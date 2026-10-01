|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 1.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Arnold
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
01. októbra 2026
Krétu zasiahli prívalové dažde a povodne, najmenej jeden človek zahynul
V niektorých častiach ostrova spadlo viac ako 150 milimetrov zrážok. Pri záplavách spôsobených intenzívnym dažďom a silným vetrom na ...
Zdieľať
1.10.2026 (SITA.sk) - V niektorých častiach ostrova spadlo viac ako 150 milimetrov zrážok.
Pri záplavách spôsobených intenzívnym dažďom a silným vetrom na gréckom ostrove Kréta zahynul jeden človek a pre nepriaznivé počasie museli zároveň viaceré trajekty zostať v prístavoch, informovali vo štvrtok úrady a médiá.
Telo 79-ročného pastiera, ktorý bol nezvestný od stredy, sa podľa miestnych médií našlo v skalnej rokline. Štátna agentúra ANA informovala, že hasiči zachránili aj manželský pár, ktorý v Heraklione strhli prívalové vody. Hovorca gréckej vlády vo štvrtok uviedol, že v niektorých častiach Kréty spadlo viac ako 150 milimetrov zrážok.
Podľa civilnej ochrany zasiahla búrka najmä regióny Rethymno, Heraklion a Lasithi. Voda a nánosy naplavenín zablokovali cesty a viaceré samosprávy hlásili rozsiahle škody. Školy v severných regiónoch Chania a Rethymno zostali vo štvrtok preventívne zatvorené.
Vietor s nárazmi do 88 kilometrov za hodinu zastavil prevádzku trajektov v dvoch z troch hlavných aténskych prístavov, Rafina a Lavrio. Agentúra ANA informovala, že hasiči na Kréte zasahovali pri 21 incidentoch, z toho pri 15 v okolí Heraklionu. Išlo najmä o odčerpávanie vody a evakuáciu obyvateľov.
Starosta jednej z obcí v blízkosti populárneho letoviska Rethymno označil situáciu za dramatickú. „Mám 50 rokov a nepamätám si, že by sa niečo také niekedy stalo,“ povedal Giorgos Klados pre portál cretalive.gr.
Výstrahy pred silnými búrkami platia podľa portálu wetteronline.de až do víkendu.
Zdroj: SITA.sk - Krétu zasiahli prívalové dažde a povodne, najmenej jeden človek zahynul © SITA Všetky práva vyhradené.
Pri záplavách spôsobených intenzívnym dažďom a silným vetrom na gréckom ostrove Kréta zahynul jeden človek a pre nepriaznivé počasie museli zároveň viaceré trajekty zostať v prístavoch, informovali vo štvrtok úrady a médiá.
Telo 79-ročného pastiera, ktorý bol nezvestný od stredy, sa podľa miestnych médií našlo v skalnej rokline. Štátna agentúra ANA informovala, že hasiči zachránili aj manželský pár, ktorý v Heraklione strhli prívalové vody. Hovorca gréckej vlády vo štvrtok uviedol, že v niektorých častiach Kréty spadlo viac ako 150 milimetrov zrážok.
Podľa civilnej ochrany zasiahla búrka najmä regióny Rethymno, Heraklion a Lasithi. Voda a nánosy naplavenín zablokovali cesty a viaceré samosprávy hlásili rozsiahle škody. Školy v severných regiónoch Chania a Rethymno zostali vo štvrtok preventívne zatvorené.
Vietor s nárazmi do 88 kilometrov za hodinu zastavil prevádzku trajektov v dvoch z troch hlavných aténskych prístavov, Rafina a Lavrio. Agentúra ANA informovala, že hasiči na Kréte zasahovali pri 21 incidentoch, z toho pri 15 v okolí Heraklionu. Išlo najmä o odčerpávanie vody a evakuáciu obyvateľov.
Starosta jednej z obcí v blízkosti populárneho letoviska Rethymno označil situáciu za dramatickú. „Mám 50 rokov a nepamätám si, že by sa niečo také niekedy stalo,“ povedal Giorgos Klados pre portál cretalive.gr.
Výstrahy pred silnými búrkami platia podľa portálu wetteronline.de až do víkendu.
????️???? In beliebten Urlaubsregionen drohen bis zum Wochenende heftige Unwetter. Auf Kreta sind über 300 Liter Regen pro Quadratmeter möglich, auch Spaniens Ostküste trifft es ab Donnerstag mit heftigen Gewittern und Überflutungsgefahr. ⛈️#Unwetter #Kreta #Spanien #Starkregen pic.twitter.com/GnEMxBdyG8— wetteronline.de (@WetterOnline) October 1, 2026
Zdroj: SITA.sk - Krétu zasiahli prívalové dažde a povodne, najmenej jeden človek zahynul © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Viete, čo je book decluttering? Praktický návod, ako si upratať v knižnici
Viete, čo je book decluttering? Praktický návod, ako si upratať v knižnici
<< predchádzajúci článok
Matovič kritizuje opozičných lídrov a žiada stretnutie. Prieskumy podľa neho ukazujú, že bez jeho hnutia neuspejú
Matovič kritizuje opozičných lídrov a žiada stretnutie. Prieskumy podľa neho ukazujú, že bez jeho hnutia neuspejú