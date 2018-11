Slovenská divadelná verejnosť sa rozlúčila s Mariánom Geišbergom

Smútočná rozlúčka s hercom Mariánom Geišbergom v Slovenskom národnom divadle v Bratislave 18. novembra 2018. Foto: TASR - Jakub Kotian Smútočná rozlúčka s hercom Mariánom Geišbergom v Slovenskom národnom divadle v Bratislave 18. novembra 2018. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 18. novembra (TASR) – Slovenská kultúrna a divadelná verejnosť si v nedeľu predpoludním na pietnej rozlúčke v novej divadelnej budove Slovenského národného divadla (SND) uctila pamiatku herca Mariána Geišberga, ktorý vo veku nedožitých 65 rokov zomrel v sobotu podvečer 10. novembra. V jeho osobe slovenská kultúra stratila nielen vynikajúceho herca, talentovaného prozaika, básnika a hudobníka, ale aj vyhranenú osobnosť, ktorá sa nikdy nebála vyslovovať k aktuálnym spoločenským témam.Marián Geišberg sa narodil 23. decembra 1953 v Piešťanoch. Po ukončení štúdia herectva na Vysokej škole múzických umení nastúpil do Divadla Jonáša Záborského v Prešove, kde zotrval do roku 1984. Jeho herecký naturel, v ktorom sa vo vzácnej symbióze skĺbil podmanivý hlas s prenikavým intelektom, ho predurčil na charakterovo náročné postavy rebelov, pochybovačov, buričov, skrátka na postavy silných individualít, ktoré sa búria proti spoločnosti, systému a konvenciám.V rokoch 1984 až 1988 bol členom umeleckého súboru Divadla Slovenského národného povstania v Martine. Stvárnil tu Lysandra zo Sna noci svätojánskej, Valmonta z Nebezpečných známostí či horára Dalibora zo Švantnerovej Nevesty hôľ.V roku 1988 zmenil opäť na štyri roky pôsobisko. V trnavskom Divadle pre deti a mládež sa dostal k ďalším náročným divadelným charakterom, okrem iného aj k takým emblematickým postavám svetovej drámy, ako je Moliérov Don Juan či Shakespearov Macbeth.Od roku 1992 bol členom činoherného súboru Slovenského národného divadla. Takmer zo šesťdesiatich dramatických postáv, ktoré tu stvárnil, treba spomenúť aspoň Jepichodova z Višňového sadu, Merkucia z Romea a Júlie, Franza Mauera z Krajiny šírej, Gerryho z Tancov na konci leta, Mate Beraca z Domu v stráni, Tullusa Aufidiusa z Coriolana, Jána z Bratov Jurgovcov, Doktora Hohenegga z Láskavých bohýň či Adama z Bálu. Naposledy na doskách SND účinkoval 28. septembra na predstavení hry Jána Palárika Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch.Presadil sa aj ako filmový a televízny herec. Účinkoval vo filmoch Pásla kone na betóne, Červený kapitán, Revival, Jánošík, Muzika či v televíznom filme Národný hriešnik. Bol prozaikom i básnikom, autorom dvoch poviedkových zbierok Ono ma to poje, Prejsť prahom a zavrieť dvere a básnickej zbierky Byzantskému bohu. Bol tiež výrazným folkovým pesničkárom, vydal dva albumy Nápoky a Neladí-nevadí.