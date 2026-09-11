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11. septembra 2026
Uzbekistan : Krajina z Rozprávok tisíc a jednej noci, najbezpečnejší klenot strednej Ázie
Uzbekistan sa vo verejnej debate spomína predovšetkým ako zdroj pracovnej sily pre naše hospodárstvo. Daniel Lukáč však túto stredoázijskú krajinu približuje ako na výnimočnú cestovateľskú destináciu s ...
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11.9.2026 (SITA.sk) - Uzbekistan sa vo verejnej debate spomína predovšetkým ako zdroj pracovnej sily pre naše hospodárstvo. Daniel Lukáč však túto stredoázijskú krajinu približuje ako na výnimočnú cestovateľskú destináciu s príjemnými ľuďmi, bohatú na históriu a kultúru.
Stredná Ázia často zostáva v tieni známejších cestovateľských destinácií, no Uzbekistan dokazuje, že práve v tomto regióne sa ukrýva neobyčajný poklad svetového kultúrneho dedičstva. Daniel Lukáč cez autentické zážitky z tejto historickej krajiny, otvára dvere do sveta starobylej civilizácie na úrodnom páse Hodvábnej cesty, kde sa stretávali ríše a kultúry už od čias Alexandra Veľkého.
Jedným z motívov cesty Daniela Lukáča do Uzbekistanu bola fascinácia postavou vládcu Tamerlána (Temura Veľkého), jedného z najväčších vojenských veliteľov (a masových vrahov) vo svetových dejinách. Tamerlán síce patril k mimoriadne krutým vládcom, no zároveň dokázal vybudovať obdivuhodnú civilizáciu, ktorej rozkvet pokračoval aj za jeho potomkov – napríklad jeho vnuka Ulugh Bega, zakladateľa modernej astronómie.
Lukáč približuje trojicu ikonických historických miest. V Samarkande vyráža dych rozprávkové námestie Registan s obrovskými medresami, zvnútra pozlátená Tamerlánova hrobka a unikátne „mesto mauzóleí“ Shah-i Zinda. Lukáč pripomína, že obnove uzbeckých pamiatok v časoch Sovietskeho Zväzu výrazne pomohli Rusi, na druhej strane sa prejavili osobitosti sovietskeho prístupu k historickej architektúre. „Vedľa historickej pamiatky stojí činžiak, alebo nákupné stredisko,“ dokresľuje Lukáč.
Mesto Chiva zas predstavuje stredoveký zázrak - celistvo zachované opevnené mesto z nepálenej hliny a piesku, ktoré v minulosti bohatlo z obchodu s bielymi otrokmi z Ruska a dodnes ponúka nefalšovanú atmosféru Tisíc a jednej noci.
Tretia perla, Buchara, očarí zachovanými islamskými pamiatkami a odkazom na osobností ako Avicenna.
Naopak, hlavné mesto Taškent nie je výnimočne atraktívne. V minulosti ťažko utrpelo ničivým zemetrasením a jeho najväčšou atrakciou je opulentne zdobené metro zo sovietskych čias.
Uzbekistan sa výrazne odlišuje od susedných stredoázijských republík. S viac ako 40 miliónmi obyvateľov tvorí ľudnaté a vyspelé centrum regiónu so stáročnými mestskými tradíciami na rozdiel od nomádskej či horalskej histórie susedov.
Prekvapením pre cestovateľa je mimoriadna bezpečnosť krajiny a nezištná pohostinnosť miestnych ľudí. Daniel Lukáč opisuje prístup obyvateľov slovami: „Naozaj tam sa nestretneš s nejakým prejavom agresivity…“ Rovnako sa netreba obávať typických „neduhov tretieho sveta - že ťa všetci otravujú, že ťa všetci chcú skasírovať, že tam máš špinu, bordel... Toto tam prakticky nikde nie je.“
Pre slovenských turistov je Uzbekistan cenovo mimoriadne dostupnou destináciou. Najvhodnejším časom na návštevu je jar alebo jeseň, kedy sa vyhnete letným 50-stupňovým horúčavám aj mrazivým zimám. Medzi mestami sa dá pohodlne a lacno presúvať letecky, alebo rýchlovlakmi (ak si s veľkým predstihom zabezpečíte lístky), či bežnými vlakmi, ktoré nestoja prakticky nič.
Daniel Lukáč celú skúsenosť zhrnul slovami: „Dostanete rozprávku tisíc a jednej noci v priamom prenose“. Ak hľadáte fascinujúcu, bezpečnú a kultúrne bohatú cestu bez davov turistov, Uzbekistan by nemal chýbať na vašom zozname.
V rozhovore sa dozviete aj to:
Podcast
Rozhovory zo štúdia SITA
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Zdroj: SITA.sk - Uzbekistan : Krajina z Rozprávok tisíc a jednej noci, najbezpečnejší klenot strednej Ázie © SITA Všetky práva vyhradené.
Stredná Ázia často zostáva v tieni známejších cestovateľských destinácií, no Uzbekistan dokazuje, že práve v tomto regióne sa ukrýva neobyčajný poklad svetového kultúrneho dedičstva. Daniel Lukáč cez autentické zážitky z tejto historickej krajiny, otvára dvere do sveta starobylej civilizácie na úrodnom páse Hodvábnej cesty, kde sa stretávali ríše a kultúry už od čias Alexandra Veľkého.
Jedným z motívov cesty Daniela Lukáča do Uzbekistanu bola fascinácia postavou vládcu Tamerlána (Temura Veľkého), jedného z najväčších vojenských veliteľov (a masových vrahov) vo svetových dejinách. Tamerlán síce patril k mimoriadne krutým vládcom, no zároveň dokázal vybudovať obdivuhodnú civilizáciu, ktorej rozkvet pokračoval aj za jeho potomkov – napríklad jeho vnuka Ulugh Bega, zakladateľa modernej astronómie.
Fascinujúce historické mestá
Lukáč približuje trojicu ikonických historických miest. V Samarkande vyráža dych rozprávkové námestie Registan s obrovskými medresami, zvnútra pozlátená Tamerlánova hrobka a unikátne „mesto mauzóleí“ Shah-i Zinda. Lukáč pripomína, že obnove uzbeckých pamiatok v časoch Sovietskeho Zväzu výrazne pomohli Rusi, na druhej strane sa prejavili osobitosti sovietskeho prístupu k historickej architektúre. „Vedľa historickej pamiatky stojí činžiak, alebo nákupné stredisko,“ dokresľuje Lukáč.
Mesto Chiva zas predstavuje stredoveký zázrak - celistvo zachované opevnené mesto z nepálenej hliny a piesku, ktoré v minulosti bohatlo z obchodu s bielymi otrokmi z Ruska a dodnes ponúka nefalšovanú atmosféru Tisíc a jednej noci.
Tretia perla, Buchara, očarí zachovanými islamskými pamiatkami a odkazom na osobností ako Avicenna.
Naopak, hlavné mesto Taškent nie je výnimočne atraktívne. V minulosti ťažko utrpelo ničivým zemetrasením a jeho najväčšou atrakciou je opulentne zdobené metro zo sovietskych čias.
Priateľskí nezištní ľudia, pre ktorých nie ste chodiaca peňaženka
Uzbekistan sa výrazne odlišuje od susedných stredoázijských republík. S viac ako 40 miliónmi obyvateľov tvorí ľudnaté a vyspelé centrum regiónu so stáročnými mestskými tradíciami na rozdiel od nomádskej či horalskej histórie susedov.
Prekvapením pre cestovateľa je mimoriadna bezpečnosť krajiny a nezištná pohostinnosť miestnych ľudí. Daniel Lukáč opisuje prístup obyvateľov slovami: „Naozaj tam sa nestretneš s nejakým prejavom agresivity…“ Rovnako sa netreba obávať typických „neduhov tretieho sveta - že ťa všetci otravujú, že ťa všetci chcú skasírovať, že tam máš špinu, bordel... Toto tam prakticky nikde nie je.“
Pre slovenských turistov je Uzbekistan cenovo mimoriadne dostupnou destináciou. Najvhodnejším časom na návštevu je jar alebo jeseň, kedy sa vyhnete letným 50-stupňovým horúčavám aj mrazivým zimám. Medzi mestami sa dá pohodlne a lacno presúvať letecky, alebo rýchlovlakmi (ak si s veľkým predstihom zabezpečíte lístky), či bežnými vlakmi, ktoré nestoja prakticky nič.
Daniel Lukáč celú skúsenosť zhrnul slovami: „Dostanete rozprávku tisíc a jednej noci v priamom prenose“. Ak hľadáte fascinujúcu, bezpečnú a kultúrne bohatú cestu bez davov turistov, Uzbekistan by nemal chýbať na vašom zozname.
V rozhovore sa dozviete aj to:
- Prečo je Uzbekistan kolískou civilizácie Strednej Ázie a čím sa výrazne líši od Kazachstanu, Tadžikistanu či Kirgizska.
- Kto bol vládca Tamerlán, aká bola jeho ríša a ako bol neúprosný dobyvateľ zároveň staviteľom úchvatných architektonických skvostov.
- Čo ukrýva pozlátené Tamerlánovo mauzóleum v Samarkande a ako vyzerá úchvatné mesto mauzóleí Shah-i-Zinda.
- Ako fungoval stredoveký obchod s bielymi otrokmi a prečo toto mesto z nepálenej hliny vyzerá ako z rozprávky.
- Prečo sa v Uzbekistane nebudete cítiť ako „chodiaca peňaženka“ a prečo niektorí starší Uzbekovia s úsmevom spomínajú na Československo.
- Ako vyzerá ženská móda v Uzbekistane.
Podcast
Rozhovory zo štúdia SITA
si môžete vypočuť aj v obľúbených aplikáciách:
Zdroj: SITA.sk - Uzbekistan : Krajina z Rozprávok tisíc a jednej noci, najbezpečnejší klenot strednej Ázie © SITA Všetky práva vyhradené.
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