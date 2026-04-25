Sobota 25.4.2026
Meniny má Marek
25. apríla 2026
Krúpa: Diskusia o spájaní opozičných strán je legitímna, avšak predčasná, rozhodne vývoj preferencií – VIDEO
Krúpa zároveň apeloval na väčšiu aktivitu opozície v regiónoch. Slovensko je a bude odkázané na koalície a diskusia o spájaní opozičných strán je legitímna, no nemala by byť predčasná.
Slovensko je a bude odkázané na koalície a diskusia o spájaní opozičných strán je legitímna, no nemala by byť predčasná. V rozhovore pre SITA to uviedol poslanec Národnej rady SR za opozičnú stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Juraj Krúpa.
Podmienky prípadného spojenia strán
„Ja si myslím, že opozičné strany sú pripravené urobiť ten krok a spojiť sa, ak budeme vidieť, že to bude potrebné - v nejakom čase dohľadnom pred voľbami tak, aby to malo nejaký efekt. Ale musíme sa baviť o tom, že s kým sa bude kto spájať. Lebo keď chceme spraviť SDK, tak tam musíme mať aj KDH. Otázne je, čo urobíme s Matovičom,“ povedal Krúpa.
Podľa neho je situácia na Slovensku odlišná od aktuálneho vývoja v Maďarsku, kde vo voľbách vyhral široký politický projekt vedený Péterom Magyarom. Zdôraznil, že do parlamentných volieb zostáva ešte približne rok a pol a dovtedy sa môže politická situácia výrazne zmeniť.
Preferencie strán môžu klesnúť alebo stúpnuť. „Progresívne Slovensko môže byť na tom percentuálne o pol alebo trištvrte roka úplne inak, než je dnes. Všetko sa môže ešte meniť a prelievať, preto by som nekričal hop, kým sme nepreskočili,“ podotkol.
Výzva na aktivitu v regiónoch
Krúpa zároveň apeloval na väčšiu aktivitu opozície v regiónoch. Inšpiráciu vidí práve v Maďarsku, kde vysoká volebná účasť súvisela aj s mobilizáciou nevoličov. „Musíme viac chodiť medzi ľudí, diskutovať a hľadať nové formy kontaktu s voličmi,“ zdôraznil. Dodal, že úspech Pétera Magyara bol postavený nielen na sklamaných voličoch strany Fidesz, ale aj na mobilizácii ľudí, ktorí sa volieb bežne nezúčastňujú. Podľa poslanca by opozícia mala zvážiť aj intenzívnejší kontakt s voličmi priamo v teréne. „Možno by bolo vhodné ísť medzi ľudí ešte intenzívnejšie, stretávať sa aj s tými, ktorí si naďalej myslia, že Fico je nejaká voľba, ktorá prináša nejaké riešenia po 15 rokoch,“ dodal.
Krúpa zároveň poukázal na ekonomickú situáciu krajiny. Podľa neho ľudia po rokoch vlád Roberta Fica pociťujú dôsledky v podobe zdražovania a celkovej ekonomickej situácie. Slovensko sa podľa neho spolu s Maďarskom nachádza medzi slabšími ekonomikami Európskej únie, čo by podľa neho mohlo byť impulzom na zmenu nálad medzi voličmi.
>>> Celý rozhovor s Jurajom Krúpom
Podcast: Rozhovory Zo Studia Sita
Zdroj: SITA.sk - Krúpa: Diskusia o spájaní opozičných strán je legitímna, avšak predčasná, rozhodne vývoj preferencií – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
