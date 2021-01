Rozdielom oproti novembrovému „vylodeniu v Normandii“ je iba viac testovacích dní, reaguje Hlas

17.1.2021 - Celoplošné testovanie by malo byť dobrovoľné a nemalo by byť podmienkou pre cestovanie do zamestnania. Strana Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) to uviedla v tlačovej správe, ktorú zaslala hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková.„Jediným rozdielom od novembrového ‚vylodenia v Normandii' je rozšírenie počtu testovacích dní z dvoch na deväť dní, no s výrazne nižšími možnosťami nechať sa otestovať. Hlas-SD preto žiada vládu, aby bolo toto testovanie dobrovoľné a aby namiesto celoplošného skríningu pomohla s testovaním samosprávam v najviac zasiahnutých oblastiach,” uviedla strana v stanovisku.







