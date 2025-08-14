Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 14.8.2025
 Meniny má Mojmír
14. augusta 2025

Pri dopravnej nehode vo Zvolene sa vážne zranil chodec, podľa vodiča mu náhle vbehol do cesty


Tagy: banskobystrická krajská polícia Dopravná nehoda zrazený chodec

Pri dopravnej nehode vo Zvolene sa vážne zranil chodec. Ako informuje banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti, v stredu 13. augusta vo večerných hodinách ...



Zdieľať
533057014_1069735882017517_9158046052558273987_n e1755174922774 676x414 14.8.2025 (SITA.sk) - Pri dopravnej nehode vo Zvolene sa vážne zranil chodec. Ako informuje banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti, v stredu 13. augusta vo večerných hodinách na ulici J. Jesenského zrazilo chodca osobné auto.


Podľa vodiča mu pri jazde z centra na sídlisko Zlatý Potok na priechode pre chodcov náhle vbehol do jazdnej dráhy muž, na čo zareagoval prudkým brzdením, avšak zrážke už nedokázal zabrániť.

Chodec bol z miesta dopravnej nehody s ťažkými zraneniami prevezený posádkou Rýchlej lekárskej pomoci do nemocnice v Banskej Bystrici. U vodiča bola dychová skúška na alkohol negatívna, chodcovi bol na prípadné zistenie alkoholu nariadený odber krvi.

Dopravná nehoda je v štádiu objasňovania a miera zavinenia účastníkov nehody je predmetom znaleckého dokazovania.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Pri dopravnej nehode vo Zvolene sa vážne zranil chodec, podľa vodiča mu náhle vbehol do cesty © SITA Všetky práva vyhradené.

