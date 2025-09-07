|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 7.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Marianna
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
07. septembra 2025
Kresťanskí demokrati vyzývajú prezidenta, aby podal podnet na disciplinárne konanie voči riaditeľovi SIS Gašparovi
KDH vyzýva prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby bezodkladne začal disciplinárne konanie voči riaditeľovi
Zdieľať
7.9.2025 (SITA.sk) - KDH vyzýva prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby bezodkladne začal disciplinárne konanie voči riaditeľovi SIS, Pavlovi Gašparovi ml., ktorý porušil zásadu úcty k zákonom a nezachoval najvyšší štandard konania v súlade so zákonom, informoval agentúru SITA komunikačný odbor KDH.
Riaditeľ SIS Pavol Gašpar ml. pred niekoľkými dňami spôsobil nehodu, pri ktorej sa zranila maloletá osoba. Jeho konanie je v zmysle platnej legislatívy možné označiť za priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, resp. za porušenie služobnej disciplíny, ktorý sa prejednáva podľa osobitných predpisov (zákon 73/1998).
Podľa KDH v rámci porušenia služobnej disciplíny ide aj o porušenie etického kódexu SIS a porušenie základných hodnotových kritérií činnosti príslušníkov SIS z dôvodu nerešpektovania princípov zákonnosti. Porušenie etického kódexu sa riaditeľ SIS dopustil aj tým, že neuznával a nestotožnil sa s princípmi a podstatou úloh a poslania SIS, ktoré sa zviazal dodržiavať a riadiť sa nimi vždy a za akýchkoľvek okolností.
Pripomína, že konaním riaditeľa SIS sa bude zaoberať aj Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti SIS, ktorý je zvolaný na 17.septembra 2025.
Zdroj: SITA.sk - Kresťanskí demokrati vyzývajú prezidenta, aby podal podnet na disciplinárne konanie voči riaditeľovi SIS Gašparovi © SITA Všetky práva vyhradené.
Riaditeľ SIS Pavol Gašpar ml. pred niekoľkými dňami spôsobil nehodu, pri ktorej sa zranila maloletá osoba. Jeho konanie je v zmysle platnej legislatívy možné označiť za priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, resp. za porušenie služobnej disciplíny, ktorý sa prejednáva podľa osobitných predpisov (zákon 73/1998).
Podľa KDH v rámci porušenia služobnej disciplíny ide aj o porušenie etického kódexu SIS a porušenie základných hodnotových kritérií činnosti príslušníkov SIS z dôvodu nerešpektovania princípov zákonnosti. Porušenie etického kódexu sa riaditeľ SIS dopustil aj tým, že neuznával a nestotožnil sa s princípmi a podstatou úloh a poslania SIS, ktoré sa zviazal dodržiavať a riadiť sa nimi vždy a za akýchkoľvek okolností.
Pripomína, že konaním riaditeľa SIS sa bude zaoberať aj Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti SIS, ktorý je zvolaný na 17.septembra 2025.
Zdroj: SITA.sk - Kresťanskí demokrati vyzývajú prezidenta, aby podal podnet na disciplinárne konanie voči riaditeľovi SIS Gašparovi © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Ficove zahraničné cesty rozdelili politickú scénu, kým Raši ich víta, opozícia hovorí o trápnom divadle
Ficove zahraničné cesty rozdelili politickú scénu, kým Raši ich víta, opozícia hovorí o trápnom divadle
<< predchádzajúci článok
Portugalsko a Španielsko opäť sužujú rozsiahle požiare, stovky hasičov bojujú s plameňmi
Portugalsko a Španielsko opäť sužujú rozsiahle požiare, stovky hasičov bojujú s plameňmi