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Viete, čo je book decluttering? Praktický návod, ako si upratať v knižnici
Niektoré knihy milujeme natoľko, že sa ich nevzdáme ani po rokoch. Iné sme prečítali raz a stačilo. A potom sú tu tie, ktoré sa už roky pozerajú z police s prísľubom "raz sa k tebe ...
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1.10.2026 (SITA.sk) - Niektoré knihy milujeme natoľko, že sa ich nevzdáme ani po rokoch. Iné sme prečítali raz a stačilo.
A potom sú tu tie, ktoré sa už roky pozerajú z police s prísľubom "raz sa k tebe dostanem". Ak vaša knižnica začína praskať vo švíkoch, možno je čas vyskúšať book decluttering.
Decluttering poznáme najmä zo sveta módy a domácnosti. Vyberiete všetko zo skrine, pretriedite to a necháte si iba veci, ktoré používate alebo k nim máte vzťah. Book decluttering funguje rovnako, iba namiesto tričiek a hrncov rozhodujete o knihách. Cieľom pritom nie je vytvoriť dokonale minimalistickú policu s tromi knihami a izbovou rastlinou. Ide o to, aby vám doma zostali knihy, ktoré tam skutočne chcete mať.
Najjednoduchšie je rozdeliť knihy do troch skupín: nechávam, posúvam ďalej a ešte neviem.
Prvá býva jednoduchá. Obľúbené knihy, tituly, ku ktorým sa vraciate, krásne vydania, knihy s venovaním či tie, ktoré majú osobnú hodnotu, zostávajú.
Pri druhej a tretej kope už pomôže niekoľko otázok.
Tá má nepríjemnú schopnosť premeniť sa na škatuľu, ktorú zavriete, odložíte do pivnice a nájdete ju až pri ďalšom sťahovaní. Ak sa pri niektorých knihách neviete rozhodnúť, dajte si termín. Pokojne tri či šesť mesiacov. Ak ste za ten čas po knihe nesiahli a ani vám nechýbala, rozhodovanie bude jednoduchšie.
Knihy, ktoré už nechcete, určite nenechávajte ďalší polrok pri knižnici. Môžete ich darovať, vymeniť alebo predať. Pri Bookbote ich pritom nemusíte jednotlivo fotografovať, vypisovať ku každej inzerát ani komunikovať so záujemcami. Stačí jedna fotografia chrbtov kníh, následne Bookbot rieši ich nafotenie, nacenenie, vystavenie, skladovanie aj samotný predaj.
V Bratislave môžete knihy priniesť priamo na pobočku na Špitálskej a pri väčšom množstve využiť aj Knihotaxi, ktoré po ne príde.
Ak knihy cez Bookbot posúvate ďalej, môžete sa stať členom Bookbot Klubu. Ten je na rozdiel od klasických vernostných programov postavený práve na predávajúcich, teda ľuďoch, ktorí svoje knihy vracajú späť do obehu. Členovia získavajú napríklad skorší prístup k novinkám a ďalšie členské výhody.
Bookbot Klub tak môže byť malou motiváciou, aby sa z veľkého triedenia raz za desať rokov stal prirodzený zvyk: knihu prečítam, rozhodnem sa, či ju chcem mať doma, a ak nie, pošlem ju ďalej.
Tu prichádza najväčšie riziko celého book declutteringu. Upracete dve police, spokojne sa na ne pozriete... a dostanete chuť na nové knihy.
Bookbot má aktuálne aj akciu 10 kníh za 10 eur, pri ktorej si z označenej ponuky môžete vybrať desať titulov spolu za desať eur. Takže áno, teoreticky môžete počas jedného popoludnia desať kníh poslať ďalej a ďalších desať si priniesť domov. Nikto predsa nepovedal, že cieľom book declutteringu je mať menej kníh!
Dobré upratovanie knižnice nespoznáte podľa toho, koľko políc zostalo prázdnych. Ale podľa toho, že keď sa na ne pozriete, zostali na nich knihy, ktoré tam naozaj chcete mať.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Viete, čo je book decluttering? Praktický návod, ako si upratať v knižnici © SITA Všetky práva vyhradené.
A potom sú tu tie, ktoré sa už roky pozerajú z police s prísľubom "raz sa k tebe dostanem". Ak vaša knižnica začína praskať vo švíkoch, možno je čas vyskúšať book decluttering.
Decluttering poznáme najmä zo sveta módy a domácnosti. Vyberiete všetko zo skrine, pretriedite to a necháte si iba veci, ktoré používate alebo k nim máte vzťah. Book decluttering funguje rovnako, iba namiesto tričiek a hrncov rozhodujete o knihách. Cieľom pritom nie je vytvoriť dokonale minimalistickú policu s tromi knihami a izbovou rastlinou. Ide o to, aby vám doma zostali knihy, ktoré tam skutočne chcete mať.
Rozdeľte si knihy na tri kôpky
Najjednoduchšie je rozdeliť knihy do troch skupín: nechávam, posúvam ďalej a ešte neviem.
Prvá býva jednoduchá. Obľúbené knihy, tituly, ku ktorým sa vraciate, krásne vydania, knihy s venovaním či tie, ktoré majú osobnú hodnotu, zostávajú.
Pri druhej a tretej kope už pomôže niekoľko otázok.
- Prečítam si túto knihu ešte niekedy?
Nie teoreticky. Naozaj. Ak čaká na druhé čítanie od roku 2017 a odvtedy ste ju ani nevytiahli z police, odpoveď pravdepodobne poznáte.
- Chcem ju vôbec dočítať?
Odložiť knihu po päťdesiatich stranách nie je osobné zlyhanie. Ak vás nebavila prvýkrát ani druhýkrát, nemusíte jej dávať tretí pokus len preto, že ste za ňu kedysi zaplatili.
- Nemám ju dvakrát?
Darčeky, knihy zo spoločnej domácnosti či nové vydanie obľúbeného titulu dokážu vytvoriť duplikáty, o ktorých človek ani nevie.
- Nechávam si ju preto, že ju chcem, alebo preto, že mi je ľúto dať ju preč?
Toto býva najťažšia otázka. Kniha však nemusí skončiť v koši. Môže pokračovať ku čitateľovi, ktorý ju práve hľadá.
Pozor na kôpku "ešte neviem"
Tá má nepríjemnú schopnosť premeniť sa na škatuľu, ktorú zavriete, odložíte do pivnice a nájdete ju až pri ďalšom sťahovaní. Ak sa pri niektorých knihách neviete rozhodnúť, dajte si termín. Pokojne tri či šesť mesiacov. Ak ste za ten čas po knihe nesiahli a ani vám nechýbala, rozhodovanie bude jednoduchšie.
Vyradené knihy vyriešte hneď
Knihy, ktoré už nechcete, určite nenechávajte ďalší polrok pri knižnici. Môžete ich darovať, vymeniť alebo predať. Pri Bookbote ich pritom nemusíte jednotlivo fotografovať, vypisovať ku každej inzerát ani komunikovať so záujemcami. Stačí jedna fotografia chrbtov kníh, následne Bookbot rieši ich nafotenie, nacenenie, vystavenie, skladovanie aj samotný predaj.
V Bratislave môžete knihy priniesť priamo na pobočku na Špitálskej a pri väčšom množstve využiť aj Knihotaxi, ktoré po ne príde.
Za upratanú knižnicu môžete dostať aj niečo navyše
Ak knihy cez Bookbot posúvate ďalej, môžete sa stať členom Bookbot Klubu. Ten je na rozdiel od klasických vernostných programov postavený práve na predávajúcich, teda ľuďoch, ktorí svoje knihy vracajú späť do obehu. Členovia získavajú napríklad skorší prístup k novinkám a ďalšie členské výhody.
Bookbot Klub tak môže byť malou motiváciou, aby sa z veľkého triedenia raz za desať rokov stal prirodzený zvyk: knihu prečítam, rozhodnem sa, či ju chcem mať doma, a ak nie, pošlem ju ďalej.
A čo s tým krásnym prázdnym miestom?
Tu prichádza najväčšie riziko celého book declutteringu. Upracete dve police, spokojne sa na ne pozriete... a dostanete chuť na nové knihy.
Bookbot má aktuálne aj akciu 10 kníh za 10 eur, pri ktorej si z označenej ponuky môžete vybrať desať titulov spolu za desať eur. Takže áno, teoreticky môžete počas jedného popoludnia desať kníh poslať ďalej a ďalších desať si priniesť domov. Nikto predsa nepovedal, že cieľom book declutteringu je mať menej kníh!
Dobré upratovanie knižnice nespoznáte podľa toho, koľko políc zostalo prázdnych. Ale podľa toho, že keď sa na ne pozriete, zostali na nich knihy, ktoré tam naozaj chcete mať.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Viete, čo je book decluttering? Praktický návod, ako si upratať v knižnici © SITA Všetky práva vyhradené.
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