Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 7.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Marianna
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

07. septembra 2025

Portugalsko a Španielsko opäť sužujú rozsiahle požiare, stovky hasičov bojujú s plameňmi


Tagy: Hasiši Lesný požiar Portugalsko Španielsko Zahraničie

Stovky hasičov zasahujú pri nových lesných požiaroch v Portugalsku a Španielsku, ktoré vypukli po ničivom letnom období v regióne. Informovali o tom civilné ochranné orgány. ...



Zdieľať
spain_fires_22400 1 676x451 7.9.2025 (SITA.sk) - Stovky hasičov zasahujú pri nových lesných požiaroch v Portugalsku a Španielsku, ktoré vypukli po ničivom letnom období v regióne. Informovali o tom civilné ochranné orgány. Najväčší požiar sa šíri v oblasti Seia v strednom Portugalsku, kde bolo nasadených 600 hasičov.

Uzavretá dedina v Španielsku


Plamene, ktoré podporujú silné vetry, si vyžiadali uzavretie viacerých ciest. "Prioritou je chrániť domovy," uviedol hovorca civilnej ochrany pre spravodajskú agentúru Lusa. Polícia pritom zadržala osobu podozrivú zo založenia požiaru.

V Španielsku úrady preventívne uzavreli malú dedinu Castromil na severozápade krajiny kvôli blízkemu požiaru. Oblasť bola v auguste silno zasiahnutá vlnou ničivých požiarov. Jeden z požiarov sa v sobotu opäť rozšíril v dôsledku silných vetrov, uviedol zdroj z ministerstva životného prostredia regiónu Castilla a León.

Koniec núdzového stavu


Španielsko v nedeľu ukončilo núdzový stav, ktorý trval niekoľko týždňov kvôli jednej z najhorších vĺn lesných požiarov v posledných rokoch. Požiare si vyžiadali štyri obete a spálili viac ako 300 000 hektárov.

Aj stredné a severné Portugalsko zasiahli v auguste ničivé požiare, ktoré si vyžiadali štyri obete a niekoľko zranených. Požiare zničili približne 254 000 hektárov, čo je podľa údajov Národného inštitútu pre ochranu prírody a lesov najhoršia bilancia od roku 2017. Portugalsko zažilo tohtoročné leto s najvyššími teplotami od roku 1931, uviedla v piatok národná meteorologická agentúra.


Zdroj: SITA.sk - Portugalsko a Španielsko opäť sužujú rozsiahle požiare, stovky hasičov bojujú s plameňmi © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hasiši Lesný požiar Portugalsko Španielsko Zahraničie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Kresťanskí demokrati vyzývajú prezidenta, aby podal podnet na disciplinárne konanie voči riaditeľovi SIS Gašparovi
<< predchádzajúci článok
Rusko podniklo najväčší letecký útok od začiatku vojny, vypálilo stovky dronov a rakiet

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 