi a samosprávami tak, aby pomoc nekončila iba zvládnutím bezprostredného ohrozenia. Ako doplnil Kmeť, pomoc štátu má byť praktická a má prísť vtedy, keď ju ľudia potrebujú. „Má byť cítiť priamo v obci, nie iba na papieri, takto má podľa mňa fungovať štát, keď vznikne problém, nemáme sa hádať, komu patrí," uzavrel.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvá vnútra a životného prostredia spájajú sily pri pomoci obciam po mimoriadnych udalostiach © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Minister vnútra SR
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