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24. júna 2026

Novelizovaný zákon o cestnej premávke posilní aj bezpečnosť nevidiacich a slabozrakých chodcov


Tagy: Bezpečnosť dopravná bezpečnosť Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Nevidiaci Nový zákon Slabozrakí Zakon o cestnej premavke

Ako uviedla Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, tento krok dlhodobo podporovali a vítajú ho ako dôležitý míľnik v bezpečnosti tejto zraniteľnej skupiny. Od 1. septembra 2026 vstupuje do platnosti ...



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nevidiaci 676x449 24.6.2026 (SITA.sk) - Ako uviedla Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, tento krok dlhodobo podporovali a vítajú ho ako dôležitý míľnik v bezpečnosti tejto zraniteľnej skupiny.


Od 1. septembra 2026 vstupuje do platnosti novelizovaný zákon o cestnej premávke, ktorý výrazne zvyšuje ochranu nevidiacich a slabozrakých chodcov. Ako uviedla Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS), tento krok dlhodobo podporovali a vítajú ho ako dôležitý míľnik v bezpečnosti tejto zraniteľnej skupiny.

Biela palica je jasným symbolom


Doterajšia legislatíva iba ukladala vodičom povinnosť dbať na zvýšenú opatrnosť voči chodcom so zdravotným postihnutím či používajúcim bielu palicu. Nový zákon však zavádza jednoznačnú povinnosť zastaviť vozidlo pred priechodom, ak tam prechádza osoba so zrakovým postihnutím používajúca bielu palicu.

„Na tejto zmene sme dlhodobo pracovali, preto som veľmi rád, že sa ju podarilo úspešne presadiť. Považujem ju nielen za významný úspech, ale aj za prejav väčšieho rešpektu voči našej komunite,“ povedal predseda ÚNSS Ján Podolinský.

Biela palica nie je len kompenzačnou pomôckou, ale aj jasným symbolom, ktorý vodičom signalizuje, že ide o osobu so zrakovým postihnutím. Táto právna úprava teda zjednocuje pravidlá správania vodičov a eliminuje doterajšie nejasnosti v takýchto situáciách.

Ohľaduplnosť a rešpekt


„Bezpečný pohyb v uliciach patrí medzi základné predpoklady samostatného života ľudí so zrakovým postihnutím. Oceňujeme, že nový zákon jasne pomenoval povinnosť vodičov a posilnil tak ochranu osôb, ktoré pri orientácii využívajú bielu palicu,“ uviedol Podolinský.

ÚNSS zároveň vyzýva vodičov, aby tento zákon nevnímali iba ako povinnosť, ale aj ako prejav ohľaduplnosti a rešpektu voči jednej z najzraniteľnejších skupín účastníkov cestnej premávky.

„Biela palica môže byť pre vodiča jediným signálom, že osoba pri priechode nevidí alebo vidí len veľmi obmedzene. Včasné zastavenie vozidla môže predísť vážnym dopravným nehodám a prispieť k bezpečnejšiemu pohybu všetkých účastníkov cestnej premávky,“ dodal predseda ÚNSS Podolinský.


Zdroj: SITA.sk - Novelizovaný zákon o cestnej premávke posilní aj bezpečnosť nevidiacich a slabozrakých chodcov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bezpečnosť dopravná bezpečnosť Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Nevidiaci Nový zákon Slabozrakí Zakon o cestnej premavke
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