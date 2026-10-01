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01. októbra 2026

Krétu zasiahli prívalové dažde a povodne, najmenej jeden človek zahynul


Tagy: Extrémne počasie extrémne zrážky Kréta Prívalové dažde prívalové povodne

V niektorých častiach ostrova spadlo viac ako 150 milimetrov zrážok. Pri záplavách spôsobených intenzívnym dažďom a silným vetrom na ...



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pre viacere okresy slovenska je vydana vystraha pred dazdom scaled 1 676x483 1.10.2026 (SITA.sk) - V niektorých častiach ostrova spadlo viac ako 150 milimetrov zrážok.


Pri záplavách spôsobených intenzívnym dažďom a silným vetrom na gréckom ostrove Kréta zahynul jeden človek a pre nepriaznivé počasie museli zároveň viaceré trajekty zostať v prístavoch, informovali vo štvrtok úrady a médiá.

Telo 79-ročného pastiera, ktorý bol nezvestný od stredy, sa podľa miestnych médií našlo v skalnej rokline. Štátna agentúra ANA informovala, že hasiči zachránili aj manželský pár, ktorý v Heraklione strhli prívalové vody. Hovorca gréckej vlády vo štvrtok uviedol, že v niektorých častiach Kréty spadlo viac ako 150 milimetrov zrážok.

Podľa civilnej ochrany zasiahla búrka najmä regióny Rethymno, Heraklion a Lasithi. Voda a nánosy naplavenín zablokovali cesty a viaceré samosprávy hlásili rozsiahle škody. Školy v severných regiónoch Chania a Rethymno zostali vo štvrtok preventívne zatvorené.

Vietor s nárazmi do 88 kilometrov za hodinu zastavil prevádzku trajektov v dvoch z troch hlavných aténskych prístavov, Rafina a Lavrio. Agentúra ANA informovala, že hasiči na Kréte zasahovali pri 21 incidentoch, z toho pri 15 v okolí Heraklionu. Išlo najmä o odčerpávanie vody a evakuáciu obyvateľov.

Starosta jednej z obcí v blízkosti populárneho letoviska Rethymno označil situáciu za dramatickú. „Mám 50 rokov a nepamätám si, že by sa niečo také niekedy stalo,“ povedal Giorgos Klados pre portál cretalive.gr.

Výstrahy pred silnými búrkami platia podľa portálu wetteronline.de až do víkendu.




Zdroj: SITA.sk - Krétu zasiahli prívalové dažde a povodne, najmenej jeden človek zahynul © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Extrémne počasie extrémne zrážky Kréta Prívalové dažde prívalové povodne
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