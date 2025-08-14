|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 14.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Mojmír
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
14. augusta 2025
Pri dopravnej nehode vo Zvolene sa vážne zranil chodec, podľa vodiča mu náhle vbehol do cesty
Pri dopravnej nehode vo Zvolene sa vážne zranil chodec. Ako informuje banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti, v stredu 13. augusta vo večerných hodinách ...
Zdieľať
14.8.2025 (SITA.sk) - Pri dopravnej nehode vo Zvolene sa vážne zranil chodec. Ako informuje banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti, v stredu 13. augusta vo večerných hodinách na ulici J. Jesenského zrazilo chodca osobné auto.
Podľa vodiča mu pri jazde z centra na sídlisko Zlatý Potok na priechode pre chodcov náhle vbehol do jazdnej dráhy muž, na čo zareagoval prudkým brzdením, avšak zrážke už nedokázal zabrániť.
Chodec bol z miesta dopravnej nehody s ťažkými zraneniami prevezený posádkou Rýchlej lekárskej pomoci do nemocnice v Banskej Bystrici. U vodiča bola dychová skúška na alkohol negatívna, chodcovi bol na prípadné zistenie alkoholu nariadený odber krvi.
Dopravná nehoda je v štádiu objasňovania a miera zavinenia účastníkov nehody je predmetom znaleckého dokazovania.
Zdroj: SITA.sk - Pri dopravnej nehode vo Zvolene sa vážne zranil chodec, podľa vodiča mu náhle vbehol do cesty © SITA Všetky práva vyhradené.
Podľa vodiča mu pri jazde z centra na sídlisko Zlatý Potok na priechode pre chodcov náhle vbehol do jazdnej dráhy muž, na čo zareagoval prudkým brzdením, avšak zrážke už nedokázal zabrániť.
Chodec bol z miesta dopravnej nehody s ťažkými zraneniami prevezený posádkou Rýchlej lekárskej pomoci do nemocnice v Banskej Bystrici. U vodiča bola dychová skúška na alkohol negatívna, chodcovi bol na prípadné zistenie alkoholu nariadený odber krvi.
Dopravná nehoda je v štádiu objasňovania a miera zavinenia účastníkov nehody je predmetom znaleckého dokazovania.
Zdroj: SITA.sk - Pri dopravnej nehode vo Zvolene sa vážne zranil chodec, podľa vodiča mu náhle vbehol do cesty © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Severná Kórea sa Rusku chystá poskytnúť ďalších 6-tisíc vojakov
Severná Kórea sa Rusku chystá poskytnúť ďalších 6-tisíc vojakov
<< predchádzajúci článok
Kresťanskí demokrati žiadajú riadne prešetrenie násilností vo Vojvodine a trest pre páchateľov
Kresťanskí demokrati žiadajú riadne prešetrenie násilností vo Vojvodine a trest pre páchateľov